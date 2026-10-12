Зеленский не смог назвать город, где на Украине происходит геноцид Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сегодня много, долго и нудно врал, выступая в рамках Варшавского форума по безопасности, куда его пригласили чуть ли не как главного ньюсмейкера и спичрайтера мероприятия. Но даже тут, в абсолютно дружелюбной для него среде украинский «просрочка» умудрился не просто наврать, но еще и все перепутать, когда речь зашла о судьбах украинских детей, якобы перемещенных в Россию против своей воли.

- Вернуть детей можно только с помощью различных партнеров, служб и стран как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Над этим работают все, и мы благодарны всей Европейской комиссии. Мы поддерживаем эту работу. И речь идёт не только об Объединённых Арабских Эмиратах, но и о наших канадских партнёрах, которые входят в нашу коалицию по возвращению украинских детей, - заявил «просрочка» и продолжил увлечено лгать напропалую. - И наша украинская команда уже вернула много детей. Эта работа занимает много времени, потому что россияне не хотят возвращать этих детей. Поэтому мы всегда должны искать разные рычаги для достижения результатов. Тысячи детей были незаконно усыновлены русскими. Сейчас они находятся в детских домах. Их имена и фамилии изменены. А тех, кто вырос, отправляют на войну.

Дети — это всегда такой вопрос, который используется Киевом для спекуляций, которые полностью оторваны от реальности. Украинская власть готова разлучить детей с их родителями, лишь бы они не стали гражданами России, когда вырастут. Бесчисленное количество раз Киев поднимал вопрос о детях, но каждый раз прятал язык за зубами и смыкал рот, когда Россия уличала бандеровских пропагандистов во лжи о тысячах «угнанных в русский плен» украинских детей.

Дети — это всегда такой вопрос, который используется Киевом для спекуляций, которые полностью оторваны от реальности. Фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom

Но «просрочка» и тут сумел напустить себе в шаровары. Даже здесь, где ему никто не мешал, а аудитория сочувственно воспринимала его очередное вранье.

- Конечно, это геноцид. Примером такого геноцида являются Крынки. Это место на Украине, которое сейчас сровнено с землей, где россияне не позволяют ни детям, ни взрослым получать продовольствие, - начал врать Зеленский и заерзал глазами по разным концам зала, где, очевидно, внезапно активизировались его многочисленные помощники, пытавшиеся привлечь его внимание. - Сейчас мы говорим не о голоде, а о геноциде. Мы говорим об этом, пытаемся помочь этим людям, но сейчас они находятся под оккупацией в Крынках, - повторил он еще раз, попытавшись уже не только глазами, но и кивком головы спросить, чего от него хочет его команда.

И тут до него наконец все-таки дошло...

- Простите, речь об Алешках, городе Алешки, - поправился «просрочка» и продолжил, как ни в чем не бывало. - Мы благодарны всем странам, которые пытаются нам помочь. Мы благодарны всем людям, которые помогают нам разблокировать Алешки и вернуть наших граждан, вернуть наших людей.

И тут речь даже не о том, что блокаду Алешек устроили ВСУ, которые не дают доставить в город продовольствие. И 6 тысяч человек, оставшихся в этой агломерации, среди которых не менее 300 тех самых детей, вот уже более полугода реально выживают, а российские бойцы стараются эвакуировать их в безопасное место. Речь даже не о том, что жители Алешек, когда стараются вырваться из блокады, идут не в сторону ВСУ, а в тыл российских войск. Уж они-то прекрасно понимают, кто и откуда их блокирует, и кто хочет их убить.

Владимир Зеленский сегодня много, долго и нудно врал, выступая в рамках Варшавского форума по безопасности Фото: REUTERS.

Речь о другом. Это дебил, который возглавляет бандеровский режим на Украине, перепутал уничтоженное село Крынки, к чему приложили руки его ВСУшники, с городом Алешки, в котором, по его утверждению, происходит геноцид. Он оказался настолько тупым, что даже не с первого, а где-то с четвертого или пятого раза пронял, что ему подсказывают его помощники, которые махали папками, подсказывали голосом и всячески пытались остановить словесный понос своего шефа.

Где у тебя геноцид, Зеля? Ты даже уже прочитать не можешь? И это не просто оговорка, а показатель того, насколько ему интересно происходящее на Украине, насколько это все на самом деле от него далеко, и как ему наплевать и на Алешки, и на остальные украинские города и села.

Именно по этой причине геноцид у него происходит на Украине уже практически везде. И это геноцид, который устроил Украине сам «просрочка» Зеленский.

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