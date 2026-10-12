KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 13 октября:

1. Новости с передовой: освобождены Нилино и Никольское

2. Американская разведка изучила на Украине опыт применения дронов

3. На Львовщине захватили напавшего на военкома

4. В Раде сообщили о сокращении числа подлежащих отсрочке

5. В Раде сообщили о сокращении подлежащих отсрочке

6. На смену Зеленскому нашли четверых

7. «Фиксики» бьют бандеровцев под дых

8. Ненависть к беженцам нарастает

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 13 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов ВСУ 295 боевиков. Подбиты бронетранспортер, две бронемашины и 8 автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 220 бойцов, две бронемашины и две станции РЭБ.

От действий «Южной» группировки войск украинские формирования потеряли до 195 солдат и офицеров. Поражены бронемашина, 23 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Штурмовики «Центра» освободил Лидино в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, 8 автомобилей и две станции РЭБ.

Бойцы «Востока» взяли под контроль Никольское в Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 275 бойцов, бронемашину и 12 автомобилей.

«Днепр» уничтожил более 40 националистов. Сожжены бронемашина, 19 автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 5 управляемых авиабомб и 646 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 13 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Разведка США изучила на Украине опыт применения дронов

Мэтт Куинн, замглавы Секретной службы США, признал, что сотрудники его ведомства в незалежной изучали опыт применения БПЛА. Агенты из-за океана пытались понять, как используют дроны на Украине, чтобы учесть этот опыт при отражении возможных угроз внутри Штатов. В эфире телеканала CBS Куинн заявил: «Мы учимся у украинцев всему. Две недели назад две наших группы вернулись с передовой. Они были на поле боя с этим». Иногда лучше молчать, чем говорить.

Мэтт Куинн, замглавы Секретной службы США, признал, что сотрудники его ведомства в незалежной изучали опыт применения БПЛА. Фото: REUTERS.

На Львовщине захватили напавшего на военкома

Украинские СМИ сообщают: героическая полиция незалежной задержала напавшего на военкома во Львовской области. В ходе операции комбатант выстрелил из пневматического пистолета в копа. А если бы накануне в городе Шептицкий этот 47-летний ковбой не ранил, а прикончил сотрудника ТЦК, который пытался его мобилизовать, прикопал бы его, и хорошенько пригрозил бы свидетелям, то никто бы его и не искал. А так развернули целую операцию с группами оперативного реагирования. Столько шума из ничего...

В Раде сообщили о сокращении подлежащих отсрочке

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил: правительство незалежной хочет резко уменьшить число тех, кто имеет бронь от мобилизации. Железняк заявил: «Брони станет меньше – и это будет решать не ваше министерство. Оборонка и энергетика: сейчас бронируют 100% работников, будет максимум 85%. Тепло, водоканалы, мусор: с 75% до 60%. Работники с отсрочкой (студенты, опекуны, родители троих детей) больше не считаются. Было 100 человек и 50 броней – стало 80 и 40». Показательно, что регулировать квоты будет спеццентр при правительстве. В его состав войдут представители СБУ, Нацполиции, военной и внешней разведок. Чертовски своевременное решение.

На смену Зеленскому нашли четверых

Американский журнал Newsweek быстро нашел кандидатов на смену Владимиру Зеленскому. Основные претенденты таковы. Это бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Бывший глава ГУР, а сейчас глава президентского офиса Кирилл Буданов*. Экс-министр обороны незалежной, а теперь советник министра обороны Италии Михаил Федоров. Ну и наконец, пятый президент незалежной, а ныне глава парии «Евросолидарность» Петр Порошенко**. По итогам опроса группы Rating Group, уровень доверия к экс-главкому ВСУ - 64%, а нынешнему лидеру Украины доверяют 53% опрошенных. Главе его офиса, кстати, также доверяют 53% респондентов. Хрен редьки не слаще.

На смену Зеленскому нашли четырех кандидатов Фото: REUTERS.

Печальный день для Киева увидели в США

CNN сообщает, что в ЕС предупреждение американцев в адрес незалежной о сокращении поддержки плохим сигналом для страны: «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия «жизненно важны» для Украины, назвав угрозу со стороны Вашингтона их прекратить «печальным днем для Киева и его союзников». Ранее The Financial Times сообщила, что США угрожают прекратить передачу разведданных и поставки оружия Украине, если Киев продолжит наносить удары по российским НПЗ. Если крысу загнать в угол, она будет кусать до кости.

«Фиксики» бьют бандеровцев под дых

У самостийного Центра противодействия дезинформации нашлась достойная цель для атаки. ЦПД обвинил Москву в «распространении ненависти к украинцам». С помощью страшного оружия - мультсериала «Фиксики» и других популярных российских проектов. Высокие украинские умы заявили, что москали превратили персонажей мультсериалов в звездный меч: «Отравление пропагандой детской аудитории в очередной раз подтверждает необходимость полного блокирования российского медиаконтента в мире». Ранее под украинские рестрикции попали создатели мультсериала «Маша и Медведь». То есть, если Мишку одолели кое-как, то по Фиксикам вообще катком пройдетесь? Вот уроды.

Ненависть к беженцам нарастает

В Восточной Европе недовольство украинскими беженцами в перспективе будет только нарастать. Чем дольше продлится конфликт, тем чаще поляки будут бить и резать граждан незалежной. Политолог Иван Мезюхо перечислил Ленте.ру факторы роста враждебности по отношению к украинским беженцам. В частности, элиты Польши еще до СВО не скрывали своего пренебрежительного отношения к Украине и украинцам. Они относились к трудовым мигрантам из незалежной как к людям второго сорта. А сейчас, столкнувшись с необходимостью предоставлять им социальные льготы, жилье и рабочие места, многие во властных структурах готовы выдавливать украинцев за пределы страны. Они вам за Волынь еще не ответили?

* — Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом на территории РФ

** — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму