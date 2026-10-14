На могилу Анастасии Заворотнюк привезли свежие цветы и мягкие игрушки. Фото: Ирина ВИКТОРОВА.

На этой неделе Анастасия Заворотнюк могла бы отмечать 18-летие со дня венчания с Петром Чернышевым. Венчалась пара, а потом отмечала свадьбу в Крыму. Актриса Анастасия Заворотнюк умерла два с половиной года назад в возрасте 53 лет.

Журналисты сайта KP.RU побывал на Троекуровском кладбище, где похоронена Анастасия Заворотнюк — там появились рисунки и свежие цветы: так муж и близкие актрисы отметили важную семейную дату. Привезли мягкие игрушки.

Могила актрисы Заворотнюк утопает в цветах. Фото: Ирина ВИКТОРОВА.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ АНАСТАСИИ И ПЕТРА

Фигурист, тренер, хореограф 55-летний Петр Чернышев сейчас сам воспитывает их с Анастасией дочь — на следующей неделе Миле исполнится 8 лет.

Чернышев стремительно завоевал сердце и стал самым надежным мужем в жизни Анастасии Заворотнюк. За пару месяцев до диагностики тяжелой болезни Анастасия смеялась в телевизионном интервью: «11 лет с одним мужчиной! Для меня это так много!» В начале 2019 года она еще не знала, что это были самые счастливые их годы вдвоем. После этого супруги прожили вместе еще 5 лет, но они стали самым тяжелым испытанием, которое было пройдено достойно. Петр был рядом с женой и отвоевывал у болезни сначала каждый год, а потом каждый день жизни. Их разлучила только смерть… И сегодня у Чернышева на руке обручальное кольцо…

19 лет назад Чернышева уговорили участвовать в телевизионном шоу «Танцы на льду», а Заворотнюк вела этот телепроект. Так и случился этот служебный роман. После первой же съемки Петр подошел знакомиться, но очень смущался — так понравилась красавица Настя. Потом они станут рассказывать в интервью о том, что у них была любовь с первого взгляда. Заворотнюк не уставала хвалить Чернышева: «Сначала влюбилась в глаза Петра. Потом в его талант. В нем есть какая-то артистичность, яркое дарование. Я восхищаюсь им. Мы встретились взрослыми людьми. Поэтому не было смысла выяснять — кто лидер, мы равные...» В год знакомства им было по 36 лет. Чернышев был разведен. Анастасия разведена и измотана романом с Сергеем Жигуновым, который одолевал ее ревностью. Чувства были яркими, развивались стремительно, уже через год Чернышев сделал предложение руки и сердца. Расписались менее чем через год после первой встречи.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк в Крыму в октябре 2008 года. Едут отмечать свадьбу и венчание. Фото: социальные сети Анастасии Заворотнюк.

В середине октября Анастасия и Петр венчались — в храме Воскресения Христова в Форосе. Гости прилетели из Москвы — родители, дети Анастасии, близкие и друзья. Петр так рассказывает об этом важном дне: «Я безумно люблю Настю. И когда у храма увидел ее, тогда меня переполнило чувство радости, как будто после долгой болезни я вышел на природу и сделал первый глоток воздуха полной грудью, заново ощутив саму жизнь!»

Форос актриса полюбила за несколько лет до венчания — раньше часто отправляла туда на отдых сына и дочь (от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым). У ее сына была предрасположенность к астме, и по рекомендации докторов его каникулы проходили в благоприятном крымском климате. Заворотнюк потом говорила, что организм детей Крым оздоровил и укрепил, а она полюбила эти места. А Петр поддерживал желания любимой женщины…

Анастасия не меньше ценила мужа, и за два месяца до постановки диагноза говорила: «Петя обладает невероятным терпением, рассудительностью, в том, что в семье не возникает проблем — его заслуга. А у меня другой темперамент — я быстро закипаю, рублю с плеча, я импульсивный человек. Петя умеет слушать, порой удерживает меня от необдуманных поступков. Наши характеры дополняют друг друга, а это одно из главных правил долговечных отношений. Когда возникает какая-то сложная ситуация в жизни, муж учит меня смотреть на нее не снизу вверх. А быть над ней — дышать ровно, смотреть на мир по-новому и видеть, чувствовать, что он прекрасен...»

Пять лет пока Анастасия болела муж был рядом, контролировал все этапы лечения и ухода. Благодаря современным методам лечения онкологического заболевания (глиобластомы) женщина смогла увидеть как ее младшая дочь Мила сделала первые шаги. Теперь Петр Чернышев старается, чтобы у их Милы было счастливое детство. Ему помогает мама Насти. Вопреки слухам вдовец не устроил личную жизнь и не стремится к этому — живет с тещей и дочерью.

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