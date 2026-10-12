Иск на миллионы рублей: на Люсю Чеботину подали в суд

С певицы Люси Чеботиной требуют через суд 4,1 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На 29-летнюю певицу Люсю Чеботину, известную по хиту «Солнце Монако», подали новый иск на сумму свыше 4,1 млн рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 9 октября 2026 года.

Согласно данным судебной картотеки, истцом выступает ООО «Бизнесарт-Ек», зарегистрированное в Екатеринбурге. Ответчиком указана индивидуальный предприниматель Чеботина Л. А. Сумма требований составляет 4 138 379 рублей 52 копейки.

Компания «Бизнесарт-Ек» занимается организацией отдыха и развлечений, в том числе концертов. С чем именно связан иск к певице, на данный момент не сообщается, известно лишь, что речь идет об экономических спорах по гражданским правоотношениям.

Это не первый судебный спор, с которым в последнее время столкнулась артистка. Годом ранее KP.RU сообщал о претензиях Российского Авторского Общества (РАО) к Чеботиной из-за исполнения чужих песен на концерте «Первая леди», который прошел в декабре 2024 года на площадке Live Арена. Организатором шоу была компания, принадлежавшая самой певице.

По данным РАО, во время выступления прозвучали восемь композиций без согласования с правообладателями. Среди них — песня «Разве ты любил» Игоря Николаева и Игоря Крутого, а также несколько зарубежных произведений.

Общество потребовало взыскать с исполнительницы 160 тысяч рублей компенсации. Кроме того, о намерении подать отдельный иск на 76 тысяч рублей из-за нарушения смежных прав на фонограммы заявляла Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). В декабре того же года стало известно, что Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между РАО и Чеботиной.

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