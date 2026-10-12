Внучка-качок Федосеевой-Шукшиной шокировала фигурой в откровенном купальнике

Мария Шукшина перестала общаться с дочкой Анной. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна не пошла по стопам знаменитой матери. Наследница знаменитой творческой династии Шукшиных закончила ГИТИС, затем работала продюсером на телевидении и пыталась реализоваться в рекламе. Но потом нашла увлечение, которое стало делом всей ее жизни: Анна занялась бодибилдингом.

После этого внучка знаменитого писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой Шукшиной заметно преобразилась. Анна набрала вес и мышечную массу. Из хрупкой девушки она превратилась в крепкую спортсменку с накачанными плечами и рельефным торсом. Тем не менее, она продолжает работать над собой, чтобы получить «тело мечты».

В своем блоге Анна Трегубенко показала новое фото, демонстрирующее достигнутые результаты. На снимке 37-летняя женщина позирует возле зеркала в откровенном боди с вырезами почти до подмышек. Купальник открывает мощные бедра спортсменки и ее крепкие ноги.

Анна продолжает тренироваться, чтобы получить "тело мечты". Фото: соцсети.

Кроме того, Анна поделилась видео, снятым во время силовой тренировки.

«Всю сушку не жала. Соскучилась безумно! Пора начинать потихоньку готовиться к мастеру-международнику. На видео я мощусь и максимально фиксирую лопатки сведенными», - рассказала спортсменка.

Анна появилась на свет в первом браке актрисы Марии Шукшиной с переводчиком Артемом Трегубенко. Звездная семья ее увлечение силовыми тренировками не поддержала. Анна рассказывала, что мать отвернулась от нее из-за бодибилдинга и давно прекратила с ней всяческое общение. Младший брат Анны Макар, родившийся во втором браке Шукшиной, также не разговаривает с сестрой. А бабушка Лидия Федосеева-Шукшина обиделась на нее после того, как Анна тайком продала подаренную ей квартиру в Санкт-Петербурге. Однако недавно стало известно, что 88-летняя актриса простила внучку.

«Лидия Николаевна не разделяет любовь к женскому бодибилдингу, но если Анне это нравится, то почему нет? Пусть девушка состоится и станет лучшей там, где ей спокойно и хорошо», - рассказала журналистам юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Она отметила, что актриса склонна винить себя в том, что в свое время что-то недодала своим близким, особенно Анне, которой с детства доставалось от матери.

«Во многом она склонна думать, что где-то не досмотрела, что-то недодала. Анечка, ее любимая внучка, возможно еще и потому, что нежной девочке явно не хватало материнской любви», - уточнила Вербицкая-Линник.

Сама Анна говорит о своем детстве с горечью. Она рассказывала, что Мария Шукшина заставляла ее сидеть с младшими детьми от своих других браков, пока сама ходила по вечеринкам. Кроме того, актриса наказывала дочь за малейший проступок.

«У мамы суровые методы воспитания. Она меня била. Хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с ее детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей», - вспоминала Анна.