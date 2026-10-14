Европа готовится к "быстрой" войне с Россией: что не так с "планом победы" НАТО

На Западе периодически рассматривается концепция обезглавливающего удара НАТО - на долгий военный конфликт у блока не хватит ни сил, ни средств. Фото: EASTNEWS/AFP.

НАТО готово вступить в бой уже сегодня вечером в случае нападения — об этом заявил главком сил альянса в Европе по фамилии Гринкевич. Он сообщил: «Мы остановим первоначальное нападение, если оно продолжится, не позволим противнику продвинуться вперед, а при необходимости разгромим его силы».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

ЧТО ГОВОРЯТ ГЕНЕРАЛЫ?

- Это не первое подобное заявление из уст генерала НАТО?

- У него целый доклад 12-го числа в Варшаве, «Теория победы». Там он обосновывал применение обычных вооружений, но как-то не акцентировал внимание на беспилотниках с элементами искусственного интеллекта. Есть данные, что в Саудовской Аравии попытались натовцы воевать против хуситов теми методами, которыми воевали американцы в Ираке. Ну, закончилось тем, что танковая колонна саудитов сгорела полностью. Похоже, что и у этого генерала тоже еще мозги где-то в конце ХХ века. За последнее время происходят радикальные изменения в тактике ведения боевых действий. Беспилотники выходят на первое место, и характер боевых действий меняется.

- Те способы, которые Гринкевич рекламирует - не вполне актуальны?

- Страшно то, что он готовит блок НАТО к войне не только обычными средствами, но и ядерными. На Западе периодически рассматривается концепция обезглавливающего удара.

БЫЛИ ДВЕ ПОПЫТКИ

- Такой удар они где-то демонстрировали?

- В Венесуэле. Затем обезглавливающий удар пытались реализовать американцы в Иране. У них не получилось, но от этой концепции они не отказываются.

- Почему война должна быть короткой?

- Согласно докладу Гринкевича, они говорят: мы длительную войну не собираемся вести. У них нет ресурсов на длительную войну, нет сил, нет средств. Средств не денежных — деньги они напечатают, а именно экономических средств.

- Но и техника по щелчку не производится?

- Они наращивают производство. В том числе, производство дронов. Так вот, про эту теорию, которая у них периодически проскакивает - они ее опробовали в Венесуэле и в Иране, обезглавливающий удар.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Фото: Henrik Montgomery / Keystone Press Agency / Global Look Press

ХОТЯТ ВНЕЗАПНО УДАРИТЬ

- Как это приложимо к нам?

- Они рассчитывают внезапно ударить, условно, по Кремлю. В момент, когда там, как будто, собралось все руководство страны, условно, заслушивать послание президента. И вот Boeing X-37, - космолет, как его называют, челнок небольшого размера, способный нести ядерные боеголовки, - заходит из космоса в плотные слои атмосферы, сбрасывает ядерную боеголовку, и уходит. На это ему нужны минуты.

- А мы что, по их расчетам среагировать не успеем?

- По их рассчетам - нет. В центре Москвы взрыв, а они через полчаса после взрыва нам предлагают мир на своих условиях. В результате они надеются избежать, таким образом, ядерной войны - и победить.

ЕСЛИ ЧТО — НА ТАРАН?

- Диковатая какая-то концепция...

- Я всегда говорю: опасны их спутники типа Boeing X-37. За ним должен ходить спутник-инспектор. И как только американский спутник делает что-то непонятное – идти на таран. Да, извинимся потом, деньги выплатим — но лучше так, чем пережить катастрофу.

- Почему вы настаиваете на этом?

- Согласно концепции Гринкевича, боевые действия должны продлиться очень недолго.

- Что это значит?

- Либо тотальная ядерная война, и потом уже всем будет все равно, либо ход типа обезглавливания и, как они называют, выход из ядерной войны через предложение мира, но на их условиях.

ГДЕ РАЗВЕДДАННЫЕ?

- Второй день Киев заявляет, что не получает развединформацию от «союзников» - читай американцев.

- А мы не знаем этого. Да, Зеленский говорит, что Запад не передал снова Украине разведданные о минувшей ночной атаке. Он говорит «Запад», а не «США». А Трамп говорит: ничего подобного, все передается.

- Зеленский специально не называет США?

- Да, чтобы не обострять отношения. Более-менее качественную информацию дают только американцы.

- Они на плохие погодные условия ссылались…

- Да, прозвучало, мол, мы не передаем информацию по причине погодных условий, типа, облачность над территорией России, мы не видим ситуацию на аэродромах, не видим взлет бомбардировщиков. Ту-95 взлетели – значит, ракеты Х-101, «Оникс». Взлетели «МиГ-31» - значит, жди ракеты «Кинжал». Это все отработано, известно.

НА ЧТО ГОТОВ ТРАМП?

- Но есть же и средства радиотехнической разведки на спутниках?

- Есть, и они в состоянии все эти вещи контролировать. Считаю, что Штаты не то что намекают, но дают почувствовать Зеленскому, как Киев себя будет ощущать, если американцы официально объявят о прекращении поставки развединформации.

- Трамп вряд ли на это пойдет?

- До выборов в Конгресс — нет. Чтобы не давать очередной повод для нападок на себя как со стороны демократов, так и республиканцев. Но если выборы закончатся для Трампа благоприятно, возможны достаточно жесткие действия в отношении лично Зеленского и его команды.

- Их это заставит задуматься?

- В Киеве, к сожалению, делают ставку на французов. Французские спутники дают разведывательную информацию. И финские спутники — их пока 4, со следующего года 10 - они будут летать, и тоже давать разведывательную информацию.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД

- В чем ее особенность?

- Она не только предупреждает о начале ударов с нашей стороны, в том числе и баллистических ракет, но и дает информацию, как построить маршрут для их БПЛА - с целью облета наших систем ПВО. Мы поменяли конфигурацию – ага, здесь дырка была, давайте это передвинем, это передвинем, РЛС переставим, дырку вроде как закрыли. Американские спутники видят всю картину. Французы с финнами, может быть, раз в сутки обновляют информацию.

- А американцы?

- Они несколько раз в сутки обновляют информацию. И все изменения, которые мы сделали, тут же идут на Украину. И тут же это все закладывается в программы беспилотников. И всё это мы видим в виде ударов по нашим тыловым городам.

- Значит, все же, отсутствие такой информации – это будет серьезный удар по киевскому режиму?

- Да. А если вести речь вообще о том, как идет противостояние в воздухе, конечно, то, что мы делаем такие серьезные подвижки в вопросах наших беспилотников - это большой плюс.

ЗАПАХ «ГЕРАНЕЙ»

- «Герань-5» - уже на реактивном двигателе?

- «Герань-5» - интересная. Есть «Герань-5», она как крылатая ракета, но двигатель реактивный стоит сверху. А есть еще «Герань К-5» - там он уже внутри. Вот там скорость до 600 километров, и дальность – до 900. Сейчас уже говорят о «Герани-6», которая сможет нести боевую часть 600 килограмм ( «Искандер» - 450, «Калибр» - 450). То есть, если такая «Герань» у нас появится, и она сможет долететь до Западной Украины, конечно, здесь прорыв произойдет гигантский.

- «SpaceX ограничила скорость работы Starlink для украинских военных», - утверждает советник Зеленского Бескрестнов. Starlink – это связь?

- Да. Вся связь на Украине держится на Starlink. Но есть еще «Линк-16», это натовский канал связи.