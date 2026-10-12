Обозреватель Умеренков: 22-й пакет антироссийских санкций ЕС усилил разлом с США

22-й пакет антироссийских санкций ЕС усилил разлом с США Фото: REUTERS.

Почти одновременно с предложением переименовать в свою честь Атлантический океан Дональд Трамп учинил полит-шторм, который поставил под угрозу весь Североатлантический союз.

Звучащая из Киева и Брюсселя резкая критика дизельного соглашения с Россией закончилась призывом президента США заменить Зеленского на более вменяемого политика. Способного заключить мирную сделку с Москвой.

И это уже похоже на девятый вал, способный окончательно утопить корабль главы киевского режима.

Между тем, пока Трамп приостанавливает санкции против России, Евросоюз вводит новые. Сегодня там согласовали очередной пакет. Брюссель и Вашингтон опять вошли в клинч.

ПЛОХОЙ СОЮЗНИК — ЭТО ВРАГ?

— Хватит притворяться, что Зеленский хороший союзник, — заявил старший советник политического комитета Трампа Never Surrender Алекс Брусевиц. — Зеленский назвал президента «слабым» (за сделку с Кремлем — Ред.). А на призыв президента США не атаковать российские НПЗ тут же ответил атакой на завод, производящий дизель.

Старший советник политического комитета Трампа Never Surrender Алекс Брусевиц: @Хватит притворяться, что Зеленский хороший союзник" Фото: REUTERS.

«Если вы до сих пор поддерживаете с Зеленским связь, следует сказать ему, чтобы он прекратил подрывать усилия президента и наносить ущерб американскому народу», — заочно обратился Брусевиц к покровителям нелегитимного президента Украины.

Вот так прямым текстом и сказано: атаки Зеленского на НПЗ «наносят ущерб американскому народу». Можно ли еще яснее?

Если в Киеве этого не поняли, Bloomberg специально для него разжевывает: Зеленский рискует разорвать отношения с Трампом. Перед осенними выборами в Конгресс США, поясняет агентство, хозяин Белого дома всё больше связывает украинский кризис с ценами на дизель. То есть критика «дизельной сделки» — фактически агитация за демократов, которые рвутся к победе 3 ноября.

Для Киева это создаёт дополнительные риски: Украина по-прежнему зависит от американского вооружения, которое закупается за счёт стран НАТО, и от разведывательной поддержки Вашингтона.

По сведениям от «информированных источников» Bloomberg, до украинского руководства и его доброхотов из Европы эти незамысловатые истины доводились американцами в минувшие выходные в ходе многочисленных телефонных переговоров.

ЕВРОПА ИДЕТ В РАЗЛОМ

Безоговорочно встав на защиту своего подопечного из Киева, Европа, по сути дела, тоже «наносит ущерб американскому народу».

Премьер Британии Энди Бернэм и канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже выразили «непреклонную» поддержку Зеленскому в его противостоянии с Трампом.

Премьер Британии Энди Бернэм и канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже выразили «непреклонную» поддержку Зеленскому в его противостоянии с Трампом Фото: REUTERS.

Среди отъявленных сторонников киевского режима в Европе раздаются даже голоса: мол, в нынешних непростых условиях поддержка Киева — фактор сплочения всего Евросоюза. Но тогда это и фактор для дальнейшего раскола между Европой и США. Лондону и Берлину ничего не подсказывает реакция Трампа на их нежелание поддержать его по Ирану? А ведь нетрудно представить, как он ответит на их «непреклонную решимость» встать на защиту Зеленского, который бросает вызов американскому народу.

САНКЦИИ И ЛИЦЕМЕРИЕ

Сегодня ЕС принял 22-й пакет антироссийских санкций. Худшей прелюдии к этому, чем отмена американских ограничений для российского дизеля, и представить трудно. Ведь всего месяц назад подписанный Трампом закон про «адские санкции» против России и покупателей нашего топлива как бы раззадоривал европейцев.

И тут такой обвал. Прямо как удар под дых главным деятельницам ЕС — президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главному дипломату союза Кайе Каллас. Обеих, кстати, очень возмутило «предательство» Трампа, заключившего столь коварную для них сделку с Путиным. И тут же им прилетело из Вашингтона.

Урсулу фон дер Ляйен и Кайю Каллас очень возмутило «предательство» Трампа, заключившего столь коварную для них сделку с Путиным Фото: REUTERS.

— С начала войны европейцы заплатили России больше денег, чем дали Украине, поскольку оказались неспособны слезть с российской энергетической иглы, — заявил каналу Fox News министр финансов США Скотт Бессент. — Европа продолжает финансировать Владимира Путина, но при этом отказывает нам в праве на дизельную передышку. Это лицемерие!

Действительно, общая помощь Европы Киеву с 2022 года оценивается в €210 млрд. За это же время европейцы купили у России энергоносителей на примерно €230 млрд.

Полный запрет ЕС на российский сжиженный природный газ должен вступить в силу 1 января будущего года. Но запасы в газохранилищах стран Европы столь критичны, что возможность этого вызывает сомнения.

Что остается Каллас и фон дер Ляйен? Множить списки российских лиц и организаций, внесенных в санкционные списки, и грозить свести до минимума выдачу турвиз россиянам. То есть продолжать изолировать самих себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трамп прав»: британцы ответили Борису Джонсону, громящему дизельную сделку России и США

"Украине нужен новый лидер, Зеленский - проблема для всего мира": что историческое заявление Трампа означает для России