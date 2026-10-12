Губин экономил на всем, чтобы подарить возлюбленной машину, а она его бросила

Андрей Губин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Андрей Губин в последнее время нечасто появляется на публике. 52-летний певец давно не выступает и редко дает интервью. Артист признается, что стесняется своего внешнего и чувствует, что он «гниет заживо». У исполнителя хита «Мальчик-бродяга» диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, вызывающую мучительные боли в висках, скулах, носу и челюсти. Беспокоит артиста и сердце, которое, по его словам, «бьется с перебоями».

Губин старается вести здоровый образ жизни и придерживается строгого режима. С утра музыкант, живущий затворником в своей московской квартире, просыпается, делает зарядку и приступает к работе – он пишет музыку.

«Я с утра просыпаюсь, тренировка час, а потом пишу с утра до ночи», - рассказал Андрей в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам артиста, он живет очень скромно. Сейчас доходы Губина составляют в основном авторские отчисления от старых песен, поэтому он старается экономить каждую копейку и сокращает расходы. Музыкант передвигается по Москве на метро или на велосипеде, ест в ресторанах быстрого питания, покупает шампунь за 200 рублей и носит старые резиновые сапоги – благо, они снова вошли в моду.

«Я во всем себе могу отказать. Я в горах жил полгода, как аскет, с моджахедами местными. Я могу скромно жить, могу богато жить. Я складываю в копилочку», - говорит Андрей.

Свою «подушку безопасности» певец тратит только на женщин. По словам Губина, год назад он купил очередной возлюбленной в подарок машину. Но девушка в итоге ушла от него.

«Бросила меня, послала меня», - посетовал Губин.

Артист уверен, что девушек интересуют только его популярность и деньги.

«Интересно просто вместе проводить время, без каких-то рассказов, как я видел Басту в аэропорту или как я с Юрием Антоновым водку пил. Если вам не будет комфортно, вы никакие, извиняюсь, эротические мероприятия не сможете устраивать», - считает Андрей.

Коллеги музыканта не раз предпринимали попытки вернуть его на сцену. Два года назад Игорь Крутой пригласил артиста на свой фестиваль «Новая волна», но Андрей отказался принимать участие в концерте. Губин говорит, что ему предлагают большие деньги только за то, чтобы он вышел на сцену и спел под фонограмму.

«Мне эти деньги на хрен не нужны. Зачем мне, если мне есть что кушать? Зачем мне позориться? Это позор в таком виде выходить, в таком виде работать. Такая работа не оживит. На сцену не пойду. Я хромой, горбатый человек», - жаловался музыкант в интервью Ксении Собчак.