В России проведут чемпионат инженерных команд для школьников

Старт Чемпионату дали на площадке Физтех-лицея им. П.Л. Капицы в Долгопрудном. Фото: Сергей Дружинин/РИАМО

Новые соревнования назвали «Система». К участию приглашаются команды школьников и студентов колледжей и техникумов. Ребятам предстоит презентовать идею своего проекта, а затем создать прототип решения и доработать его под руководством наставников. Организовали всероссийский чемпионат благотворительный фонд АФК «Система», Фонд развития Физтех-школ и МТС. Конкурс поддержало Министерство науки и высшего образования РФ.

С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ

Заявки на участие принимаются до 12 января 2027 года на платформе «Лифт в будущее». Лучшие команды представят свои разработки на выставке в Москве. Победители, финалисты и педагоги-наставники получат призы. Главная идея соревнований — на практике показать ребятам полный цикл реальной инженерной работы.

Участвовать могут школьники 8–11 классов и студенты 1–2 курсов организаций среднего профессионального образования из всех регионов России. Для учеников начальной школы 1–4 классов предусмотрен специальный трек «Системный квантик». В команде допускается от 2 до 5 человек и педагог-куратор. После экспертного отбора (он завершится 12 февраля) финалисты получат наставников из числа инженеров из высокотехнологичных компаний и экспертов от ведущих вузов страны. С ними команды в течение месяца (до 12 марта) будут дорабатывать проекты и готовить их к публичной защите.

К участию приглашаются школьники 8-11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей и техникумов. Фото: Сергей Дружинин/РИАМО

Будущий проект должен быть выполнен в одном из четырех направлений, отвечающих приоритетам технологического развития России: «Телекоммуникации, информационные технологии и робототехника», «Новые материалы и энергетика будущего», «Технологии для комфортной среды», «Биотехнологии и медицина будущего».

Наставниками команд станут специалисты компаний, работающих в разных сегментах. Среди них представители ГК «Спутникс», Центра водородных технологий АФК «Система», электротехнического холдинга «ЭРСО», Башкирской электросетевой компании, Segezha Group, сети клиник «МЕДСИ», «Биннофарм Групп» и другие.

По словам замглавы Минобрнауки России, такие форматы открывают возможность для диалога тех, кому только еще предстоит сделать профессиональный выбор и найти свое призвание, со специалистами из индустрии.

— Ребята могут задуматься, осознать свою мечту и затем двигаться к ней, — подчеркивает Ольга Петрова, заместитель министра образования и науки.

— Мы очень надеемся увидеть среди участников чемпионата и детей сотрудников корпорации. Ведь, объединяя опыт взрослых и смелость детских идей, мы закладываем фундамент человеческого капитала следующего горизонта, — отметила вице-президент по управлению персоналом АФК «Система» Лариса Пастухова.

Вице-президент АФК «Система» Лариса Пастухова (слева) считает, что конкурс закладывает фундамент человеческого капитала будущего. Фото: Сергей Дружинин/РИАМО

МЫСЛИТЬ КАК ИНЖЕНЕР

Президент Благотворительного фонда «Система» Ольга Юркова отмечает, что для организаторов принципиально важно, чтобы чемпионат не заканчивался на защите красивой идеи:

— Участники должны пройти настоящий проектный цикл: собрать команду, разработать решение, получить профессиональную обратную связь, доработать прототип и представить результат экспертам. Именно так формируется инженерное мышление — способность видеть проблему системно, находить практические решения и отвечать за результат. Не менее важно, что рядом с ребятами на всём этом пути находятся педагоги из школы и наставники из индустрии. Именно такое взаимодействие помогает сделать первый инженерный опыт интересным и содержательным, что, безусловно, влияет на осознанный выбор профессии школьниками. Для страны это вопрос не только качества образования, но и будущей конкурентоспособности экономики: новые производства, технологии и отрасли будут создавать те, кто уже сегодня учится мыслить как инженер.

Президент БФ «Система» Ольга Юркова напомнила, что новые производства и технологии будут создавать те, кто уже сегодня учится мыслить как инженер. Фото: Сергей Дружинин/РИАМО

Очный финал состязаний пройдет в Москве в марте 2027 года. Финалистов соберут на площадке физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Команды, занявшие призовые места, получат финансовую поддержку. За первое место — 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч и 50 тысяч рублей за третье. Педагоги-кураторы команд, занявших призовые места, получат по 100 тысяч рублей.

Финалистов и победителей летом 2027 года пригласят пройти Инженерную школу — специальный образовательный интенсив с участием экспертов компаний и вузов. Участники смогут продолжить работу над своими проектами, посетить производственные площадки технологических компаний из различных секторов экономики, познакомиться с образовательными программами вузов и получить индивидуальные профориентационные рекомендации.

«ПОТРОГАТЬ ПРОФЕССИЮ»

Исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ Андрей Богданов отметил, что сегодня частая проблема среди школьников — непонимание смысла учебы. Дети ходят на уроки, выполняют задания и получают оценки, но не соотносят учебную деятельность с будущей профессией.

— Проблемы начинаются на первых курсах колледжей и вузов, когда молодые люди осознают, что ошиблись с выбором направления. — Это происходит не потому, что он плохо учился или его плохо учили, а потому, что у него не было возможности попробовать профессию раньше: ошибиться, переделать, понять, чем придется заниматься. Когда мы даем такую возможность, меняется и мотивация, и выбор, и отношение к учебе. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы возможность «потрогать профессию» перестала быть исключением, доступным только для избранных школ, и стала нормой, — убежден Андрей Богданов.

Участникам чемпионата также доступны образовательные материалы и онлайн-лекции на платформе «Лифт в будущее». Среди них — курс по основам научно-исследовательской и проектной деятельности.