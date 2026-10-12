Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд (на экране) разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили нашу способность проводить эффективную стабилизационную политику Фото: REUTERS.

СТАРЫЕ МОДЕЛИ НЕ РАБОТАЮТ

Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию в области экономики «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Американские ученые Роберт Холл (1943 г.р.) и Майкл Вудфорд (1955 г.р.) исследовали, как решения и ожидания конкретных домохозяйств и компаний влияют на экономику стран.

«Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили нашу способность проводить эффективную стабилизационную политику, - говорится на сайте Нобелевской премии. - На основе этих моделей своевременные меры бюджетной и денежно-кредитной политики могут смягчить экономические пики и спады. Во время рецессий экономику стимулируют за счет снижения процентных ставок и увеличения дефицита бюджета, в то время как для замедления экономического роста необходимо делать обратное».

На основе этих моделей своевременные меры бюджетной и денежно-кредитной политики могут смягчить экономические пики и спады. Фото: FabrikaSimf/Shutterstock/Fotodom

Однако во время нефтяных кризисов 1970-х годов оказалось, что прежние модели не работают - они привели не к сокращению безработицы, а к неконтролируемой инфляции, Запад пережил десятилетие низких цен на нефть, говорится в аннотации к работе лауреатов. Низкие темпы экономического роста, массовая безработица, высокая инфляции. Многие люди считали, что политика стабилизации принесла больше вреда, чем пользы, и что от нее следует отказаться, резюмируют авторы нобелевского релиза.

За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2026

Что же предложили Холл и Вудфорд? Ориентироваться не на макроэкономические показатели, такие как инфляция, производство и потребление, а на поведение отдельных домохозяйств и предприятий. И даже не столько на их шаги в настоящий момент, сколько на ожидания.

Парадокс? Оказывается, нет.

- В принципе, действительно бюджеты и центробанки ориентируются сейчас на ожидания, - подтвердил KP.RU научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Заслуга лауреатов не в том, что они придумали этот метод, а в том, что подробно и всесторонне описали его. А сам метод — ориентироваться на ожидания - теоретически был обоснован еще австрийской экономической школой, которая ставила в основу экономики вложения в человеческий капитал.

Оказывается, центробанки, формируя ключевую ставку, исходят не только, а может, и не столько из возможностей бюджета и экономики в целом, ни и из ожиданий граждан. Так, во многих странах проводятся социологические опросы — у людей спрашивают: какая сейчас инфляция. Люди, большинство из которых далеки от экономики, отвечают по своим ощущениям: кто 5 назовет, кто 15. И удивительным образом среднестатистическое значение этих ответов оказывается близким к реальной инфляции.

Во многих странах проводятся социологические опросы. Фото: PerfectWave/Shutterstock/Fotodom

- Ожидания населения очень сильно влияют на регуляторную политику, говорит Остапкович. - Например, если исходить чисто из экономики, у нас ключевая ставка могла бы быть и 10 процентов. Шесть — инфляция, плюс 4 — это стандартно рекомендуемое в экономической науке превышение. Но у нас — 14. Думаю, что это значение появилось у Центробанка во многом, как ответ на ожидания населения.

Так что пока американские лауреаты писали свою работу, наши экономисты вовсю внедряли ее в жизнь.

ЛЕКАРСТВО ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ

То, что в основе экономики лежит деятельность конкретных предприятий — это практически очевидно. Компании не только подстраиваются под действующую экономическую политику, часто жалуясь на нее, но и сами эту политику формируют. Вот например, не все платят налоги. В ответ государство повышает ставку налога — чтобы собрать в бюджет необходимые деньги. Но в какой-то момент ставка становится такой, что люди вообще закрывают бизнес. Стоп, машина, отыгрываем назад, говорит государство, смягчая налоговую политику.

А конкретные домохозяйства как влияют?

- Спросом! - говорит Остапкович. - Экономика откликается на запросы каждого члена общества.

Есть у работы и всемирно историческое значение.

«Работа лауреатов обеспечила нам стабильную теоретическую основу для моделей, которые в настоящее время используются центральными банками и правительствами по всему миру. С их помощью мы лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с потрясениями в экономике, такими как энергетические кризисы или внезапные изменения в объемах потребления домашних хозяйств», - сказал председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Джон Хасслер.

Размер премии - 12 млн шведских крон. Это почти 1,2 млн долларов США. Лауреаты получат деньги поровну.