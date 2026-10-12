Глава МИД Украины Сибига возразил Трампу после критики Зеленского. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Владимир Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки, - так абсолютно верноподданнически по отношению к своему непосредственному шефу, «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому отреагировал на последние заявления президента США Дональда Трампа глава министерства по внешним сношениям Украины (как называется на мове тамошний МИД) пан Андрий Сибига.

Главный внешний сношатель (то бишь, министр) Украины давно уже заслужил орден «За личную преданность наркофюреру». Если такого ордена еще нет, то пора уже учреждать, а то можно не успеть — окончание лидерства «просроченного» уже не за горами. С каждым днем оно становится все ближе и ближе, но Сибига не сдается. Его славословия в честь Зеленского выходят далеко за рамки обычной солидарности члена правительства, они скорее отдают отчаянной клановой преданностью мафиозной семьи.

- Следует воздержаться от преждевременных или эмоциональных оценок. Сдержанная и мудрая позиция Украины, главы государства, нашей дипломатии вернула эти отношения в правильное дипломатическое русло после упомянутых вами событий. Уверен, что так будет и сейчас, - заявил он в интервью в ответ на вопрос о том, не переживают ли отношения Украины и США сейчас фазу острого кризиса. - В то же время, мы понимаем, что в США вот-вот состоятся промежуточные выборы в конгресс, и фактор внутренней политики может влиять на заявления, которые мы слышим публично.

«Сдержанная и мудрая позиция главы государства» - это он про наркомана Зеленского, который не может контролировать себя, который вляпывает Украину в один международный скандал за другим. Это преданный Сибига благодарит «просроченного» за то, что ему чуть ли не на коленях пришлось извиняться перед Сеулом за экс-комика, растрепавшего всему свету содержание секретной договоренности.

Судя по всему, Сибига действительно считает, что и ему, но, главное, Зеленскому, простят все, что они вытворяли и натворили, но лишь при одном условии — если Россия потерпит поражение в войне с Украиной (на самом деле — с объединившейся в русофобском угаре Европой). И пан Андрий готов идти тут даже против американских кукловодов, потому что любой иной исход грозит ему забвением, а то и тюремной камерой.

- Надо Россию загнать в тупик, чтобы добиться того результата, к которому стремятся не только Украина, но и весь мир – окончание российской агрессии и восстановление справедливого мира. Нет безвыходных ситуаций. Должны быть правильные подходы, чтобы решать самые сложные вопросы. Чтобы разрубить этот гордиев узел и принудить Россию к миру, должна быть достаточная политическая воля, - возразил он госсекретарю США Марко Рубио, назвавшему ситуацию на Украине «стратегическим тупиком». - Как только она (Россия) будет загнана в угол, тогда мы увидим реальные, серьезные переговоры. А этого можно добиться. Здесь рецепт, который я всегда повторяю – это вовлеченность и лидерство США, это давление на Россию, повышение цены агрессии для России, повышение последствий для окружения Путина, лично для Путина, осознание ими, что они никогда не достигнут стратегических целей в Украине.

Высокая цена, по мнению главного украинского внешнего сношателя пана Андрия, не должна никого смущать. Высокая цель требует бОльших затрат и расходов.

- Если говорить о повышении цены – это давление, санкции, этот рычаг имеют и у США, и у других наших партнеров. Это, безусловно, замороженные российские активы, это очень чувствительно для России, и это то, что действительно будет их загонять за стол переговоров. И, непременно, изоляция России, - обозначил базовые условия для победы над Россией пан Андрий и вознегодовал. - Как они могут себя чувствовать загнанными в угол, если они встречаются с мировыми лидерами, если их приглашают на спортивные соревнования, культурные мероприятия?

- Мы активно будем этому противодействовать. У нас здесь союзники. И среди лидеров, и в политических силах. Потому что это прежде всего о вызовах безопасности. Не только безопасности Украины, но и трансатлантической безопасности. И мы все это уже проходили, - пообещал Сибига. - И мы знаем, чем заканчивается эта Ostpolitik, которая была в послевоенной Германии. И все эти проекты – это о коррумпировании. Все энергетические проекты российские – о коррумпировании.

О коррупции — это Сибиге надо проконсультироваться, прежде всего, со своим шефом. Уж он-то все знает по этой теме. А что касается остального — пусть надрывается. Точно не сдюжит и, авось, в конце концов надорвется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трампу сказочно повезло с русским дизелем: Эксперт объяснил удивительные обстоятельства сделки