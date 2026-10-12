Марине Неёловой пришлось вызвать скорую, но спектакль с её участием не отменили

Актриса Марина Неелова Фото: Борис КУДРЯВОВ.

12 октября утром пришлось вызывать скорую на дом актрисе Марине Неёловой. Сейчас она находится под наблюдением врачей, диагноз пока не поставили. По другой информации, 79-летнюю народную артистку госпитализировали с переломом рёбер после падения. В театре «Современник», где служит актриса, информацию о переломах не подтвердили. Сказали, что пока неизвестно, что случилось. Спектакли с участием Неёловой не отменили. Если серьезных проблем со здоровьем нет, Марина Мстиславовна выйдет на сцену 20 октября в спектакле «Женитьба Бальзаминова».

В минувшие субботу и воскресенье Неёлова играла спектакль «203 — 205», всё было нормально. При том, что в той постановке она почти не уходит со сцены. У неё несколько ролей, это требует немалой самоотдачи.

К сожалению, время ко всем беспощадно. Даже к самым талантливым и с виду здоровым. В последние годы у Марины Неёловой появились проблемы со здоровьем. Летом на вручении золотой медали Героя Труда Марине Неёловой её вёл под руку Николай Цискаридзе. Они дружат. Да и опереться на Цискаридзе всегда приятно. И всё-таки многие отметили, что Марине Мстиславовне действительно была нужна поддержка.

1 октября она не пришла на сбор труппы «Современника», хотя в прежние годы всегда бывала на этом ритуальном мероприятии в начале сезона.

Три года назад Марину Неелову экстренно госпитализировали из-за сильных болей в животе. Как писали тогда Telegram-каналы, врачи диагностировали у неё неинфекционный гастроэнтерит, колит и новообразование в кишечнике. Тогда спектакли с её участием пришлось отменить.

KP.RU желает Марине Неёловой здоровья.

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