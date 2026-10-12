75% брони — 0% воды: как мобилизация обезвоживает украинские города

Коммунальные службы Киева из-за мобилизации давно уже трудятся в сильно усеченном составе. Фото: REUTERS.

ЦВЕТА КОКА-КОЛЫ, НО НЕ КОКА-КОЛА

Оказывается, отчет киевских городских властей об обеспечении всей столицы водой после вчерашней остановки водоснабжения несколько опережал реальность. Правильнее было бы отчитаться о том, что в квартиры киевлян возобновлена подача некоей жидкости, поскольку обширная цветовая гамма и большое количество растворенных в ней примесей не позволяет назвать ее обычной водой. На Кока-Колу, впрочем, тоже не похоже, и не только из-за отсутствия в жидкости газа.

Заместитель гендиректора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко постарался тут же оправдать своих подчиненных, рассказав, что из-за мобилизации они давно уже трудятся в сильно усеченном составе и делают все, что могут, а иногда — и сверх того.

- Таких отключений света раньше не было, это во-первых. Дело не столько в том, что пропадает электроэнергия, сколько в том, что колебания напряжения очень сильные. У нас вся электрическая часть водоканала — это 70-е годы. При таких колебаниях она просто не выдерживает, выгорает. Нашим оставшимся электрикам приходится переключать эту электрическую часть, - объяснил Горкуценко взаимосвязь наличия электричества и подачи воды в квартиры и перешел непосредственно к водным вопросам. - Теперь по поводу вопроса, почему вода не пропадала раньше, а сейчас пропадает. За четыре года мы потеряли 40% персонала, потому что у нас тариф заморожен, люди уволились. Из-за замороженных тарифов, из-за 50-процентного резервирования. Слава Богу, два года назад нам снова дали эти 75%, но человека назад не вернешь.

ОДИН ЗА ВСЕХ

75% - это доля персонала, который позволено забронировать водоснабжающим организациям от мобилизации. Но правительство Украины уже подготовило новые поправки, которые ужаснут Горкуценко. Зеленский хочет свежего «пушечного мяса», и вскоре в сфере оборонной промышленности и энергетики, где раньше лимит бронирования составлял 100%, его снизят до 85% работников, а для предприятий тепло- и водоснабжения, а также занимающихся вывозом мусора — с нынешних 75% до 60%. Украинские города утонут в дерьме и мусоре, но «просроченного» это, мягко говоря, не волнует.

- С персоналом большая проблема. Вчерашняя ситуация. Следовало включать резервное питание. Один электрик или энергетик на 5 станций. Он поехал на одну станцию делать, потом переехал на другую. И здесь в настоящее время третья останавливается от резервного источника питания, - обрисовал заместитель гендиректора «Киевводоканала» типичную схему работу своих специалистов. Что будет, когда бронь снова снизят, можно только попытаться себе представить. Работать будет реально один за всех.

Из-за отключения света в Киеве начались перебои с водой Фото: REUTERS.

НЕ ПЛОХО, А ЕЩЕ ХУЖЕ

Впрочем, все может быть вовсе и не так плохо. А гораздо хуже. Если электроэнергии не будет от слова совсем, то никакие водопроводчики не понадобятся, поскольку резервные мощности не смогут постоянно подпитывать объекты водоснабжения и канализации электричеством.

А такой вариант, если верить украинским экспертам в сфере энергетики, очень вероятен. Во всяком случае, сразу три украинских эксперта уже не просто бьют в набат, а буквально плачут над «развалинами» украинской энергетики.

- В Киеве полностью уничтожена генерация электроэнергии в результате ударов баллистическими ракетами, - заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, причем, по его словам, это произошло еще прошлой зимой.

Другой эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев отметил, что вся электрогенерация Киева разрушена или существенно повреждена. По его словам, Дарницкая ТЭЦ-4 практически разрушена, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 получили существенные повреждения.

- Под 80% всей электроэнергии Киев сейчас получает от Ровенской АЭС через подстанцию «Киевская», которая постоянно подвергается обстрелам, - уточнил Игнатьев. Напомним, что буквально пару дней назад именно на «Киевскую» пришелся один из российских ударов.

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ?

А отправленный в сентябре в отставку глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин считает, что самым уязвимым местом Киева этой зимой остается зона ТЭЦ-5.

- Если ТЭЦ-5 будет выведена из строя, на значительной части территории может повториться прошлогодняя ситуация с отоплением, - констатирует Сухомлин. - Пока что остается надеяться на теплую зиму и неточность российских ударов.

Удивительные разночтения, не находите? И они наводят на мысль, что состояние украинской энергетики, завязанной на снабжение Киева вовсе не такое плачевное, как стремятся показать эксперты. И они надеются на самом деле то ли разжалобить, то ли дезориентировать командование российской армии для того, чтобы по этим объектам перестало прилетать, а они могли бы потихоньку продолжать функционировать. Надежды напрасное. Нас удовлетворят в этой ситуации только те развалины, которые будет невозможно восстановить имеющимися у Киева ресурсами. И стоит им признать, что на неточность российских ракет они могут также не уповать.

В любом случае, надо сделать так, чтобы плач украинских экспертов имел под собой реальные и самые прочные основания.

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