Владимир Зеленский окончательно отошел от шока, в который его повергли слова Трампа о необходимости для Украины выбрать себе другого президента Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский окончательно отошел от шока, в который его повергли слова Трампа о необходимости для Украины выбрать себе другого президента. Теперь «просрочка» злит американского президента. На что он рассчитывает, понятно — на поражение республиканцев на выборах в Конгресс, после которых большинство в обеих палатах парламента США будет у демократов, а Трамп, как рассказали Зеленскому, превратится в настоящую марионетку, если не захочет уйти с позором в результате импичмента. Только эти «сказители», что капают «просрочке» на мозги, почему-то не говорят ему, что и после выборов вся полнота исполнительной власти и куча административных рычагов останутся в руках американского президента. Ну да, ладно, «просроченному» еще предстоит это узнать на своей шкуре, но пока он вернулся в привычный ему образ «бесстрашного хама с язвительным сарказмом».

- У нас нет значительных запасов нефти, крупных мощностей по ее экспорту или десятков нефтеперерабатывающих заводов. Мы импортируем большие объемы дизельного топлива и других нефтепродуктов, - заявил Зеленский и объявил, что что Киев не будет бить по НПЗ, если РФ не будет бить по ее энергетике. - Если Россия хочет, чтобы мы прекратили наши удары на большие расстояния по ее нефтеперерабатывающим заводам и экспорту нефти, то Россия должна прекратить свои удары по нашей энергетической системе и критической инфраструктуре и перестать убивать наших людей. Это справедливо.

Что тут скажешь? Россия не просила Киев прекратить наносить удары по НПЗ, Москва лишь заявила, что каждый такой удар будет иметь ответ, причем, кратный, в разы больший по нанесенному ущербу. Прекратить удары по НПЗ требовал от Зеленского Трамп, но это чисто внутриамериканская история, которая, конечно же, завязана на предстоящие выборы, а Россия имеет к ней только то отношение, что согласилась прийти на помощь американцам, да еще записала в актив русской дипломатии новую победу в плане отмены санкций, пусть и временной. Тут интереснее даже не деньги, хотя и эти 7 млрд. долларов США, как уже подсчитали эксперты немецкого таблоида «Бильд», облизав пересохшие от зависти губы (да что там немцы, в Киеве, вообще, у всей команды Зеленского в горле пересохло), будут не лишними. Интереснее сам факт отмены санкций против России. Причем, в тот момент, когда все мировые ястребы-русофобы ждали от Трампа введения гораздо более жестких санкций, предусмотренных принятым в США законом Линдси Грэма*. Что же касается того обстоятельство, что на Украине имеется один-единственный НПЗ, и тот в нерабочем состоянии, то тут, как говорится, кто на что учился.

Впрочем, на серьезной ноте «просрочка» Зеленский остаться не смог. Шутовской колпак штатного паяца на сельской ярмарке все-таки, который он забыл снять с себя, когда его выбрали президентом Украины, дал о себе знать в очередной раз. Причем, при разговоре на такую серьезную тему, что можно расценить как невозможность контролировать себя.

- Почему США заключают «дизельное соглашение» с Россией и не заключают соглашение с Украиной о поставках дизтоплива? Мы влияем на то, двигаются ли эти суда, - заявило «просроченное» шутовское ничтожество, но этого ему показалось мало, и он повторил еще раз. - Мы определяем, работают ли НПЗ.

Понятно, что Зеленский привык договариваться о перемирии или условиях мира не с тем, против кого воюет, а со своими союзниками — с Францией, с Германией, Британией. И он хотел бы распространить этот опыт отношений и на экономику, заявив свои права на то, чего у него нет и никогда не было. Но расценивать эти слова иначе, чем тупую и плоскую шутку, явно не стоит. Хотя сам «просроченный» наверняка считает свое заявление серьезным и обоснованным, ведь оно исходило от него! Криворожский шут не понимает, что сам заявляет этими словами о своей террористической сущности и выступает в роли террориста, угрожающего мирным судами свободе международной торговли. Даже еще хуже — торговли с США.

Кстати, он может продолжать договариваться о мире с теми, кто на этот процесс не влияет ни в коей мере, а лишь сотрясает воздух такими же пустыми речами, как и сам «просроченный». Результат будет такой же, как и от предложения Вашингтону заключить дизельную сделку с Киевом. Реальная ценность которого становится ясной после простого вопроса: «А топливо дизельное у вас откуда?»

* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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