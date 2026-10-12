Верховная рада приняла закон об образовании нацменьшинств. Написан он был под Венгрию. Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Языковые права на Украине теперь выдают по принципу «баш на баш». Стоит за спиной Будапешт с правом вето на членство в ЕС — получи школу на родном языке. Не стоит — учи «державну».

Верховная рада сегодня приняла закон об образовании нацменьшинств. Написан он под Венгрию. Будапешт долго блокировал переговоры Киева о вступлении в Евросоюз и требовал вернуть закарпатским венграм право учиться на родном языке. Цена вопроса — пару маленьких шажков в сторону Евросоюза.

История тянется с 2017 года. Тогда Киев перевёл школы нацменьшинств на украинский со средних классов, и Венгрия в ответ годами блокировала заседания комиссии Украина — НАТО. Девять лет вето — и Рада сдалась.

Теперь в школе, где больше половины учатся на языке меньшинства, его можно использовать наряду с украинским — на уроках, на переменах, в документах и на вывесках. Минобразования насчитало по стране 149 таких школ. Это 1,2%. Следить за исполнением закона будет межправительственный комитет вместе с организациями закарпатских венгров — об этом сегодня объявила глава МИД Венгрии Анита Орбан. Присматривать за закарпатскими школами теперь будет Будапешт.

Новые права касаются только официальных языков ЕС и языков коренных народов. В министерстве отдельно, чтобы никто не перепутал, уточнили: русского языка они не касаются.

По последней переписи 2001 года венгерский родным назвали около 149 тысяч жителей Украины. Русский — 14,3 миллиона. Почти каждый третий. Разница — почти в 100 раз.

Будапешт долго блокировал переговоры Киева о вступлении в Евросоюз и требовал вернуть закарпатским венграм право учиться на родном языке. Фото: REUTERS.

Школьник в закарпатском Берегове теперь может на перемене спросить учителя по-венгерски. Его ровесник в Харькове или Одессе на родном языке может разве что помолчать. За него в Брюсселе вето никто не наложит.

Годами Киев объяснял Европе, что украинизация школы — вопрос национальной безопасности. Мол, речь идёт о выживании нации, тут не до компромиссов. Оказалось, «выживание» легко подвинуть, когда в Будапеште кладут палец на кнопку.

Права русских Владимир Путин ещё в июне 2024 года вписал в условия прекращения огня. А глава МИД Сергей Лавров в сентябре в ООН напомнил: одна из задач СВО — «полный учёт прав русских и русскоязычных людей» не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на Украине, где действуют законы, «тотально запрещающие русский язык».

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