Вайкуле обвинила русских в навязывании своей культуры

Лайма Вайкуле. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

72-летняя Лайма Вайкуле в очередной раз негативно высказалась в адрес россиян. Певица, заработавшая в СССР миллионы, заявила, что считает смешными высказывания о том, что Россия «принесла культуру» в Латвию. В интервью LRT она обвинила русских в навязывании своей культуры.

«Мне так смешно слышать, что Россия принесла нам культуру. Во времена Советского Союза самой западной была культура Эстонии, Латвии и Литвы. Какую культуру они нам принесли? Книги мы и так могли бы прочитать, для этого нам необязательно было находиться в Советском Союзе. Им кажется, что только у них есть люди, способные нести культуру. А мировая культура, немецкая культура? Почему они всё время навязывают нам свою культуру?» - заявила певица.

Вайкуле также призналась, что после начала СВО она поссорилась со многими друзьями. По словам певицы, поддерживающей ВСУ, ее раздражают люди, которые заявляют, что они вне политики. Она считает, что они говорят так только из-за собственной выгоды.

«У меня было очень много близких друзей. Сегодня я не могу называть их друзьями, потому что оказалось, что они ими не были. Все отношения с ними прекратились. Не потому, что я велела им больше мне не звонить. Нет, они сами напали, сами обиделись», - сообщила артистка.

В последние годы певица выдает одно русофобское заявление за другим. Недавно она заявила, что готова взять в руки автомат и пойти воевать против России. Кроме того, Лайма рассказала, что жизнь в СССР ее не устраивала – мол, в молодые годы она испытывала стыд за то, что она родилась и живет в Советском Союзе.

«Я помню время, когда мне было стыдно, что я из Советского Союза, я приезжала в Америку, и мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски, что мы знаем русский, чтобы только не думали, что мы из совка», - заявила Лайма.

По иронии судьбы, именно благодаря СССР Вайкуле стала звездой. Она родилась в крошечном латышском городке с населением в 14 тысяч человек, ее отец был рабочим, мать – продавщицей. Когда семья переехала в Ригу, Лайма приняла участие в конкурсе юных вокалистов в ДК рижского завода ВЭФ. Девочку заметили, предложили заниматься вокалом, и ее педагог Леонид Заходник порекомендовал ее Раймонду Паулсу. Благодаря этому Лайма в 15 лет стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения, которым руководил композитор.

Правда, дальше карьера Вайкуле забуксовала: она была заштатной ресторанной певичкой, выступала в кабаках и в варьете. Существенный прорыв случился только в 1984 году, когда она приехала в Москву и поступила в ГИТИС. Лайма пела на латышском языке и широкой известности не имела. Тогда Илья Резник предложил ей спеть свои песни «Вернисаж» и «Еще не вечер» на русском языке. Только после этого она стала известна на всю страну.

Успех вскружил ей голову: вчерашняя ресторанная певичка почувствовала себя звездой и впоследствии заявила, что в те годы кормила весь СССР.

Сейчас артистка пытается выступать на Западе. Последний ее концерт, который должен был пройти 31 октября в Таллине, отменили из-за низкого спроса на билеты. По словам организатора выступления Максима Милованова, за два месяца до концерта было продано всего 12% мест в зале.