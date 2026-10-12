Беременная жена 72-летнего Макаревича* налегает на алкоголь

42-летняя жена музыканта скоро сделает его папой в пятый раз. Фото: соцсети.

72-летний Андрей Макаревич* скоро станет отцом в пятый раз. Его жена Эйнат Кляйн сейчас на последних месяцах беременности. Супруги живут в Израиле, у них уже есть совместный ребенок - четырехлетний сын Эйтан.

На днях супруги появились вместе на публике. Макаревич*, с недавних пор заделавшийся еще и виноделом, и его избранница провели презентацию вина собственного производства в Музее японского искусства Тикотин.

Эйнат пришла в галерею в широком платье, не скрывавшем ее большой живот. Все мероприятие 42-летняя супруга музыканта не выпускала из рук бокал с вином. Судя по всему, Эйнат считает, что беременность – это не повод отказываться от алкоголя. Сам Макаревич* тоже активно налегал на красное вино.

Эйнат все мероприятие не выпускала бокала из рук. Фото: соцсети.

После того, как музыкант женился на уроженке Украины (раньше Эйнат носила имя Инна Калинина и жила в Киеве), он провал все связи с родиной. Макаревич* открыто заявляет, что больше никогда не вернется в Россию. Сама Эйнат известна своими русофобскими взглядами. После рождения сына Эйтана она заявила, что мальчик не будет учить русский язык – мол, для общения ему достаточно иврита.

Макаревич* в восторге от своей супруги, которая младше его на 30 лет. Как-то он высказался, что его молодая избранница превзошла его «16 предыдущих жен» тем, что любит готовить.

Кроме Эйтана у музыканта есть еще трое детей от других отношений. Старшая, 50-летняя внебрачная дочь Дана, живет в США. В гражданском браке с врачом-косметологом Аллой Голубкиной у него родился сын Иван, сейчас ему 39 лет, он стал актером, живет и снимается в России. Пресс-атташе «Машины времени» Анна Рождественская в 2000 году родила от певца дочь Анну.

О беременности новой жены иноагента в июле сообщила блогер Божена Рынска. Журналистка после 2022 года уехала из России и осела в Латвии. Столкнувшись с Макаревичем* на музыкальном фестивале в Юрмале, она написала в соцсетях, что он скоро станет папой.

Божена отметила, что в России Макаревич* был востребованным музыкантом с плотным рабочим графиком. В Израиле же, куда он эмигрировал после начала СВО, музыкант ведет тихую жизнь пенсионера, поскольку заказы на выступления ему поступают лишь изредка.

«Раньше у Макаревича* все время отнимали гастроли, теперь, когда Родина высвободила ему кусок жизни, он ныряет с акулами, ездит на сафари и рисует. А еще у него скоро будет еще один ребенок», - сообщила Рынска.

*Признан в РФ иноагентом.