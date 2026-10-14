Люкс ушел, бомонд остался: что стало с модными брендами Louis Vuitton, Chanel, Dior и Gucci в России

2022 год, закрытие магазина люксового бренда Louis Vuitton в Москве. Фото: Zuma\TASS

С марта 2022 года десятки иностранных люксовых брендов полностью ушли из России или временно приостановили работу. Часть прекратила поставки новых коллекций и закрыла магазины, а кто-то продолжает надеяться на возобновление работы в России и регистрирует товарные знаки, а также продлевает договоры аренды помещений. Rusprofile изучил кейсы иностранных брендов класса «люкс», которые вели деятельность на территории России, проанализировал, в каком статусе их российские активы находятся сегодня, и поделился результатами с сайтом KP.RU.

Louis Vuitton

Louis Vuitton — французский модный дом, специализирующийся на производстве сумок, одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий и парфюмерии. Входит в международную группу LVMH.

Приостановка работы магазинов Louis Vuitton в России началась в марте 2022 года «из обстоятельств в регионе». Сначала бренд отказался от помещений в ГУМе и ЦУМе в Москве, а также в Сочи и Санкт-Петербурге, постепенно освобождая аренду. С тех пор его бывшие бутики занимают российские бренды: площади в ГУМе снял ритейлер одежды Lime, а в Санкт-Петербурге — 12 Storeez. На данный момент в стране остался только один бутик модного дома в Москве — на Большой Дмитровке.

ООО "Луи Вюиттон Восток", представляющее интересы модного дома в России, основано в мае 2001 года. Учредителем компании выступает французская Louis Vuitton Malletier. 2025 год принес "Луи Вюиттон Восток" нулевую выручку (235 тыс. рублей в 2024 году), а убытки компания несет уже пятый год: в 2022 году -950,2 млн рублей, в 2023 году -1,4 млрд рублей, в 2024 году -1,1 млрд рублей, в 2025 году -218,6 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году компания выручила 17,3 млрд рублей, а чистыми заработала 3,1 млрд рублей.

Prada и Miu Miu

Фото: Виктор Иванов/ТАСС

Prada Group — итальянский холдинг, который занимается производством люксовой одежды, обуви, сумок, аксессуаров и парфюмерии. В его портфель входят бренды Prada, Miu Miu, Church’s и Car Shoe.

В марте 2022 года дом моды Prada приостановил розничную торговлю в России. В апреле 2025 года стало известно, что Prada Group отказался от аренды части магазинов Prada и бутика Miu Miu в России, а также сократил количество сотрудников.

ООО «Прада Рус» зарегистрировано в ноябре 2008 года в Москве, оно принадлежит итальянской Prada S.p.A. Выручка организации составила 424,2 млн рублей в 2025 году, что в 2,4 раза меньше показателя 2024 года — тогда «Прада Рус» выручила 1 млрд рублей. При этом компания уже четыре года показывает минусовую прибыль: в 2022-м убыток достиг 4 млрд рублей, в 2023-м уменьшился до 444,2 млн рублей, в 2024-м упал до 32,3 млн рублей, а в 2025-м снова повысился до 97,6 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Прада Рус» выручила 6,9 млрд рублей, а чистыми заработала 171 млн рублей.

Chanel

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Chanel — французский дом моды, создающий одежду, сумки, обувь, аксессуары, парфюмерию, косметику, часы и ювелирные изделия. Компания сохраняет независимость от крупных люксовых конгломератов.

В марте 2022 года компания Chanel объявила о планах прекращении поставок, закрытии магазинов и приостановлении электронной торговли в России. В марте 2024 года компания начала расторгать договоры аренды помещений для своих бутиков.

На российском рынке модный дом представлен юрлицом ООО "Шанель". Организация работает с 2002 года. Ее учредителями выступают французские Chanel (ей принадлежит 99% компании) и Chanel Perfume Beauté (1% компании). По сравнению с 2024 годом в 2025 году компания показала небольшой рост выручки — с 914 млн до 988 млн рублей. Однако чистая прибыль “Шанель” в прошлом году упала в пять раз и составила 712,3 млн рублей (3,5 млрд в 2024 году). С 2021 года выручка ООО “Шанель” упала почти в 19 раз: по итогам 2021 года она составила 18,4 млрд рублей. Чистая прибыль организации спустя четыре года уменьшилась в 2,4 раза — в 2021 году “Шанель” заработала чистыми 1,7 млрд рублей.

Cartier

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Cartier — французский ювелирный дом, специализирующийся на производстве ювелирных украшений, часов, аксессуаров и изделий из драгоценных металлов. Входит в швейцарскую группу Richemont, которой принадлежат бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Piaget и Vacheron Constantin.

В марте 2022 года Cartier заявила о приостановлении коммерческой деятельности на территории России. По данным на апрель 2025 года, компания Richemont с 2023 года переориентировала бизнес российской «дочки» группы на оптовую продажу ювелирных украшений и других товаров в Казахстан, при этом продолжает поддерживать некоторые договоры аренды помещений в России.

