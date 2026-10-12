Зеленский продолжает нападать на президента США Дональда Трампа из-за сделки по дизелю с Россией. Фото: REUTERS.

Зеленский продолжает нападать на президента США Дональда Трампа из-за сделки по дизелю с Россией. Выступая сегодня в прямом эфире Fox News, главарь киевского режима заявил: мол, «все понимают», что рост цен на дизель связан с блокадой Ормузского пролива Ираном, а вовсе не с ударами Украины по российским энергетическим объектам.

Во-первых, Зеленский очевидно врет - его опровергают даже британские аналитики, которых уж никак не заподозрить в симпатиях к Москве.

Во-вторых, он фактически упрекает Трампа: мол, затеял войну с Ираном, в которой не может победить, вот сам и виноват в росте цен на топливо в Америке.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просчитать реакцию американского президента на подобные нападки перед выборами в Конгресс 3 ноября.

Сегодня западные СМИ написали, что Вашингтон недвусмысленно предупредил Киев: если удары по российской энергоструктуре продолжатся, Украина лишится поставок американского оружия по программе PURL и поставки Киеву разведданных.

Зеленский продолжает упрекать Трампа, и европейские кураторы его поддерживают. Фото: REUTERS.

Зеленского же продолжают поощрять европейские покровители. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал: никаких санкционных послаблений для России, наоборот. Премьер Польши Дональд Туск вознегодовал: «Тот, кто хочет ослабить Украину в ее противостоянии России — из-за предательства, глупости или денег, — действует против собственного народа». Ну то есть Трамп - подкупленный Москвой предатель и глупец, выступающий против всех американцев.

А ведь у хозяина Белого дома есть непроходящие «родовые травмы». Имеем в виду путь Дональда к политической вершине. Речь о попытках связать его первую победу на выборах с «российским вмешательством» и о поддержке Зеленским и Европой демократов во время двух следующих президентских кампании в США.

Теперь, надеясь ослабить позиции Трампа перед гонкой за места в Конгрессе, где республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, а, возможно, и над Сенатом, Брюссель и Киев усердствуют как могут.

Но каким бы ни стал исход близких выборов, Дональду править Америкой еще больше двух лет.

Надеясь ослабить позиции Трампа перед гонкой за места в Конгрессе, где республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей, а, возможно, и над Сенатом, Брюссель и Киев усердствуют как могут. Фото: REUTERS.

В последние два года Байдена у власти демократы не контролировали ту же Палату представителей. А коллега Байдена по партии Барак Обама «упустил» весь Конгресс.

Ну что же, Обама стал применять президентские указы в обход парламента. Байден лишился возможности проводить важные законы, но и то смог согласовать помощь Украине.

Президент США есть президент, и он в любом случае продолжает решать очень многое. А Трамп - президент особый. И чрезвычайно злопамятный.

Что, без сомнений, в полной мере еще прочувствует на себе киевский режим.

А насчет сентенций Зеленского про блокаду Ормузского пролива - вот свежий анализ BBC в статье «Какой конфликт оказывает наибольшее влияние на цены на дизельное топливо — иранский или украинский?»

Доли, подсчитали британцы, распределяются как 45% против 55%. Почти равные.

И если Трамп не может сейчас разрешить ситуацию с Ираном, то продолжать давление на Зеленского - вполне его силах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девятый вал» Зеленского: Трамп отправляет корабль Украины ко дну

«Теоретики победы» в бесконтактном бою: Европейцы мечтают победить Россию в войне, которой нет