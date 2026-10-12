Фролов, МГИМО: Трампу повезло позвонить Путину по поводу дизеля в нужное время

«Дизельная сделка», о которой договорились вечером в минувшую пятницу Путин и Трамп, и на этой неделе продолжает будоражить умы по обе стороны Атлантики. Фото: REUTERS.

«Дизельная сделка», о которой договорились вечером в минувшую пятницу Путин и Трамп, и на этой неделе продолжает будоражить умы по обе стороны Атлантики.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александром Фроловым.

У НАС ДИЗЕЛЯ МНОГО?

- В России есть такие излишки дизеля, что мы отправим огромные объемы в США и на мировой рынок?

- У нас такой излишек дизеля издавна. На дизеле катается 6% всех легковых автомобилей, но есть большегрузы и иные виды транспорта, которые им заправляются. По потреблению соляры и автобензинов у нас паритет. В равных объемах потребляется дизель внутри страна и за ее пределами - в гражданском сегменте. Но у нас есть не только гражданский сегмент. И там дизельное топливо тоже потребляется.

- Мы так много дизеля давно производим?

- С 2011 года началась программа модернизации НПЗ. В ходе ее объем производства дизтоплива вырос с 70,5 миллионов тонн в год до 84-88 миллионов тонн в год.

- Почему такой разброс?

- В какие-то годы было 84 миллиона, в какие-то - 88. Мы можем производит 88 миллионов тонн дизельного топлива - при потреблении в два раза меньше. Александр Новак недавно эти показатели озвучивал. У нас профицит 80%. По дизелю у нас профицит настолько огромный, что создать проблемы снабжения на внутреннем рынке тяжело. Могли быть проблемы с доставкой. С производством - не было.

- Что скажете про сделку?

- В прошлом году мы экспортировали по 3 миллиона тонн дизеля в месяц. Смотрим на сообщение, которое Трамп вывешивал у себя, что Россия поставит 300 тысяч тонн на американский и мировой рынок.

- Это немного?

- Это одна десятая от нашего нормального объема экспорта. Это говорит о том, что мы будем постепенно снимать ограничения на экспорт. Разгонять экспорт, как в 2023 году.

На дизельном топливе работают большегрузы и сельхозтехника Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ОГРАНИЧИВАЛИ ЭКСПОРТ?

- Тогда вводили запрет на экспорт дизтоплива?

- Да, в сентябре, и он продлился несколько недель. Потом его постепенно начали отменять. Отменили в одной части, посмотрели, что нет проблем для внутреннего рынка, - отменили еще. И полностью восстановили экспорт.

- Уточните про восстановление экспорта.

- Часто говорят, что России надо прекращать экспортировать сырую нефть, а надо экспортировать нефтепродукты. Но наша страна много лет - второй по величине экспортер нефтепродуктов на планете Земля..

- А кто первый?

- США. Та страна, президент которой говорит: ура, к нам приедет топливо из России!

АМЕРИКАНСКИЕ ХИТРОСТИ

- Но и в Канаде США начали закупаться?

- В Канаде это их нефть. Пусть Штаты вокруг посмотрят и обнаружат - половину нефтяного импорта они осуществляют из Канады.

- Если США - крупнейший экспортер дизтоплива, то зачем им импорт из России?

- Есть такая штука, как открытая экономика. Если вы крупный экспортер, то на ваши внутренние цены воздействует внешняя цена. Чтобы чего не случилось, цена внутри страны должна постоянно соотноситься, пропорционально изменяться с учетом изменения цен на внешних площадках. Если на внешних площадках рост - и цена внутри страны растет. Или снижается - если цены на внешних площадках снижаются.

- И когда Трамп говорит, что заключил сделку с Россией, и в Штаты хлынет дешевый русский дизель...

- Трамп позвонил тогда, когда мы сами готовы были отменять запрет на экспорт. Позвони он в сентябре, никто бы ему ничего не поставлял. И сделки бы не заключал. Тут он вовремя позвонил.

- Отчего сейчас мы согласились?

- Насыщению внутреннего рынка ничего не угрожает. Спрос в четвертом квартале сокращается относительно показателей третьего квартала. Ну и зачем ждать затоваривания складов, если можно разрешить экспорт?

В Великобритании цена на дизель бьет рекорды Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

- Почему Трамп не позвонил раньше?

- Потому что только в сентябре у него возникла проблема дизтоплива. В сентябре оно впервые в истории преодолело отметку в 6 долларов за галлон. И Трампа стали тыкать носом в этот факт его политические противники. Антирейтинг начал расти, и проблемы дизтоплива начали что-то решать в информационном пространстве.

- А много ли это - 300 тысяч тонн, с точки зрения экспортных потоков из США?

- Это экспортный поток из Штатов за двое суток - 300 тысяч тонн. Когда Трамп говорит, что сейчас топливо из России придет, он же не может сказать: ребята, у нас экономика так устроена, что если вдруг что-то происходит на мировом рынке, то ты, простой американец, будешь платить. Нет, Трамп — это про другое. По крайней мере, на словах. Он о том, что тебе, простой американец, я обеспечу низкие цены на топливо. Я для этого сделаю все что угодно.

- В том числе - с Москвой договорюсь?

- Да, и теперь, как только кто-нибудь из демократов будет говорить, как это можно с Путиным договариваться, Трамп может сказать: простой американец, видишь, демократы против того, чтобы ты платил меньше! И если ты будешь платить больше, то это - из-за этих гадких персонажей!

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