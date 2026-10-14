«Старлинк» на Украине рухнул, разведданые от США пропали: игра Зеленского с Трампом оказалась самоубийственной

Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают обмениваться развединформацией с украинцами. Фото: REUTERS.

Второй день подряд союзники не предупреждают Украину о запуске российских баллистических ракет по Киеву, пожаловался Зеленский премьеру Канады Марку Карни в телефонном разговоре. Тот же Карни — самый что ни на есть оголтелый союзник. Но понятно, что речь идет об американцах.

В американской прессе были сообщения, что Пентагон и Госдеп США после резкой критики Зеленским дизельной сделки Трампа с Москвой предупредили: передача разведданных и продажа оружия Украине за деньги ее европейских союзников могут прекратиться.

Сам Зеленский подтвердил американской радиостанции NPR, что Вашингтон рассматривает возможность остановить обмен разведданными из-за украинских атак на российскую энергоструктуру: «Мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили такую информацию».

Однако Трамп заявил вчера, что США продолжают обмениваться развединформацией с украинцами. В чем дело?

Объяснение заминки с разведданными, которое пришло из Вашингтона в Киев (если верить источникам Politico), удивило не только тех, кто знаком со спутниковыми технологиями: дескать, виновата плохая погода.

Туману подпустил и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. На только что закончившейся Варшавской конференции по безопасности он сказал, что Украина продолжает получать разведывательную информацию от американской стороны. А невозможность обнаружить угрозы запуска баллистических ракет была вызвана особым типом вооружения, которое использовала российская сторона.

ПАНИКА ИЗ-ЗА «СТАРЛИНКА»

Так было предупреждение или нет? Все-таки было, что подтвердил советник Зеленского Сергей Бескрестнов, написавший с соцсетях об ограничении компанией SpaceX скорости работы Starlink для украинских военных. По его словам, это привело к срыву части операций, которые планировали ВСУ.

И вот уже хозяину Starlink грозит глава МИД Польши Сикорский: «Эй, Илон Маск, большой человек, ты опять используешь свои продукты в политических целях?» Впрочем, понятно, что без одобрения Дональда Трампа Маск такого бы не сделал.

ПИЛИТЕ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПИЛИТЕ

Тут возникает главный вопрос: что хочет показать Зеленский, демонстративно задирая Трампа, игнорируя его призывы не атаковать российские НПЗ?

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Он полагает, что может заставить президента Соединенных Штатов действовать так, как нужно Киеву и Брюсселю, а не как сам Дональд считает нужным?

Ответ – именно так Зеленский и считает, а союзники Украины в Европе и Канаде всячески поощряют.

Вот что хвастливо заявил на конференции в Варшаве под бурные аплодисменты министр Сибига: «Меньше чем за два года мы прошли путь от «у вас нет карт» до «не разыгрывайте свои карты».

В феврале прошлого года Трамп, устроив публичную выволочку Зеленскому в Белом доме, именно так и сказал: «У тебя нет козырей». А теперь, выходит, умоляет Зеленского: «Не бей мои интересы своими картами»?

«Украина атакует нефтеперерабатывающие заводы и центры обработки данных, что дает результат», - подбодрил Киев на той же конференции поляк Сикорский.

«Сейчас время не для ослабления санкций, а для их усиления», - вторил ему немецкий коллега Йоханн Вадефуль. То есть Зеленскому настоятельно советуют: «Пилите, Шура, пилите!»

«ОПАСНЫЙ СОЮЗ США И РОССИИ»

Американское издание American Thinker вносит ясность в ситуацию: «Украина, Великобритания и ЕС враждуют с президентом Соединенных Штатов, публично демонстрируя неуважение к американской власти. Президент Трамп только что потребовал, чтобы Украина прекратила атаки (на НПЗ - Ред.). Это не только подрывает нефтяные рынки, но и безрассудно провоцирует Россию, а также влияет на США».

Издание предупреждает что если Зеленский при поддержке европейцев проигнорирует Трампа, то «Евросоюз из-за связей с Украиной может оказаться в опасном противостоянии с Соединенными Штатами. Наряду с одержимостью идеей втянуть Россию в войну Европа может столкнуться с эффективным союзом США и России».

American Thinker недвусмысленно напоминает: во время Второй мировой такой альянс между двумя странами уже существовал.

Сделка президента Трампа по дизельному топливу, утверждает автор издания - не просто коммерческая операция, хотя цены на дизельные фьючерсы упали сразу на 5%.

Главное - она помогает Вашингтону наладить дипломатические отношения с Москвой в момент, когда это особенно важно. США нужен союзник в лице крупной державы. Уж слишком много прежних союзников пытаются, используя Украину, сплотиться против них.

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