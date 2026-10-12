Телеведущий Дмитрий Борисов показал фото с открытым торсом из отпуска

Ведущий «Пусть говорят» опубликовал целую серию снимков с отдыха, на многих из которых позирует с открытым торсом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Телеведущий Дмитрий Борисов поделился с подписчиками кадрами из отпуска. Ведущий «Пусть говорят» опубликовал целую серию снимков с отдыха, на многих из которых позирует с открытым торсом. Поклонники оценили фотографии и тут же засыпали звезду комплиментами.

Борисов показал, как проводит свободное время: на яхте, в спортзале и во время активных развлечений на воде. Среди кадров есть и снимки с парасейлинга — это аттракцион, во время которого человека поднимают на парашюте, прикрепленном тросом к движущейся по воде яхте или катеру. К публикации телеведущий добавил короткую подпись: «Лучше гор могут быть только люди».

Среди кадров есть и снимки с парасейлинга — это аттракцион, во время которого человека поднимают на парашюте, прикрепленном тросом к движущейся по воде яхте или катеру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поклонники оценили фотографии и тут же засыпали звезду комплиментами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В комментариях подписчики не стали скрывать своего восхищения. Одни хвалили внешность Дмитрия, другие признавались, что не могут отвести взгляд от его фотографий. «Какие кадры! Дмитрий, Вы прекрасны!», «Дима, а можно побольше таких фотографий? Магнетизм какой-то, оторваться просто невозможно!», «Дима… Ну нельзя быть красивым таким», — пишут пользователи.

Нашлись и те, кто решил перейти от комплиментов к более личным пожеланиям. Один из подписчиков обратился к Борисову с предложением задуматься о семье: «Хорошенький такой, жениться уже пора и деток. Счастья Вам!!» Этот комментарий телеведущий не оставил без внимания: он поставил ему лайк.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кстати, поддерживать форму Дмитрию помогает регулярный спорт. Ранее в разговоре с KP.RU он признавался, что проводит много времени в спортзале и старается не обесценивать собственные усилия ради мимолетных гастрономических удовольствий. По словам ведущего, именно тренировки заставляют его внимательнее относиться к сладкому и жирной пище.

При этом Борисов не скрывает, что любит вкусную еду, просто позволяет себе ее не всегда. Он объяснял, что после серьезной физической нагрузки бывает жалко сводить результат на нет из-за лишних калорий. В том же разговоре с корреспондентом KP.RU телеведущий поделился взглядами на романтические отношения. По его мнению, для проявления чувств не обязательно ждать специальной даты вроде 14 февраля: если рядом любимый человек, повод для праздника есть каждый день. А вот тщательно продумывать идеальное свидание, считает Дмитрий, вовсе не нужно. «Идеальное свидание организует себя само!» — объяснял Борисов.

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