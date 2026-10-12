Владимиру Путину предложили новую идею по налогам: Нагрузка на рантье, а не на миллионы семей

Президент встретился в Кремле с председателем общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Фото: kremlin.ru.

Свою рабочую неделю Владимир Путин начал с темы денег в российской экономике. Где их взять? Привлечь со стороны в качестве инвестиций. Как раз об этом президент и говорил в Кремле с председателем общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.

ТЫЛ ОБЕСПЕЧЕН

- Скоро 25 лет исполняется организации, - начал беседу российский лидер.

Действительно, «Деловая Россия» родилась после встречи Путина с предпринимателями еще 25 лет назад - в октябре 2001 года. Тогда коммерсанты пришли с предложением «создать объединение нового типа», «голос растущего частного несырьевого бизнеса». На первых порах в организации было всего 243 делегата, теперь - больше десять с лишним тысяч.

- Доказанный факт за эти 25 лет: в России можно создать частный, честный, серьёзный бизнес, серьёзное дело, - объяснил Репик и напомнил президенту. – Я в прошлом году Вам говорил, что тыл обеспечен, это я подтверждаю и сегодня: тыл обеспечен, и у нас всё идёт правильно и по плану. Российский предприниматель не временщик, а патриот.

Председатель общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Фото: kremlin.ru.

НАД ЧЕМ НАДО ПОРАБОТАТЬ

Репик обратил внимание, что российская экономика подошла к некоему порогу, когда формула делай «больше того же самого» просто перестала работать - рынок уже другой. А начался новый цикл: цикл производительности, цикл технологий, цикл новых рынков.

Теперь важно, не сколько триллионов работает в экономике, а во что они вкладываются, с какой отдачей, для чего они там крутятся.

- Деньги в экономике есть на самом деле, - заверил Репик и подтвердил свои слова слайдами. - Первый - это про то, сколько у нас свободного сейчас, незадействованного ресурса и у компаний, и у населения. Есть над чем работать.

Отдельное внимание Репик уделил россиянам с инвалидностью. Говорит, новые проекты должны быть инклюзивными:

- В стране у нас не хватает рук, и нельзя оставлять за скобками миллионы людей с ограничениями по здоровью. Они могут работать, сейчас для этого все технологии есть.

Репик передал президенту папку с объяснением, как это работает. Фото: kremlin.ru.

НАГРУЗКА НА КОГО НАДО

Глобальная цель у сего предпринимательского сообщества - технологическое лидерство, в том числе в несырьевых сегментах, рост внутреннего спроса, разворот на рынки, «где нам рады». Но нужна и защита от рисков.

Чтобы деньги пошли в инвестиции, нужны два условия. Первое - это макроэкономическая стабильность. Ради этого, говорит Репик, «Деловая Россия» даже готова отказаться от ряда налоговых послаблений. Но он отмечает:

- При этом что важно? Чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. На пассивный доход, а не на производство. На избыточное потребление, а не на доходы миллионов семей и бюджеты большинства.

Вторая идея, с которого глава организации пришел президенту - налоговый сертификат. Он позволит за счет будущих налогов развивать предприятие уже сегодня.

- Бюджет не тратит ни рубля сейчас, получает новую налоговую базу и на самом деле серьёзное предприятие, - объяснил главный плюс этой схемы Репик и передал президенту папку с объяснением, как это работает.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Путин в свою очередь задал вечный, как он сам выразился, вопрос. Про инвестклимат:

- Что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома? Чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов? Как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия.

- Владимир Владимирович, бизнес накопил серьёзные и важные для страны компетенции. Пренебрегать этим потенциалом для целей развития страны никогда неправильно. У нас есть целый набор идей, в том числе отвечающих на Ваши вопросы, - ответил Репик, после этого камеры в кабинете президента выключились.

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