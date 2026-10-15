На российском ТВ анонсировали новый сезон детективного реалити про супружеские измены

Ведущие проекта — Дмитрий Рыбин и Дмитрий Гухман.

В 13-м сезоне реалити «Опасные связи» истории участников будут посвящены общей теме. Авторы проекта сформулировали её так: «Измену можно простить. Но как научиться доверять человеку, который однажды обманул?». Об этом рассказали в пресс-службе телеканала «ЧЕ!», который будет показывать свежие выпуски.

Сезон стартует 12 октября в 23:30. Вести его будут актёр и шоумен Дмитрий Рыбин (в программе он с ее запуска в 2019 году) и психолог Дмитрий Гухман.

Авторы детективного реалити поделились синопсисами нескольких историй, которые покажут в премьерном сезоне. В одной из них героиня Елена, простившая измену супругу, начинает замечать, что мужу продолжают поступать загадочные звонки, на которые он предпочитает отвечать вдали от лишних ушей. Команда берётся проверить догадки женщины и разобраться, что стоит за загадочными вызовами.

В другой истории сомнения возникают у Георгия. Он подозревает жену в неверности и просит ведущих реалити проверить, есть ли основания для ревности. О проверке женщину спешит предупредить её сестра.

Кадры из реалити «Опасные связи». Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

— В новом сезоне реалити появятся и другие необычные сюжеты: от «измен по алфавиту» до истории художницы, которая использует свой талант в игре против мужа, и расследований, в которых первоначальные подозрения приводят к неожиданным выводам, — рассказали в пресс-службе канала.

Ведущий Дмитрий Рыбин поделился, что истории участников не перестают его удивлять. Особенно впечатляет шоумена изобретательность, с которой люди пытаются скрыть неверность.

— Казалось бы, за столько лет я уже должен был привыкнуть к неожиданностям. Но каждый раз люди придумывают что-то новое, чтобы скрыть измену, и только сильнее запутывают ситуацию. Иногда смотришь на происходящее и думаешь: куда проще было сказать правду, — поделился ведущий.

Психолог Дмитрий Гухман говорит, что на измену людей толкают разные мотивы: от желания новых эмоций до потребности во внимании и постоянном подтверждении собственной значимости.

— В проверках меня больше всего удивляет не сам факт измены, а то, насколько разные причины за ней стоят. Кто-то ищет новые эмоции, кому-то важно внимание, а кому-то — подтверждение собственной значимости. Но важно понимать: другого невозможно изменить, если он сам этого не хочет, — отметил психолог.

Фотоматериалы предоставлены телеканалом «ЧЕ!»