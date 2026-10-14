Убийство случилось в нескольких десятках метров от рабочего комплекса Европарламента. Фото: REUTERS.

Вечером 12 октября в Брюсселе, где всевозможные криминальные происшествия давно стали обычным делом, произошло очередное убийство. Об этом сообщило издание Politico. В парадном холле одного из домов на улице Вирц обнаружили окровавленное тело мужчины и гильзы от пистолетных патронов. Очевидцы сообщили, что видели нескольких человек, убегавших от этого места. Заведено уголовное дело, полиция ведет расследование.

Необычность события в том, что "мокрое дело" случилось в нескольких десятках метров от рабочего комплекса Европарламента. Это обстоятельство сильно напрягло сидящих в здании многочисленных чиновников. Они ударились в панику, завалив правоохранителей требованиями немедленно обеспечить их безопасность. Власти поспешили успокоить перетрусивших евроработников, заявив, что убийство, скорее всего, связано с разборками организованных преступных группировок, а вовсе не является попыткой покушения на представителей Евросоюза.

Действительно, стрельба на брюссельских улицах уже стала обыденным явлением. Буквально на следующий день в другом районе бельгийской столицы полицейские пыталась задержать угонщиков автомобиля. Те открыли огонь, в результате один сотрудник от полученного ранения в голову скончался. В угнанной машине обнаружили три единицы оружия.

Несмотря на заверения силовых структур, отрицающих политический характер преступления рядом с Европарламентом, не исключено, что русофобы из числа евробюрократов привычно примутся искать и в этой истории пресловутый «российский след». Ведь они уже насочиняли сказки о «русском дроне» в аэропорту Лейпцига, о диверсиях и гибрибных атаках против военных производств в Европе, о якобы готовящихся из Москвы покушениях на жизнь руководителей европейского ВПК. А следующими «жертвами злобных русских» должны стать представители высших органов ЕС. Ну а кто же еще?

Россияне в соцсетях уже поспешили предвосхитить очередную истеричную кампанию западников. «Русских еще не обвинили?», «Странно даже: гильзы не от Макарова, убегающие не в буденовках!», «Жди теперь облавы на киллеров из России по всему Брюсселю», - иронизируют в комментариях к сообщению наши граждане.

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