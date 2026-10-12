Леонид Ярмольник прокомментировал состояние Марины Неёловой

Марина Неёлова и Леонид Ярмольник после спектакля «203-205» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В субботу, 10 октября, Марина Неёлова играла спектакль «203-205» на сцене театра «Современник». Её партнером был Леонид Ярмольник. Спектакль по пьесе американского драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита» идет без антракта два часа. Неёлова и Ярмольник почти не уходят со сцены, что требует немалых сил.

Сперва они играют немолодую семейную пару: она - звезда Голливуда, номинированная на премию «Оскар». Он - её муж-антиквар, приехавший из Лондона поддержать жену. Она – прима театральной сцены, играла в великих пьесах великих авторов, а номинацию получила за какую-то «фигню в кино», не стоящую внимания. Звезда Голливуда напивается, чудит, выясняет отношение с мужем-Ярмольником… Делает это по-неёловски обаятельно.

Марина Неёлова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Тем временем в соседний номер заселяется пожилая еврейская пара. Супруги приехали по отдельности, поскольку решили лететь разными рейсами. Пока жена ещё в полете, муж вызвал в номер темнокожую проститутку, которая напилась, заснула и потеряла свой лифчик, его-то и обнаружила наконец прибывшая в отель жена. Еврейскую пару тоже играют Неёлова и Ярмольник. И тоже смешно и обаятельно. Непритязательный и местами туалетный юмор, которым наполнена эта комедия положений: «пусти меня пописать – нет сил терпеть», «застегни ширинку» и т.д. и т.п., вряд ли тот материал, о котором мечтает большая драматическая актриса такая, как Марина Неёлова. Впрочем, скепсис не имеет сколько-нибудь существенного значения. Зритель от ««203-205»» в восторге, идёт на спектакль, хотя билеты стоят 3000 -20 000. Публика любит, когда посмешнее.

Через день после спектакля, 12 октября, Марина Неёлова попала в Боткинскую больницу. Сейчас врачи обследуют её.

- Что-то случились дома. Говорят, она упала. Но что именно случилось, я толком не знаю, - сказал нам Леонид Ярмольник. – В субботу всё было хорошо. Наш спектакль прошел с большим успехом.