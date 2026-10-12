«Теоретики победы» в бесконтактном бою: Европейцы мечтают победить Россию в войне, которой нет

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выступает на Варшавском форуме по безопасности Фото: REUTERS.

На Варшавском форуме по безопасности командующий сухопутной группировкой НАТО в Европе презентовал свой личный план отражения агрессии России.

Генерала Алексуса Гринкевича совершенно не смутило, что его «секретный» план слили в интернет еще неделю назад. KP.RU подробно разбирал планы наших «доброжелателей» в материале «Теория победы» НАТО: Военкор Стешин разнес в пух и прах продиктованный страхом Европы план».

Теперь военкор KP.RU решил послушать самого генерала и запасся терпением. Обнародование плана несколько раз переносили. Если так выглядит польская военная пунктуальность, то что же будет, если «Теорию Победы» придется применить на практике? Успеют ли остановить вторжение «Орд с Востока»? Смогут ли «прибалтийские карлики» забить и затоптать Россию согласно «Теории Победы»? А как же Украина, передовой рубеж Европы?

С Украины фактически и начали. Ведущая, политолог Катаржина Писарская, сразу обозначила главных виновных в «Теории Победы». Представляя генерала почтенной публике, она на несколько секунд перешла с английского на речекряк, поблагодарив присутствующих в зале «шановных панов». За что – неведомо. За то, что развязали очередную войну в Европе? Напомню, что Вторую мировую развязали с помощью Польши, теперь ее место заняла Украина. Возможно, именно этот факт вызвал радость поляков: в это раз начали не с них!

На левой стороне груди у Гринкевича еле поместилась гигантская орденская колодка. Судя по обилию наград, генерал как минимум непрерывно воевал со времен «Варшавского восстания» 1944 года… или лазил по джунглям Вьетнама Фото: REUTERS.

Бравый вид генерала поразил военкора KP.RU в самое сердце. На левой стороне груди у него еле поместилась гигантская орденская колодка. Судя по обилию наград, генерал как минимум непрерывно воевал со времен «Варшавского восстания» 1944 года… или лазил по джунглям Вьетнама. Мой давний товарищ, реально провоевавший около 20 лет, называл таких персонажей «бесконтактными бойцами». То есть, воин в сражениях не участвует, находясь при штабе, но награды за боевую доблесть получает исправно. Есть о чем задуматься, рассматривая потенциального противника, не скрывающего своего враждебного отношения к России.

«Моя борьба» и «моя теория»

Ожидаемо, американский генерал польского происхождения начал с самопрезентации себя и Польши. Как говорится – рассказывайте о себе как можно больше хорошего, источник забудется, а репутация останется:

- В 1999 году, когда Польша вступила в НАТО, она стала примером. Сегодня Польша продолжает задавать темп: историческими инвестициями в оборону, расширением промышленной базы, быстрой модернизацией военной системы…

Упреждая логичный вопрос: «с кем же собралась воевать Польша?», генерал начал путано объяснять, на грани оправданий, про «оборонительный союз, созданный всего лишь для сохранения мира». И даже процитировал американского президента Вашингтона: «самый надежный способ сохранить мир, готовиться к войне». Ожидаемо, никогда толком не воевавший генерал, начал хвастаться и кичиться еще не совершенными победами. Лично написанный план вселил в него небывалую уверенность:

- Мы остановим нападение и не позволим нападающим достичь своих целей, чего бы это ни стоило! В конечном счёте мы уничтожим напавших, на любого из наших союзников, и для противника это будет крайне неприятный итог! Я называю это «теорией победы»… Я называю это «моей теорией», но это больше, чем личная позиция, она уже согласована с 32 союзниками.

В Варшаве проходит форум по безопасности Фото: Кадр видео.

В какой-то момент генерал спохватился, что перегибает палку и заявил, что «конфликт не предопределен», но быстро собрался и встал в старые оглобли:

- Сдерживание конфликта требует готовности к бою, а готовность требует планировать против того, что возможно, а не только против того, что вероятно.

