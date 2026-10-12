Европейская солидарность: Швейцария требует от Италии более чем 1,6 миллиона евро за лечение пострадавших при пожаре в клубе итальянцев

Жуткая трагедия, произошедшая в ночь на 1 января 2026 года на горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале, унесла жизни 41 человека, в том числе 6 итальянцев. Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жуткая трагедия, произошедшая в ночь на 1 января 2026 года на горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале, унесла жизни 41 человека, в том числе 6 итальянцев. Тогда пожар вспыхнул в самый разгар новогоднего празднования в клубе "Le Constellation". Помещение, претерпевшее, как потом выяснится, несколько незаконных перепланировок, стало настоящей огненной ловушкой для посетителей. Находившееся ближе к барной стойке вообще не имели никаких шансов выбраться из-за закрытой двери трассы.

Тяжело пострадавших итальянцев тогда направили в клиники Швейцарии, а, после стабилизации их состояния, перевели в ожоговой центр в Милане. Италия тогда разместила в специализированном госпитале и обгоревших граждан других стран, включая двух швейцарцев.

Однако, пока на Апеннинах оплакивали погибших, в соседней Швейцарии чиновники стучали по кнопками калькуляторов - подсчитывали, сколько стоило спасение обгоревших в пожаре. Итоговая сумма получилась внушительной: более 1,6 миллиона евро (150 миллионов рублей). Особенно большой резонанс получил случай 16-летнего Манфреди Маркуччи. Юноша получил тяжёлые ожоги и провёл 15 часов в отделении интенсивной терапии больницы Сьона, прежде чем его перевезли в Милан. Стоимость этих 15 часов экстренной помощи была оценена в 66 800 швейцарских франков — более 70 000 евро. При этом в Италии неотложная помощь при угрожающих жизни состояниях оказывается бесплатно, вне зависимости от гражданства пострадавшего. Это правило распространяется даже на туристов из стран, не входящих в ЕС.

Первые счета из Берна поступили семьям пострадавших ещё в апреле. Тогда, после волны возмущения, швейцарская сторона "включила заднюю" и заявила, что квитанции носили "консультативный характер" и оплачивать родственникам их не надо.

Но в итоге швейцарцы нашли юридическую лазейку, как истребовать упомянутую выше огромную сумму напрямую с итальянского Минздрава. Они сослались на норму европейской системы координации социального обеспечения, согласно которой медицинская помощь человеку во время временного пребывания в другой стране ЕС оплачивается с участием системы страхования родной страны.

Итальянское правительство считает эти требования Швейцарии неприемлемыми применительно к обстоятельствам этого пожара. Премьер-министр Джорджа Мелони ещё в апреле выразила возмущение выставлением счетов и заявила, что Италия не намерена их оплачивать. Основной практический аргумент Рима заключается в том, что поднимать вопрос о расчетах, раз уж дело идёт о страховании, до установления виновных преждевременно. Особенно учитывая тот факт, что ими могут оказаться владельцы заведения и местные власти кантона, не добившиеся устранения нарушений, о которых было известно ещё с 2015 года.

При этом итальянцы, вне зависимости от итогового решения Берна, не намерены выставлять встречные счета за проходивших лечение в Милане двух швейцарцев.