KP.RU перечислил вип-услуги, на которые звезды тратят миллионы в месяц

У Любови Успенской в доме из персонала четыре человека — помощница по хозяйству, помощник по хозяйству, повар и водитель. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Поклонники часто удивляются миллионным доходам звезд. За часовой концерт они могут получить 5 млн. руб, за съемочный день в сериале 1 млн. руб. За съемки в рекламе еще больше. Поэтому выбирают для себя вип-услуги. Рассказываем сколько тратят популярные артисты на услуги, которые им помогают сделать жить более комфортной.

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

Менеджер агентства по найму персонала в загородные дома элитных поселков рассказал KP.RU: «Тенденции последнего года — спрос на домашний вип-персонал вышел за пределы Рублево-Успенского и Новорижского шоссе. Есть спрос и в Новой Москве, и в других направлениях. Самый высокий спрос традиционно на помощниц по хозяйству, нянь, семейных водителей. К ним добавились повара, которых теперь приглашают даже в домах без детей, куда часто заказывали доставку еды из ресторанов — так выгоднее, удобнее корректировать меню под себя».

Как выбирают персонал вип-уровня? Условия: опыт работы и рекомендации семей того же уровня достатка, чаще всего не пенсионный возраст. Для нянь — высшее образование. Для водителей — безаварийное вождение. Хороший персонал «на вес золото». К примеру, от Любови Успенской ушла домработница — родила малыша, но рассталась с отцом ребенка, тогда певица позвала помощницу назад — и она теперь живет у нее в особнячке с новорожденным. Всего у Успенской в доме 4 сотрудника — повар, водитель, домработница и помощник по хозяйству.

Певица Ольга Серябкина подтверждала в разговоре с KP.RU, что повар — важнейший помощниц в доме: «Я очень люблю готовить, и для меня это такая домашняя работа, которая меня никогда не напрягала. Из-за моего рабочего графика я не могу готовить ребенку вкусно и полноценно каждый день. Поэтому у нас появился повар, который потрясающе готовит. И это было лучшим решением для меня как для хозяйки. Я знаю, что дома накормлены все и всегда».

Стоимость: Няня (месяц, с проживанием) 300 — 350 тыс. руб. Семейный повар (месяц, ресторанный уровень) — 400 тыс. руб. Повар (за выход) — 16 тыс. руб. Помощница по хозяйству (месяц, дом) 210 — 250 тыс. руб. Семейный водитель (месяц, график 2/2) 200 тыс. руб.

АДВОКАТ

Звезды громко разводятся, спорят из-за размера алиментов и раздела имущества, борьба за авторские права или из-за оскорблений с коллегами и другие судебные процессы. Есть адвокаты, которые много лет работают со звездами. К примеру, Сергей Жорин, у которого несколько десятков звезд первой величины в клиентах — от Евгения Вагановича Петросяна до Джигана. Жорин и его коллеги по бюро ведут звездные дела по искам о разводах, защите чести и достоинства. Жорин называл одну из специфических черт этой деятельности: «Работа со звездами подразумевает способность и навыки публично отстаивать интересы, выступать, комментировать, противостоять какому-то воздействию, хейту и так далее. То есть это обязательная часть работы по резонансным делам. В противном случае, если этим не заниматься, ты будешь давать фору, будешь более подвержен различному давлению со стороны оппонентов». Медийные юристы, которые успешно вели резонансные дела и имеют узнаваемость, могут ставить более высокие расценки на свои услуги чем их коллеги.

Стоимость: Час работы известного звездного адвоката 20 тыс. руб. В случае с постоянными клиентами и долгосрочным сотрудничеством сумма обговаривается индивидуально.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

У звезд сейчас настоящий бэби-бум. Большинство известных артистов рожают в частном роддоме, где можно выбрать, разные категории родов, от этого зависит число предоставляемых дополнительных услуг. Всем предлагают индивидуальный родильный бокс, палату из нескольких комнат, где возможно размещение папы (предварительно проходит обследование), шестиразовое питание ресторанного уровня, ведение родов врачом по выбору роженицы, консультации и обследования до и после родов. И все необходимые медицинские услуги. Что могут предлагать дополнительно: десять сеансов лечебно-оздоровительного плавания в бассейне, в школе мам, с доулой, подарки для мамы и малыша и т.п.

