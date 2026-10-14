Доброе знамение: Большая Медведица послала нам смайлик

Смайлик послан с расстояния в несколько миллиардов световых лет. Фото: NASA.

Снимок, опубликованный на официальном сайте NASA, а точнее то, что бросается на нем в первую очередь, многие считают добрым знамением. Глаза, носик пуговкой, улыбка – вылитый смайлик. Чему радуется Вселенная, из глубин которой он смотрит? Можно только гадать – особых поводов для веселья мы – земляне - ей вроде бы не даем. Или они все-таки есть?

И улыбка без сомненья ….

На снимке, который был сделан космическим телескопом Хаббл (NASA/ESA Hubble Space Telescope), «улыбнулось» галактическое скопление SDSS J1038+4849. Оно расположено в 4,5 миллиардах световых лет от Земли и видно в созвездии Большой Медведицы.

В смайлик скопление превратило так называемое сильное гравитационное линзирование – физический эффект, благодаря которому лучи света искривляются и фокусируются под действием гравитации массивного космического объекта. Сильное линзирование возникает, когда «линза» - SDSS J1038+484 в конкретном случае - и «наблюдатель» - космический телескоп - находятся на одной прямой.

Искривляясь в пространстве, деформированном гравитацией массивного скопления, свет местами изогнулся в дуги. Он аж замкнулся вокруг них и галактик, представшими в виде глаз смайлика, в «Кольцо Эйнштейна» - автора Общей теории относительности, который предсказал эффект.

БЫЛИ НАМ ЕЩЕ ЗНАКИ СВЫШЕ

Поцелуй Бога

Несколько лет назад в поле зрения инфракрасного телескопа NASA (Wide-field Infrared Survey Explorer - Wise) попала гигантская звезда в созвездии Киля - V385 Carinae. Она догорает. И сбрасывает в пространство свое вещество. На снимке это вещество предстало в виде красных и полураскрытых губ.

До «губ» примерно 16 тысяч световых лет. Стало быть, посланный ими поцелуй летел к нам со скоростью света 16 тысяч лет.

Поцелуй летел к нам со скоростью света 16 тысяч лет. Фото: NASA.

Сама звезда, которая видна яркой белой точкой между «губ», в 35 раз массивнее Солнца и в 18 раз крупнее его по диаметру.

Красным светятся атомы кислорода, из которых ультрафиолетовое излучение звезды выбило электроны. Последующее их возвращение на место сопровождается светом.

Объект назвали нескромно – «Поцелуй Бога» — по аналогии с удивительной картинкой, полученной пару двумя годами раньше. Тогда на людей с небывалой четкостью взглянул голубой «Глаз Бога», который удалось сфотографировать с помощью телескопа, установленного в обсерватории Ла-Силла в Чили.

«Глаз Бога» - такое название журналисты придумали для туманности NGC 7293, расположенной от нас в 700 световых годах в созвездии Водолея. Астрономы не возражали. И не возражают. Ведь, в самом деле, кажется, будто бы на нас кто-то смотрит. Может быть и Он…

Этот «глаз» взглянул на нас 12 тысяч лет назад. Фото: архив MAST/wikimedia.org.

У туманности, кстати, есть «зрачок», который расширяется со скоростью 100 тысяч километров в час. Словно бы Господь чему-то сильно удивляется. Или гневается, наблюдая за безобразиями на Земле.

Сейчас «зрачок» расширился более чем на 2 световых года.

По уверениям астрономов, Бог «взглянул» с небес примерно 12 тысяч лет назад – примерно тогда образовалась туманность. И утонула Атлантида.

Если кто-то верит в знамения, то нынешний смайлик, скорее всего, предвещает нечто хорошее.

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