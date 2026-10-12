Американист Мирзаян: угроза США остановить оружейную программу для Украины реальна

Соединенные Штаты пригрозили Украине остановить программу закупок другими странами американского оружия для Киева и предоставление ему разведданных, если украинцы продолжат бить по энергетическим объектам в России. Фото: REUTERS.

Сразу несколько западных СМИ - например, Financial Times, CNN и Berliner Zeitung - сообщили, что Соединенные Штаты пригрозили Украине остановить программу закупок другими странами американского оружия для Киева и предоставление ему разведданных, если украинцы продолжат бить по энергетическим объектам в России.

По данным от источников CNN в Европе, после разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом и объявления сделки по дизелю Госдеп и Пентагон направил жесткие предупреждения и Украине, и ее европейским союзникам.

Как может развиваться ситуация, если американцы действительно ограничат оружейную программу, KP.RU рассказал политолог Геворг Мирзаян.

Программа поставок оружия PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных потребностей Украины») была подписана в июле 2025 года Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. К ней присоединились 26 стран-членов Альянса плюс Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Суть: члены программы платят деньги американцам под утвержденный через НАТО список «украинских нужд», дальше Штаты направляют оружие в незалежную.

Программа помощи Украине была подписана в июле 2025 года Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Через эту программу на Украину поступают около 95% комплексов ПВО Patriot (включая ракеты-перехватчики PAC-3) и 75% ракет для других систем противовоздушной обороны Украины.

Что произойдет, если Трамп остановит действие PURL?

– Думаю, европейцы немедленно постараются заместить американские вооружения своими поставками, но следствием станут большие сбои в работе украинской ПВО и других систем защиты, - комментирует американист Геворг Мирзаян. – Приостановка PURL стала бы холодным душем для Зеленского.

- Но через программу американский военно-промышленный комплекс получает огромные барыши, за этот год - шесть миллиардов долларов…

- У американского военно-промышленного комплекса есть потенциальные покупатели понадежней Украины. Оружия – и прежде всего комплексов ПВО Patriot требуют и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты. Ближневосточные покупатели – не хуже впадающей в экономическую стагнацию Европы. Американский ВПК в любом случае найдет покупателя. Так что вариант с остановкой программы вполне возможен.

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