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Политика12 октября 2026 11:19

Военкор Коц: Путин готов дать Зеленскому один день передышки

Образец великодушия: Путин готов дать Зеленскому один день передышки
Александр КОЦ
Дмитрий Песков на предложение 60 дней полной тишины ради украинских выборов заявил, что Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов.

Дмитрий Песков на предложение 60 дней полной тишины ради украинских выборов заявил, что Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов.

Фото: REUTERS.

Новый день после облегчения просроченному украинскому президенту не принёс. Зато принёс ясность. Выступая по видеосвязи на конференции по безопасности в Варшаве, грустный комик обиженно сообщил главное: «Было понятно, что Путин не читает Truth Social».

Ценнейшее признание. Человек искренне не понимает, как можно не сверять часы по чужому аккаунту. Для него это и ставка, и Генштаб, и Верховная рада в одной вкладке браузера: проснулся, обновил страницу, узнал, с кем у тебя сегодня война или мир. А что глава другого государства решает самостоятельно, а не по уведомлению в смартфоне, в Киеве считают нарушением договорённостей. Суверенные решения там давно проходят по разряду экзотики — где-то между снегом в Сахаре и честными выборами.

Зеленский искренне не понимает, как можно не сверять часы по чужому аккаунту.

Зеленский искренне не понимает, как можно не сверять часы по чужому аккаунту.

Фото: REUTERS.

Москва ответила в тот же день. Сергей Лавров, принимая в Москве главу МИД Ливана, заметил, что передышку на поле боя Зеленский не заслужил и покупаться на его заявления Россия не будет. Дмитрий Песков на предложение 60 дней полной тишины ради украинских выборов заявил, что Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Один день.

Скупо? Как посмотреть.

Зеленский такой щедрости не проявлял ни разу. В марте 2024-го, пока Россия выбирала президента, на Белгородчину и Курскую область лезли диверсанты и летели дроны. В сентябре нынешнего, в главный день думских выборов, на Москву шли сотни беспилотников. Ни одной паузы. Ни одного дня.

Так что на этом фоне предложение Кремля — образец великодушия. Особенно от человека, который Truth Social не читает.