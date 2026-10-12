Журналист Кнырик: Трамп сделал запредельное политического заявление о Зеленском

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский чересчур резко даже для себя отреагировал на новость о сделке между Москвой и Вашингтоном по поставкам российского дизельного топлива. Украинский лидер сразу начал звонить всем кураторам в европейские страны. Паяц криворожский жаловался на беспредел Белого дома. И требовал кар небесных. На все головы.

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с Константином Кныриком, главою информагентства News Front.

ИСТЕРИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ

- Истерика Зеленского нужна была, чтобы ему активнее начали помогать в Европе?

- Судя по растерянности в публичных заявлениях европейских и украинских деятелей в первые часы после того, как созвонились Путин и Трамп, их позиция выглядела скорее не как сумма установок, а как истерика. Но за выходные в Старом Свете попытались «стабилизировать ситуацию».

- Денег — Киеву, обещаний — Вашингтону?

- «Большой Босс» Урсула фон дер Ляйен пообещала новых денег Киеву. Зеленский заявил, что лидера незалежной должна выбирать сама Украина. И так они, как им показалось, «сгладили ситуацию». Но, если посмотреть на внутриукраинское информационное пространство, то там бушуют, вопят, что Трамп – предатель.

- «Не по-союзнически это было!», - написал Зеленский.

- Сегодня-завтра мы можем увидеть «мощного украинского политика», который возглавляет Верховную Раду. Спикер Стефанчук заявит, что самостийное законодательство не позволяет проводить выборы во время войны. Прочитает известную мантру - и дальше все продолжится примерно в том же стиле.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

ПРИЖАТЬ КИЕВ

- Зачем Трамп не только совершил сделку с Москвой, но и жестко приложил Киев?

- Трамп не просто заявил, что Украине пора сменить лидера. Он указал на необходимость масштабных перемен в этой стране. При том даже этого малого шага хватило, чтобы вызвать в стане и европейских кураторов украинского проекта, и внутри Украины эффект разорвавшейся бомбы.

- Эта истерика чем может закончиться?

- Они с ней совладают. Зеленский, еще с периода вербального побоища в Овальном кабинете, ничего хорошего от Трампа не ждет. Но Трамп имел право и повод четко сказать - срок легитимности Зеленского давно прошел. И украинская конституция предполагает, что выборы в стране должны были состояться еще два года назад. Но это не прозвучало.

ЗЕЛЕНСКИЙ НАДОЕЛ

- Позиция Трампа — это не позиция США, и нельзя сказать, что Зеленский Америке надоел?

- США неоднородны в этой части. За украинский проект в большей степени ответственны спецслужбы. А американские спецслужбы — они же Трампу не полностью подчиняются. В этой части позиция президента Штатов мне понятна.

- Понятно в чем?

- Трамп каждый раз вынужден проверять степень своих возможностей. Сейчас он запредельное совершил. В том числе - и в части экономических вопросов. И в части политического заявления в отношении Зеленского.

СМОТРЕТЬ НА ПОСЛЕДСТВИЯ

- И что будет дальше?

- Сейчас Трамп долго будет смотреть на последствия. Анализировать, насколько сильно его атакуют с разных сторон. Он не может позволить себе быть абсолютно последовательным. Не может быть в этой части достаточно быстрым. У него слишком много внутриполитических обстоятельств, которые он вынужден учитывать перед тем, как совершать какое-либо действие. На сегодня, думаю, он оказался на пределе своих возможностей. Потому что все дальнейшие шаги вызывают уже дикие сложности.

И в этой части, полагаю, он будет выжидать.