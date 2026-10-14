Песков допустил риски саботажа договорённостей России и США со стороны Европы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ.

… - Дмитрий Сергеевич, глава МИД Польши Сикорский заявил, что Россия не сможет вернуть свои активы, замороженные на Западе. При этом бОльшая часть наших замороженных активов находится как раз в Европе. Видят ли в Кремле риски, что любые наши возможные договоренности с США об урегулировании ситуации на Украине будут просто саботированы Европой, и договариваться нужно именно со странами Евросоюза?

- Риски саботажа со стороны европейских государств есть, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 14 октября, на вопросы журналистов. - Соединенные Штаты, а именно американские переговорщики и президент Трамп, прикладывают усилия… Для того чтобы способствовать выводу на мирные рельсы урегулирование кризиса вокруг Украины.

Европейцы работают в другом ключе, они делают все для того, чтобы эта война продолжалась. Возможен ли саботаж со стороны европейцев? Возможен. Есть ли в перспективе проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно.

Но, в любом случае, российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях (это и юридическая работа, судебные разбирательства, судебные преследования и так далее…) Для того, чтобы биться за возвращение своих сворованных активов.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Сегодня Минобороны опубликовало сообщение, в котором перечисляются объекты энергетики Украины, по которым ночью были нанесены удары российскими войсками. Означают ли эти удары, что заявленное американцами энергоперемирие не устраивает Россию в его нынешних положениях?

Песков:

- А о чем заявлялось? Какой, вы считаете, очерчен периметр энергетического перемирия, что это означает?

Реплика журналиста:

- Это всего лишь слова Трампа…

Песков:

- Было ли это конкретизировано?

Журналист:

- Нет.

Песков:

- Вы правы абсолютно, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Вопрос:

Советник Зеленского заявил, что SpaceX без предупреждения ограничила работу «Старлинк» на Украине. Известно ли вам что-то, и есть ли комментарий?

Песков:

- Нет, кроме того, что мы читали сообщения СМИ на этот счет, нам больше ничего неизвестно.

Но в целом, конечно же, было бы лучше, если бы такие блестящие технологии, как «Старлинк», вообще не использовались в военных целях.

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