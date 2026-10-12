Москва объявила о прорыве: За Российскую армию теперь воюет нейросеть

В нашей армии создана военная нейросеть - специальный сервис для обучения боевым задачам. Фото: FOTOGRIN/shutterstock/fotodom

Прелюбопытная новость выпорхнула из кабинетов оборонного ведомства России: в нашей армии создана военная нейросеть - специальный сервис для обучения боевым задачам. К нему подключено уже более 40 организаций.

Что это такое? Зачем? И чему обучают эту самую нейросеть? На эти вопросы военный обозреватель «КП» Виктор Баранец попросил ответить знающего человека — инженера-конструктора одного из НИИ Минобороны России, кандидата технических наук подполковника Александра Ивашова.

ПОДОБИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА

- Александр Николаевич, в чем суть этой новации и почему она появилась именно сейчас?

- А вы помните слова Путина при назначении Андрея Белоусова министром обороны? Напомню: «Андрей Рэмович должен будет открыть военное ведомство для инноваций, конструктивной работы с учеными и производителями военной техники». Вот этот наказ и выполняется. Но тут есть и еще один интересный момент: под эту специальную задачу Белоусов и «подтянул к себе» еще одного, в высшей степени квалифицированного в своей области заместителя министра - Дмитрия Щербинина. Он окончил исследовательский политех в Перми и работал с Белоусовым в правительстве. Он и должен был заняться цифровым прорывом армии. Для этого его сначала назначили начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны. И вот мы видим результаты прорыва.

Искусственный интеллект — это более широкое понятие, нейросеть - лишь один из его инструментов. Фото: DC Studio/shutterstock/fotodom

- Позвольте азбучный вопрос: нейросеть — что это такое?

- Как бы вам объяснить по-простому? Это программа, которая работает по аналогии с человеческим мозгом: «обучается» и «принимает решения».

Представьте себе мозг. Он состоит из миллиардов нейронов, связанных между собой. И благодаря этим связям обнаруживает и выстраивает закономерности в воспринимаемой им информации — визуальной, звуковой и так далее. Нейросети работают по аналогичному принципу, потому и называются именно так. Нейросеть получает данные, ищет в них закономерности, анализирует их, делает выводы и подсказывает нужное решение. В основе нейросети лежат алгоритмы, заточенные на обработку информации (например, на определение вида и типа летательного аппарата - самолета, ракеты или дрона).

- Это и есть тот самый искусственный интеллект?

- Искусственный интеллект — это более широкое понятие, нейросеть - лишь один из его инструментов.

ПОРТРЕТЫ «ЛЮТОГО» И «БАБЫ ЯГИ»

- Но для чего конкретно в военном деле нужна нейросеть и как ее «обучают»? Да еще на каком-то специальном сервисе?

- Это новшество в нашей армии было вызвано прежде всего ходом СВО и массовым применением дронов. Идет поиск наиболее эффективных методов поражения беспилотников противника. Наши войска накопили огромную, скажу так, видеотеку вражеских дронов разного назначения. Это же драгоценное подспорье для наших разработчиков беспилотных систем! Так и родилась идея - создать тот самый сервис, о котором вы спрашиваете. А точнее - спецхранилище «паспортов» дронов противника и их ТТХ. Это, если хотите, энциклопедия видеоматериалов. В них не только результаты применения наших дронов, но и «портреты» украинских беспилотников типа «Лютый», «Баба Яга» и так далее.

Минобороны дает доступ нашим разработчикам беспилотников в это хранилище, эту энциклопедию, чтоб «натаскивать» нейросети на быстрое определение целей для поражения и какой наш ударный дрон использовать для удара по врагу.

- По сути, получается, ясли или школа для «воспитания» и «обучения» нейросетей современной войне дронов? И как же на практике все это работает?

- Детально раскрывать механизмы работы этой системы я не имею права. Там немало новаторских «фишек», о которых не должен знать противник. Потому скажу в общем и целом. Например, наши локаторы или радары засекли угрозу и передали данные в штабы беспилотчиков. Эта данные попадают в нейросеть. А уж она за считанные секунды определяет тип вражеского дрона или ракеты и «подсказывает» - чем и как лучше его поразить.

Это новшество в нашей армии было вызвано прежде всего ходом СВО и массовым применением дронов. Фото: Александр КОЦ.

НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ УМНЕЕ, ЧЕМ У НАТО

- Есть ли такая штуковина у наших врагов? И как они ее применяют?

- Кое-что аналогичное есть. Наша разведка внимательно следит за этим. Но наше «думающее железо» работает быстрее и эффективнее.

- Как вы это определили? Получили информацию от украинских беспилотчиков, попавших к нам в плен?

- Это определили мои коллеги во время испытаний аппаратуры и работы наших спецов на СВО. Количество пораженных целей значительно увеличилось. Об этом можно судить по ежедневным сообщениям нашего Минобороны…

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОССТАНИЯ БОЕВЫХ МАШИН

- Поскольку нейросеть военная, она же должна как-то быть защищена от взломов?

- В интернет для общего доступа она, конечно, не выходит (смеется). У нас есть свои надежно защищенные каналы. Об ограждении своего детища от взломов конструкторы думают еще в ходе его разработки.

- А если система вдруг выйдет из-под контроля? Судя по прессе США, у них уже были случаи, когда искусственный интеллект взбунтовался и на испытаниях направил ударный дрон в точку запуска. Хорошо, что боевого заряда у дрона под брюхом не было…

- Еще когда разработка такой системы находится в «чернильнице», в чертежах и схемах, в нее обязательно закладывается такой «секретный» узел, который блокирует любой бунт.

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