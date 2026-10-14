В России проведут чемпионат инженерных команд для школьников

Новые соревнования назвали «Система». К участию приглашаются команды школьников и студентов колледжей и техникумов. Ребятам предстоит презентовать идею своего проекта, а затем создать прототип решения и доработать его под руководством наставников. Организовали всероссийский чемпионат благотворительный фонд АФК «Система», Фонд развития Физтех-школ и МТС. Конкурс поддержало Министерство науки и высшего образования РФ.
С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТОВ
Заявки на участие принимаются до 12 января 2027 года на платформе «Лифт в будущее». Лучшие команды представят свои разработки на выставке в Москве. Победители, финалисты и педагоги-наставники получат призы. Главная идея соревнований — на практике показать ребятам полный цикл реальной инженерной работы.
Участвовать могут школьники 8–11 классов и студенты 1–2 курсов организаций среднего профессионального образования из всех регионов России. Для учеников начальной школы 1–4 классов предусмотрен специальный трек «Системный квантик». В команде допускается от 2 до 5 человек и педагог-куратор. После экспертного отбора (он завершится 12 февраля) финалисты получат наставников из числа инженеров из высокотехнологичных компаний и экспертов от ведущих вузов страны. С ними команды в течение месяца (до 12 марта) будут дорабатывать проекты и готовить их к публичной защите.
Будущий проект должен быть выполнен в одном из четырех направлений, отвечающих приоритетам технологического развития России: «Телекоммуникации, информационные технологии и робототехника», «Новые материалы и энергетика будущего», «Технологии для комфортной среды», «Биотехнологии и медицина будущего».
Наставниками команд станут специалисты компаний, работающих в разных сегментах. Среди них представители ГК «Спутникс», Центра водородных технологий АФК «Система», электротехнического холдинга «ЭРСО», Башкирской электросетевой компании, Segezha Group, сети клиник «МЕДСИ», «Биннофарм Групп» и другие.
По словам замглавы Минобрнауки России, такие форматы открывают возможность для диалога тех, кому только еще предстоит сделать профессиональный выбор и найти свое призвание, со специалистами из индустрии.
— Ребята могут задуматься, осознать свою мечту и затем двигаться к ней, — подчеркивает Ольга Петрова, заместитель министра образования и науки.
— Мы очень надеемся увидеть среди участников чемпионата и детей сотрудников корпорации. Ведь, объединяя опыт взрослых и смелость детских идей, мы закладываем фундамент человеческого капитала следующего горизонта, — отметила вице-президент по управлению персоналом АФК «Система» Лариса Пастухова.
МЫСЛИТЬ КАК ИНЖЕНЕР
Президент Благотворительного фонда «Система» Ольга Юркова отмечает, что для организаторов принципиально важно, чтобы чемпионат не заканчивался на защите красивой идеи:
— Участники должны пройти настоящий проектный цикл: собрать команду, разработать решение, получить профессиональную обратную связь, доработать прототип и представить результат экспертам. Именно так формируется инженерное мышление — способность видеть проблему системно, находить практические решения и отвечать за результат. Не менее важно, что рядом с ребятами на всём этом пути находятся педагоги из школы и наставники из индустрии. Именно такое взаимодействие помогает сделать первый инженерный опыт интересным и содержательным, что, безусловно, влияет на осознанный выбор профессии школьниками. Для страны это вопрос не только качества образования, но и будущей конкурентоспособности экономики: новые производства, технологии и отрасли будут создавать те, кто уже сегодня учится мыслить как инженер.
Очный финал состязаний пройдет в Москве в марте 2027 года. Финалистов соберут на площадке физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Команды, занявшие призовые места, получат финансовую поддержку. За первое место — 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч и 50 тысяч рублей за третье. Педагоги-кураторы команд, занявших призовые места, получат по 100 тысяч рублей.
Финалистов и победителей летом 2027 года пригласят пройти Инженерную школу — специальный образовательный интенсив с участием экспертов компаний и вузов. Участники смогут продолжить работу над своими проектами, посетить производственные площадки технологических компаний из различных секторов экономики, познакомиться с образовательными программами вузов и получить индивидуальные профориентационные рекомендации.
«ПОТРОГАТЬ ПРОФЕССИЮ»
Исполнительный директор Фонда развития Физтех-школ Андрей Богданов отметил, что сегодня частая проблема среди школьников — непонимание смысла учебы. Дети ходят на уроки, выполняют задания и получают оценки, но не соотносят учебную деятельность с будущей профессией.
— Проблемы начинаются на первых курсах колледжей и вузов, когда молодые люди осознают, что ошиблись с выбором направления. — Это происходит не потому, что он плохо учился или его плохо учили, а потому, что у него не было возможности попробовать профессию раньше: ошибиться, переделать, понять, чем придется заниматься. Когда мы даем такую возможность, меняется и мотивация, и выбор, и отношение к учебе. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы возможность «потрогать профессию» перестала быть исключением, доступным только для избранных школ, и стала нормой, — убежден Андрей Богданов.
Участникам чемпионата также доступны образовательные материалы и онлайн-лекции на платформе «Лифт в будущее». Среди них — курс по основам научно-исследовательской и проектной деятельности.