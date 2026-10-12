Военкор Коц: Путин готов дать Зеленскому один день передышки

Дмитрий Песков на предложение 60 дней полной тишины ради украинских выборов заявил, что Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Фото: REUTERS.

Новый день после облегчения просроченному украинскому президенту не принёс. Зато принёс ясность. Выступая по видеосвязи на конференции по безопасности в Варшаве, грустный комик обиженно сообщил главное: «Было понятно, что Путин не читает Truth Social».

Ценнейшее признание. Человек искренне не понимает, как можно не сверять часы по чужому аккаунту. Для него это и ставка, и Генштаб, и Верховная рада в одной вкладке браузера: проснулся, обновил страницу, узнал, с кем у тебя сегодня война или мир. А что глава другого государства решает самостоятельно, а не по уведомлению в смартфоне, в Киеве считают нарушением договорённостей. Суверенные решения там давно проходят по разряду экзотики — где-то между снегом в Сахаре и честными выборами.

Зеленский искренне не понимает, как можно не сверять часы по чужому аккаунту. Фото: REUTERS.

Москва ответила в тот же день. Сергей Лавров, принимая в Москве главу МИД Ливана, заметил, что передышку на поле боя Зеленский не заслужил и покупаться на его заявления Россия не будет. Дмитрий Песков на предложение 60 дней полной тишины ради украинских выборов заявил, что Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Один день.

Скупо? Как посмотреть.

Зеленский такой щедрости не проявлял ни разу. В марте 2024-го, пока Россия выбирала президента, на Белгородчину и Курскую область лезли диверсанты и летели дроны. В сентябре нынешнего, в главный день думских выборов, на Москву шли сотни беспилотников. Ни одной паузы. Ни одного дня.

Так что на этом фоне предложение Кремля — образец великодушия. Особенно от человека, который Truth Social не читает.