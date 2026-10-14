Песков: пока рано делать выводы, что США перестали передавать данные для Киева

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…- Дмитрий Сергеевич, видит ли Кремль признаки изменения подхода Вашингтона к военной поддержке Украины? Есть ли у российской стороны основания полагать, что США могут сократить передачу Киеву разведывательной информации или вооружений?
- Мы видим много информации на этот счет, которая появляется в СМИ, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 14 октября, на вопросы журналистов. - С одной стороны, есть заявления о том, что помощь продолжает оказываться… С другой стороны, есть заявления, что различные технологические ограничения наступили, и прервана цепочка передачи различного рода информации украинской стороне.
Мы всё это тщательно фиксируем. Пока рано делать какие-то системные выводы, пока мы исходим из того, что доступно из заявлений.
Вопрос:
- Поступили ли в Москву новые предложения американской стороны по мирному урегулированию, о которых пишет сегодня, в частности, американская пресса? И есть ли почва сейчас для обсуждения подобных предложений? От чего будет зависеть приезд американских переговорщиков в Москву, и рассматривается ли он в принципе в ближайшее время?
Песков:
- Я не понимаю, о каких новых предложениях вы говорите.
Вопрос:
- В частности, «Вашингтон Пост» сегодня пишет: «Восстановление Украины и создание механизма финансирования разрушенных территорий, гарантии безопасности США, европейским странам, энергетическое соглашение, прекращение боевых действий…»
Песков:
- Очень много сейчас идет газетного шума насчет этого всего, очень много всего в этом шуме не соответствует действительности, является вымыслом.
Понятно, что эта работа ведется в дискретном режиме, и она будет продолжаться в дискретном режиме.
Вопрос:
- То есть, пока не идет речь о каких-то новых международных встречах на этот счет?
Песков:
- Каких-либо согласованных встреч сейчас нет на повестке дня.
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