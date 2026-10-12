Волочкова ответила Поплавской, сравнившей выступление Лолиты с зоопарком

Анастасия Волочкова и Яна Поплавская не сошлись во мнениях о творчестве Лолиты Милявской. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА + Борис КУДРЯВОВ

Яна Поплавская довольно жестко прошлась по Лолите Милявской после просмотра ее выступления. Энергичный танец певицы «Красная шапочка» сравнила с животными из зоопарка: «Зачем переплачивать за это, когда есть московский зоопарк?» Сама Лолита никак не отреагировала на критику. А вот Анастасия Волочкова не стала молчать и встала на защиту Милявской.

«Я просто с большом уважением отношусь к творчеству Лолиты. Она действительно легенда поколения. А что касается Яны Поплавской… Простите ради Бога, но, кроме роли Красной Шапочки, я не знаю ни о каких ее достижениях в жизни. Я лично ничего про неё не слышала. Фильм «Красная Шапочка» вышел очень давно. А вот Лолита до сих пор на сцене. Поражает и удивляет публику своим голосом», — поделилась мнение с KP.RU Анастасия Волочкова.

Также звездная балерина считает недопустимым принижать достоинство артиста.

«Регулярно можно наблюдать, когда пиявки просто присасываются к уже состоявшимся великим артистам и их именам за неимением своего. Может быть, чтобы он них как-то вспомнили… Ну это только их опускает. Это большая низость со стороны тех, кто устраивает подобные выпады в адрес таких артистов, как Лолита. Эх, Красная Шапочка… После того, как она поступила, хочется сказать: «Пока, неудачница!» И всё», — подытожила 50-летняя Анастасия.

Добавим, что знаменитая советская сказка «Про Красную Шапочку» с Яной Поплавской в главной роли вышла в 1977 году. Фильм имел оглушительный успех. А юная Поплавская после премьеры проснулась знаменитой. И до сих пор, спустя почти 50 лет, актрису ассоциируют с Красной Шапочкой.

В настоящее время 59-летняя Яна Поплавская занимается общественной деятельностью, руководит собственным благотворительным фондом и ведет активную патриотическую медиа-деятельность. У актрисы есть свой довольно крупный телеграм-канал, где она регулярно высказывается в рамках общественно-политической повестки.