Зал, благосклонно отреагировал на боевитость генерала и Алексус Гринкевич перешел к сути.

Информация и маневры

Было бы глупо отрицать, что главком европейского НАТО прекрасно знает все стратегические преимущества военного Блока из 32 государств. И Гринкевич не стал их скрывать.

1. Превосходство НАТО в информации.

«Мы видим и понимаем происходящее благодаря многоуровневой разведке, которая опирается на множество источников и даёт огромные массивы данных. Мы используем их, чтобы получать важные выводы, применяя обновлённые алгоритмы».

2. Враг уже определен - это Россия, хотя она вслух не упоминалась Гринкевичем:

«Теория Победы» основана на ясном понимании угроз, с которыми мы сталкиваемся, и на уроках современного конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. Теория проста – мы блокируем нападение».

3. Блокирование и маневры.

«Через манёвры мы уничтожим вражеские формирования и не допустим захвата территории альянса. Сухопутные силы будут атаковать противника и уничтожать его наступающие войска».

Возможно, генерал не знает, что при ширине так называемой «килл-зоны» в 20-40 километров, никакие маневры невозможны в принципе. Возможно, ему представится случай это узнать.

4. Эскалации – быть?

«У нас спокойная позиция в отношении эскалации. Нам нужно лишь атаковать систему, которая нападает на нас, и делаем мы это только для того, чтобы помешать ей достичь целей. Но бремя эскалации все равно будет лежать на агрессоре».

Знакомая позиция и слишком хорошо известная во множестве стран, от Вьетнама, до Ирака, Ливии, Сирии, Ирана…

5. Опыт – сын ошибок трудных.

«Наблюдая за войной на Ближнем Востоке, мы увидели, насколько ничтожны запасы наших вооружений. Поэтому, опираясь на опыт ситуации на Украине, мы будем дополнять сложные, дорогостоящие системы поражения, массовыми и дешевыми.

Реплика неприятная – опыт массового применения копеечных дронов-камикадзе все-таки не прошел мимо НАТО. Его уже учли и готовы реализовать.

Сдавайте валюту

После слива «Теории Победы» в интернет, план изучило множество западных экспертов, несравненно лучше знакомы с принципами работы американского и европейского ВПК. Один из выводов был такой – «Теория победы» писалась, чтобы выпросить как можно больше денег для военного бюджета НАТО и США. Это не план для войны.

Действительно, генерал и не скрывал, что ему срочно нужны деньги. Много, можно в валюте:

- Демонстрация нашей готовности также важна для предотвращения конфликта. Каждое учение, каждое упражнение, каждый злотый, евро, доллар, лира, фунт или крона, которые мы инвестируем, работают на это!

Само построение фразы напомнило старую шутку про американских телепроповедников: «Передавая свои деньги мне, вы отдаете их Богу напрямую!».

Генерал Алексус Гринкевич и председатель Европейской академии дипломатии Катаржина Писаревска Фото: REUTERS.

И отвечая на вопросы Катаржины Писаревской, генерал опять призывал капитал скидываться и инвестировать:

- Поэтому инвестиции, которые мы делаем сейчас, и в особенности инвестиции в нашу промышленную базу нужны не только для восполнения возможностей, но и для поддержки борьбы, которая продолжается. Мы видели это на Украине в последние годы. Это очень важно для наших промышленных партнёров: они должны понимать, что их продукция нужна не только для восполнения первого запаса вооружений, но и для поддержки длительной борьбы. Я очень внимательно слежу за запасами вооружений по всему НАТО.

В конце разговора Алексус Гринкевич все-таки назвал врага с которым собрался воевать:

- «Теория победы» заключается в том, чтобы отражать нападение и нейтрализовать такое нападение со стороны России. Но война на Украине будет определять, насколько сильнее или слабее станет Россия. Именно это сейчас и определяет ситуацию.

Самое главное в речи генерала мы услышали. И не скажу, что мы сильно удивились. Всего лишь получили подтверждение в правильности своих действий.

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