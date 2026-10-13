14-летнюю дочь Киркорова раскритиковали за вульгарные ногти

Филипп Киркоров с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Фото: Руслан РОЩУПКИН/Личный архив Филиппа Киркорова.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория снова оказалась в центре внимания. Девочку раскритиковали за неподобающий для ее возраста маникюр. 14-летняя школьница похвасталась в своем блоге длинными ногтями. Но пользователям сети они показались слишком вульгарными. Подписчики уверены, что подростку еще рано ходить в таком виде.

Алла-Виктория продемонстрировала в соцсетях длинные нарощенные ногти, украшенные разноцветными узорами. Девочка рассказывала, какой лак она использовала, и делилась советами. Но видео вызвало совершенно противоположную реакцию. Пользователи сети принялись спрашивать дочку Киркорова, как на ее маникюр реагируют в школе, и может ли она хоть что-то делать по дому с такими длинными ногтями.

Алла-Виктория показала новый маникюр. Фото: соцсети.

«Во-первых, я учусь не в государственной школе, чтобы нас ругали за внешний вид. А во-вторых, при чем тут вообще дела по дому, типа я убираюсь в своей комнате, и этого достаточно», - возмутилась Алла-Виктория.

Наследница певца назвала своих подписчиков злыми и выразила искреннее недоумение: почему им не нравятся ее ногти?

Подписчики считают, что такие ногти не по возрасту школьнице. Фото: соцсети.

Филипп ранее рассказывал, что его дочь – начинающий блогер. Алла-Виктория не раз говорила в соцсетях вещи, которые не слишком нравятся ее отцу. Как-то она сделала полное боли заявление. Девочка рассказала о тайне своего рождения.

«Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери», – рассказала дочь певца во время общения с подписчиками в эфире своего блога.

От этого откровения у многих на глаза навернулись слезы. Печальное признание дочери певца показало: девочка прекрасно осознает, что их с братом детство проходит не совсем полноценно, потому что они лишены возможности общаться с мамой, чувствовать ее заботу и поддержку.

Ранее Филипп Киркоров признавался, что, возможно, зря был так откровенен и раскрыл секрет рождения своих детей.

«Наша страна к таким откровениям не готова. Я на свою голову столько нареканий получил. Но я сделал это с одним желанием – показать, что можно обрести счастье и таким путем, что выход есть», – рассказывал несколько лет назад Киркоров в эфире передачи «Секрет на миллион».

К слову, детей бывшей жены Филиппа Аллы Пугачевой тоже родили суррогатные матери. При этом Алла-Виктория уверена, что ее детство гораздо счастливее, чем жизнь наследников певицы Лизы и Гарри.

«В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял делать. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство - это стоять возле пианино по несколько часов в день», - заявила как-то дочь Киркорова в соцсетях.