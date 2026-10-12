ИИ признали главной угрозой человечеству наравне с ядерной войной

Эксперты посчитали злонамеренное использование искусственного интеллекта главной угрозой человечеству. Фото: TSViPhoto/Shutterstock/Fotodom

Ведущие ученые, представляющие так называемую глобальную комиссию, назвали 17 потенциальных угроз человечеству — действий и факторов, способных привести к существенной деградации современного общества, а то и к его вымиранию.

В числе наиболее опасных: искусственный интеллект — его злонамеренное использование. Например, для создания биологического оружия. Эксперты даже поставили эту угрозу, возникшую относительно недавно, на первое место, посчитав ее серьезней ядерной войны. Угроза ядерного конфликта — на втором месте. Но может и вырваться вперед в силу того, что широкая общественность потеряла страх перед последствиями применения ядерного оружия, который был присущ предыдущим поколениям.

В десятку катастрофических для землян факторов, по версии The Lancet, вошли: загрязнение воздуха, сокращение медицинской помощи, пандемии, возникающие естественным образом, выработанная болезнетворными бактериями устойчивость к антибиотикам, пьянство и ожирение.

Далее следуют: недоедание в детском возрасте, гипертония, проблемы с психикой, изменение климата, неравенство в доходах, курение, конфликты представителей разного вероисповедания.

Замыкает список потенциальных угроз человечеству его нарастающее глупость — конкретно низкий уровень образования.

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