Деятельность бренда Cartier в России представлена юридическим лицом группы Richemont ООО "Ар-ЭЛ-Джи". Компания основана в июне 2022 года, ее учредителями являются нидерландская RLG Europe B.V. (ей принадлежит 75% компании) и немецкая RLG Deutschland Holding GmbH (25% компании). Выручка "Ар-ЭЛ-Джи" составила 2,9 млрд рублей в 2025 году (1 млрд в 2024 году), а прибыль за год уменьшилась с 1,2 млрд до 1,1 млрд рублей. В то же время, в 2021 года компания выручила 23,8 млрд рублей, а чистыми заработала 7,8 млрд рублей.

Christian Dior

Фото: Анна Майорова, URA.RU/ТАСС

Christian Dior — французский дом моды, производящий одежду, обувь, сумки, аксессуары, ювелирные изделия, парфюмерию и косметику. Входит в международную группу LVMH.

В марте 2022 года бутики Dior как части холдинга LVMH были временно закрыты в России. К 2023 году у бренда осталось девять объектов, в 2024 году их число сократилось до четырех точек в Москве, но в том же году и они были полностью закрыты. В марте 2026 года стало известно, что российское юридическое лицо бренда ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников» рассчитывает к 2028 году возобновить работу двух своих флагманов — в Столешниковом переулке и в ГУМе.

ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников» было основано в апреле 2006 года. Его учредителем является французская Christian Dior Couture. Выручка компании составила 592 тыс. рублей в 2025 году (58,4 млн рублей в 2024 году), а прибыль с 2022 года остаётся минусовой — в прошлом году убыток уменьшился с 1,5 млрд до 120 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Кристиан Диор Кутюр Столешников» выручила 8,5 млрд рублей, а чистыми заработала 1,4 млрд рублей.

Помимо основного бренда Christian Dior, в группу LVMH входит парфюмерно-косметический бренд Parfums Christian Dior. Французская компания Parfums Christian Dior S.A. с 2014 года является учредителем официального дистрибьютора бренда в России ООО «Селдико» (сама компания действует с января 1998 года). Организация выручила 10,8 млрд рублей в прошлом году (9,8 млрд в 2024 году), а прибыль за год упала с 1,9 млрд до 998,8 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка «Селдико» составила 13,2 млрд рублей, а прибыль достигла 858,6 млн рублей.

Gucci

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Gucci — итальянский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви, сумок, кожаных изделий, аксессуаров, ювелирных украшений и парфюмерии. Входит в международную группу Kering.

В марте 2022 года Kering, выступающая в роли владельца люксовых брендов Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России. В мае 2023 года стало известно, что Gucci не рассчитывает возобновить деятельность своих магазинов в ближайшее время, однако не намерена формально покидать российский рынок.

ООО «Гуччи Рус» основано в мае 2013 года, его учредителем выступает нидерландская G Distribution B.V. В 2025 году компания показала нулевую выручку, тогда как по итогам 2024 года «Гуччи Рус» выручила 3,5 млн рублей. При этом в прошлом году организация продолжила нести убытки: в 2022 году они составили 1,6 млрд рублей, в 2023 году увеличились до 1,7 млрд рублей, в 2024 году резко снизились до 385,1 млн рублей, а в 2025 году упали до 350,2 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году «Гуччи Рус» выручила 5,1 млрд рублей, а чистыми заработала 327,7 млн рублей.

Hermеs

Фото: Sorbis/Shutterstock/Fotodom

Hermеs — французский модный дом, который производит изделия из кожи, сумки, одежду и обувь, шелковые аксессуары, часы, ювелирные изделия и парфюмерию. Среди наиболее известных продуктов бренда — сумки Birkin и Kelly.

В марте 2022 года Hermès приостановил поставки в Россию и закрыл почти все свои бутики в Москве. В декабре 2023 года у бренда закончился договор аренды помещения в ГУМе, и он не стал его продлевать, а с ноября 2024 года единственным бутиком в Москве остается филиал в Столешниковом переулке. Договор аренды помещения этого магазина действует до ноября 2026 года.

В России дом моды представлен АО "Эрмес Рус”, основанным в августе 2000 года. Выручка компании упала в 2,5 раза и составила 9,6 млн рублей в 2025 году, тогда как в 2024 году "Эрмес Рус” выручила 23,7 млн рублей. При этом компания уже четыре года несет убытки: в 2022 году -86,7 млн рублей, в 2023 году -1,8 млрд рублей, в 2024 году -516,7 млн рублей, в 2025 году -213,4 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году "Эрмес Рус” выручила 5,2 млрд рублей, а чистыми заработала 1,1 млрд рублей.

Tiffany & Co.

Фото: Zuma\TASS

Tiffany & Co. — американский ювелирный дом, специализирующийся на производстве ювелирных украшений, обручальных колец, изделий с бриллиантами, часов и аксессуаров. С 2021 года входит в международную группу LVMH.

