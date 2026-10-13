Суд приговорил убийцу рэпера Тупака Шакура к пожизненному заключению Фото: REUTERS.

В Лас-Вегасе в сентябре 1996 года погиб известный молодой рэпер Тупак Шакур. Главным фигурантом уголовного дела об убийстве звезды стал бывший лидер уличной банды South Side Compton Crips Дуэйн Дэвис. Его признали виновным в стрельбе только в августе 2026 года. В октябре суд в Неваде приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному заключению. Решение огласила судья Карли Кирни во время заседания.

Приговор для убийцы Тупака Шакура

Дуэйну "Кеффи Ди" Дэвису назначили пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет. Коллегия присяжных признала экс-лидера банды виновным в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия в составе преступной группировки.

"В зачет отбывания этого срока вам засчитывается 731 день", - объявила судья.

Оглашение приговора Дуэйну Дэвису Фото: REUTERS.

Трагические события 7 сентября 1996 года развивались очень стремительно. Рэпер был убит в собственном автомобиле. По машине открыли огонь. Как стало известно, стрельбу вели из остановившегося рядом автомобиля. От полученных ранений 25-летний музыкант скончался через несколько дней.

Убийство Тупака Шакура: подробности

Дело об убийстве Тупака Шакура выглядело очень неоднозначным долгие годы. В 2011 году уже судимый Декстер Айзек сделал резонансное заявление. По его словам, в ноябре 1994 года менеджер Джеймс Роузмонд передал 2,5 тысячи долларов за якобы нападение на Тупака Шакура. Так сказал Декстер Айзек. Затем оказалось, что правды в этом мало.

Молодой рэпер освещал в своих треках муки маргинальных слоев населения. Он имел огромную аудиторию и 80 миллионов проданных записей. Исполнитель был крайне близок к калифорнийским бандам. К его несчастью, рэпер оказался в центре войны побережий (Западного и Восточного). Бандиты в то время отстреливали друг друга из-за различий в подходах к творчеству.

Когда Тупака Шакура убили, правоохранители начали проверять самые разные версии произошедшего. В том числе, в инциденте винили небезызвестного рэпера Снуп Догга. Под подозрением оказался и популярный у западной молодежи исполнитель Пи Дидди. Дело стояло на месте 27 лет. В 2023 году наконец арестовали Дуэйна Дэвиса. Гангстер чистосердечно во всем признался. Он открыто заявил, что находился на переднем сиденье в автомобиле, из которого застрелили Тупака Шакура.