Телеведущий Сергей Малоземов с женой и дочками на выписке из роддома. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Недавно в этом роддоме впервые стала мамой жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук: «Как же нам повезло с лучшей медицинской командой! Как же мы благодарны! С вами ничего не страшно, спасибо за нашу малышку, за ваше тепло и высочайший профессионализм!» Месяц назад в этом роддоме двойню родила жена телеведущего Сергея Малоземова — Эру (3300 гр) и Лиру (3000 гр). Малоземов врач по профессии и оценил высокий профессионализм медперсонала частного госпиталя: «Они решились провести естественные роды с двойней, это ведь непростое решение, и большинство акушеров предпочли бы в такой ситуации более простое кесарево сечение, по статистике так и происходит в 70 % — 80% случаев. Опыт нашего врача сказал, что в данном случае естественные роды возможны и они лучше». Малоземовы уже отпраздновали месяц своим двойняшкам и отправили свежие фото девочек своим врачам. Как правило, звезды в этом же медучреждении покупают для детей годовые программы наблюдения у педиатра, в которые включены осмотры, анализы и другие манипуляции по необходимости. Здесь же рожали — Мария Погребняк, Елизавета Арзамасова, Ида Галич, Елизавета Моряк, Оксана Акиньшина и многие другие.

Стоимость: Роды «максимум» от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. Детский программа на год 150 тыс. руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Звезды предпочитают жилье в подмосковных элитных поселках — есть охрана, удобная инфраструктура, новые дома, обеспеченные соседи. К примеру, блогер Оксана Самойлова после развода арендовала для себя и четверых детей загородный дом рядом с их школой на Новой Риге. Аренда коттеджа площадью 800 кв м обходится в 1,5 млн. руб.

Недавно обзавелись домами на модном направлении между Рублевским и Новорижским шоссе актеры Саша Петров, Данила Козловский. Артисты купили загородные дома, когда их жены родили сыновей. Теперь их жены гуляют с мальчиками рядом с хвойным лесом. Сейчас коттедж как у звезды и рядом с ним в два этажа площадью 485 кв м и участком 10 соток продают за 120 млн. руб. За такую же сумму подарил дом на 10-летие брака актер Владимир Вдовиченков своей жене Елене Лядовой. Это дом площадью более одной тысячи кв м, с участком 36 соток. Место расположение — коттеджный поселок на Новой Риге, рядом река Истра.

Этот дом актер Вдовиченков купил у блогера Ивлеевой. Фото: социальные сети.

Стоимость: Загородный дом в элитном подмосковном поселке — 120 млн руб. Аренда — 1,5 млн. руб. в месяц.

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА

Детей звезды водят в детский сад и школу — поблизости от своих загородных поселков, в этих районах уже открыли несколько десятков частных образовательных центров. Часто один корпус — детский сад. Затем этой же группой дети переходят в школу — в соседний корпус. Главное отличие этих частных центров — небольшие группы и классы по 12, максимум 15 человек: ради индивидуального подхода. Есть охрана, питание ресторанного уровня, мощная инфраструктура — бассейны, спортзалы, десятки кружков и секций на выбор, приличной оснащение — компьютерные классы, роботехника. В школе детей можно оставлять на полный день — с ними будут заниматься: домашка, бассейн, прогулки, кружки и секции; в старших классах индивидуальные планы обучения с учетом выбора специальности и вуза. Загородные частные заведения посещают дети звезд — Леры Кудрявцевой, Басты, Дмитрия Маликова, Полины Гагариной, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова, Агаты Дранга, Дмитрия Дибровых, Сергея Лазарева и многих других.

Дети блогера Ксении Бородиной посещают частную гимназию, а ранее ходили в детсад при этом учебном центре. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стоимость: От 1 млн. руб. до 1,8 млн. руб. за учебный год в частной загородной школе. От 75 тыс. руб. до 120 тыс. руб. в месяц в частном детском саду.