В марте 2022 года компания отказалась от закупок добытых в России алмазов, а также бриллиантов российского происхождения на фоне указа президента США Джо Байдена о запрете импорта предметов роскоши из России. В 2024 году российское юрлицо Tiffany & Co. ООО "Тиффани Раша" сменило вид деятельности с розничной торговли на оптовую и стало реализовывать товары на экспорт в Казахстан. По данным сайта Tiffany & Co., магазины бренда в Москве сейчас временно закрыты, однако как минимум один договор аренды по состоянию на апрель 2025 года компания продолжала поддерживать.

ООО "Тиффани Раша" действует с апреля 2012 года. Учредителями компании выступают нидерландская Tiffany & Co. Overseas Finance B. V. (она владеет 99,98% компании) и американская Tiffany & Co. Luxembourg Inc. (0,02% компании). Выручка "Тиффани Раша" выросла в 3 раза и составила 2,2 млрд рублей в 2025 году (683,9 млн в 2024 году), а прибыль впервые за четыре года стала положительной и достигла 46,6 млн рублей. Компания несла убытки в 2022-м (-414,5 млн рублей), 2023-м (-577,2 млн рублей) и 2024-м (-117,7 млн рублей). Для сравнения, в 2021 году "Тиффани Раша" выручила 4,6 млрд рублей, а чистыми заработала 401,8 млн рублей.

Bvlgari

Фото: Zuma\TASS

Bvlgari — итальянский ювелирный дом, занимающийся производством ювелирных украшений, часов, аксессуаров и парфюмерии. С 2011 года входит в международную группу LVMH.

Бренд приостановил работу своих бутиков и онлайн-продажи в России в марте 2022 года на фоне общего ухода материнского люксового конгломерата LVMH. Проект отеля бренда Bulgari Hotels & Resorts в итоге сменил концепцию и открылся в Москве под именем Stella di Mosca. В 2023 году российская «дочка» бренда ООО "Булгари Раша" стала продавать товары в страны ЕАЭС.

ООО "Булгари Раша" зарегистрировано в октябре 2014 года. Его учредителями являются итальянская Bulgari S.p.A. (доля в компании 99%) и ирландская Bulgari Ireland Ltd (доля в компании 1%). В прошлом году "Булгари Раша" выручила 29,5 млн рублей (430,3 млн в 2024 году), а ее чистая прибыль снова стала отрицательной и составила -87,7 млн рублей в 2025 году (175,9 млн в 2024 году). До этого организация несла убытки в 2022-м (-1,2 млрд рублей) и 2023-м (-321,8 млн рублей). В то же время, в 2021 году выручка "Булгари Раша" составила 4 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 917,7 млн рублей.

Burberry

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Burberry — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви, сумок, аксессуаров и парфюмерии. Бренд известен тренчкотами, изделиями с фирменным клетчатым узором Burberry Check и верхней одеждой.

В марте 2022 года Burberry одним из последних среди люксовых брендов временно закрыл свои бутики в России. В России работало три магазина модного дома, они окончательно закрылись в 2022-2024 годах, но в июле 2025 года Burberry продлил договор аренды своего офиса в Москве до 2027 года.

ООО "Берберри Ритейл" основано в августе 2013 года, оно принадлежит британской Burberry International Holdings Limited. В 2025 году компания показала нулевую выручку (65,2 млн рублей в 2024 году), а убытки продолжает нести уже пятый год — в прошлом году они составили 75,2 млн рублей. Несмотря на то, что в 2021 году "Берберри Ритейл" выручило 1 млрд рублей, прибыль в нем тоже была минусовой (-254,9 млн рублей) — как и 2022-м (-1,3 млрд рублей), 2023-м (-437,8 млн рублей) и 2024-м (-111,6 млн рублей). В целом единственным годом, по итогам которого компания получила положительную прибыль, в период с 2013 по 2025 годы стал 2020 год — тогда "Берберри Ритейл" заработала чистыми 334,5 млн рублей.

Fendi

Фото: Zuma\TASS

Fendi — итальянский модный дом, производящий сумки, изделия из кожи, одежду и обувь, аксессуаров и меховых изделий. Входит в группу LVMH.

В марте 2022 года 124 бутика брендов холдинга LVMH были временно закрыты в России. В декабре 2023 года Fendi отказался от аренды последнего магазина в России, который находился в ГУМе.

ООО "Фенди Ру" действует с октября 2014 года, его учредителями выступают итальянская Fendi S.r.l. (доля в компании 100%) и австрийская Fendi Austria GmbH (доля в компании < 0,01%). Выручка компании в прошлом году достигла нуля (29,6 млн рублей в 2024 году), а прибыль за год снова стала минусовой и упала с 23,8 млн до -27,4 млн рублей. До этого "Фенди Ру" несла убытки в 2022-м (-1,5 млрд рублей) и 2023-м (-99,1 млн рублей). В то же время, в 2021 году компания выручила 1,9 млрд рублей, а чистыми заработала 96,2 млн рублей.

Ушедшие люксовые бренды Фото: Дмитрий ОРЛОВ.