«Отец просил хранить эту тайну до его смерти»: Сыновья Кашпировского раскрыли семейный секрет, который хранили годами

Сыновья известного психотерапевта Анатолия Кашпировского ищут место захоронения отца.

Сыновья известного психотерапевта Анатолия Кашпировского ищут место захоронения отца. Целителя не стало 3 октября 2026 года. А в минувший четверг, 8 октября, в Москве прошла церемония прощания. Она была открытой, но никто из детей не смог туда попасть – сыновья живут в других странах, а родившаяся год назад дочь еще слишком маленькая.

Мужчины надеялись позже попасть на могилу отца, чтобы попрощаться с ним, но место захоронения пока является тайной не только для поклонников, но и для них самих. Об этом KP.RU рассказал сын Кашпировского Сергей.

«ОН САМ НЕ ЗНАЛ, ЧТО С НИМ»

Сергей родился в первом браке Анатолия Михайловича, как и его старшая сестра Елена, которая трагически погибла в 2018 году. Их раннее детство прошло на Украине, в Виннице. Тогда отец еще не обрел всесоюзную известность. А когда обрел, супруга вместе с детьми уехала в Америку.

В США Сергей живет до сих пор. Он никогда не пользовался знаменитой фамилией отца и ни разу не общался с журналистами.

- У отца часто бывали проблемы с журналистами, его это расстраивало. Про меня тоже много писали всякого, поэтому я никогда не давал интервью. Но сейчас я хочу знать, где похоронен мой отец, - говорит Сергей.

Последний раз мужчина созванивался с Анатолием Михайловичем три месяца назад.

- С ним было трудно говорить, - вспоминает в разговоре с KP.RU Сергей. – Он уже не был таким, как обычно. Мысли путались, он постоянно уходил от темы разговора. Я даже не мог добиться от него, что с ним происходит, как его здоровье, почему он был в больнице. Складывалось впечатление, что он сам не знает, что с ним. Я это замечал и раньше. Полтора года назад отец приезжал ко мне в Калифорнию. Он был худой, какой-то болезненный. Я спрашивал, как он питается. Он ведь всегда занимался спортом, был крепким. Пока отец был здесь, он заметно лучше стал выглядеть.

Сергей с отцом Анатолием Кашпировским

Тогда Анатолий Кашпировский пообещал сыну, что расскажет что-то важное, но уехал в Россию, так ничего и не сказав. А позже Сергей узнал, что у него появилась сестра. На тот момент целителю было уже 86 лет. Родила девочку Гулизар Чалбашова, с которой Кашпировский прожил больше 20 лет. Супруга была на 30 лет моложе целителя.

- Я, конечно, знал Гулю, мы хорошо общались. Отец говорил, что она мне вторая мама, что после его смерти мы останемся друг у друга. Но о рождении сестры я узнал из соцсетей, - говорит Сергей. – Для меня это был большой сюрприз, я не ожидал. Как-то давно они говорили, что хотят ребенка, что пытались, но не получалось. Сами понимаете, папа был уже в возрасте. Мне было неудобно спрашивать: «Это твоя дочь?» Но, несмотря на неожиданную новость, я принял наличие сестры как данность. Папа, кстати, всегда называл ее «малышка». Говорил, что она растет крепкой.

Сергей и Гуля

«МЫ ПРОДОЛЖИМ ДЕЛО ОТЦА»

Зато Сергей уверен, что все же остался не один после смерти отца. Еще в 2019 году он обрел брата. Тогда Алексей Фуштей на всю страну заявил о себе как о внебрачном сыне Кашпировского с помощью телепередачи. Его мать когда-то была помощницей Анатолия Михайловича. Парень настаивал на тесте ДНК, но целитель отказался его проводить.

- На самом деле, отец признал его своим сыном. Был тест ДНК, который это подтвердил. С тех пор мы с Алексеем общаемся. Я был очень рад, что у меня появился брат. И отец с ним все эти годы поддерживал связь. Они общались даже чаще, чем я с папой, - утверждает Сергей. – Но отец просил держать это в тайне до его смерти. Наверное, ему казалось, что у известного Кашпировского не должен быть ребенок «на стороне», стеснялся этого.

Тест ДНК подтвердил, что Алексей - сын Кашпировского

Теперь братья пытаются добиться правды о месте захоронения отца, которое стало еще одним семейным секретом.

- Отец всегда говорил, что хочет быть похоронен в Виннице рядом с родителями и дочерью Леной. Когда я спросил у Гули, будет ли он похоронен там, она сказала, что нет, потому что есть проблемы с транспортировкой из-за политической ситуации. Я говорю: «А где он тогда будет похоронен?». Она: «Пока мы еще не получили тело, как получим, тогда я дам знать». Это было 7 октября, за день до прощания. С тех пор она не выходит на связь, не отвечает на мои сообщения. Не отвечает она и Леше, - говорит Сергей. – На данный момент я сам не знаю, где похоронен отец. Мы имеем право это знать. Я все еще надеюсь, что у Гули просто нет связи, или она плохо себя чувствует. Возможно, у нее просто сейчас по какой-то причине нет возможности нам сообщить, но мы очень этого ждем. Я не хочу делать поспешных выводов или кого-то в чем-то обвинять. Для меня главное - знать, где похоронен мой отец, чтобы я мог приехать и попрощаться с ним.

Сейчас сыновья пытаются не только выяснить место погребения, но и объединиться, чтобы продолжить дело отца.

Алексей

- У меня есть способности, и папа хотел, чтобы я этим занимался. Но я сам никогда не хотел. Это забирает слишком много сил, энергии. У Алексея тоже есть этот дар. Возможно, вместе мы сможем продолжить дело отца. Кроме нас, у него никогда не было никаких учеников, даже если кто-то себя сейчас так называет. Он с детства рассказывал о своих техникам нам, чтобы мы брали пример. Но, конечно, я в молодости делал все наоборот, - с улыбкой вспоминает Сергей.

Алексей же сейчас находится в Виннице и надеется, что сможет присутствовать на похоронах отца.

- Для меня это важно. Мы так и не смогли увидеться при жизни, хотя в последнем разговоре он обещал, что скоро это случится, - говорит Алексей. - Я не уеду из Винницы, пока этого не случится, пока не узнаю правды, пока не попрощаюсь. Хотя это будет сложно, потому что весь персонал кладбища уже предупредил обо мне директор, сказал, чтобы не вступали со мной в контакт. Иначе людей обещают лишить работы. Также я надеюсь, что отец не будет кремирован. Мы с братом против этого.

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