Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Вопль отчаяния раздался из Киева. После очередного ночного удара российскими ракетами и дронами по объектам инфраструктуры на Украине, связанными с ВСУ и производством вооружений, «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский буквально упал на колени и начал ползать перед Трампом, умоляя его обрушить свой гнев не на Украину, а на Россию.

- За эту ночь россияне применили 39 баллистик и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против нашей энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, в Киевской области и в Харькове. Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, в отношении которой Президент Америки определил прекращение огня. Удар абсолютно сознательный и показательный – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было, - По меньшей мере 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, без электричества. Могут быть и большие отключения. К сожалению, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и на четырех объектах нефтегазового комплекса. Я благодарен ремонтным бригадам, всем украинским энергетикам, работникам ГСЧС Украины за все усилия для ликвидации последствий этого российского удара. К сожалению, есть жертвы и раненые.

- 600 тысяч человек без света — с иезуитским лицемерием жалуется Зеленский. Но его главная боль — это пораженные 26 объектов энергетического комплекса, транспортные узлы и логистические возможности, склады и сборочные производства. Всего несколько часов назад он жаловался премьер-министру Канады Марку Карни на то, что Трамп уже второй раз не предупредил Киев о старте русских баллистических ракет, представитель ВСУ также сообщил, что предупреждения от США были только о второй и третьей волнах атак, а про первую американцы не сказали ничего. А теперь уже не до жалоб на Трампа. Теперь «просрочка» буквально в ногах у Трампа валяется, выпрашивая явить «Божескую милость». Заодно и на Россию наябедничал, что, дескать, «такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было». А вдруг да прокатит?

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

- Мы просим Америку и каждого в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать, и отреагировать жестко. Россия упустила возможность деэскалации и четко выбрала продолжать свою безумную войну на уничтожение. Мы просим Президента Трампа ввести сильные санкции против России, тем более закон Линдси Грэма, который был недавно принят и подписан, это позволяет и регламентирует. Президент Америки имеет все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора, - умоляет «просрочка», не забывая каждый раз добавить глагол «просим». - Мы просим предоставить Украине дополнительные пакеты противоракет для «Пэтриотов». Мы совершенно справедливо говорим Соединенным Штатам, Европе и всем нашим партнерам, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого неадекватного и провоенного субъекта, как Россия. Я благодарен всем, кто помогает Украине! Мир может прийти только благодаря силе, и мы просим Америку вспомнить этот рейгановский принцип.

Куда делись издевательские подколы и предложения заключить сделку с Украиной? Где насквозь лживые гримасы? Четыре «просим» в одном абзаце, это вам не снисходительное «спасибо» сквозь зубы, которое Зеленский адресовал Лондону после того, как тогдашний министр обороны Британии рассказал о «неблагодарности» украинского «просрочки».

- Слава Украине!* — традиционно закончил «просроченный» свои мольбы бандеровским приветствием. А вот тут ошибся. Надо было закончить: «Слава Америке! Слава Трампу!»

Тогда бы Дональд, наверное, мог бы и подумать...

* - Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских

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