Спрогнозировано влияние ярости Трампа на ход СВО. Фото: Angelina Katsanis/POLITICO/Associated Press/East News

Зеленский и Ко, несмотря на окрики из Белого дома, не собираются прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, ставят наглое условие - мол, пусть Россия прежде сама остановит свои атаки.

Главарь киевского режима называет дизельную сделку Трампа с Москвой «слабостью», винит его в неспособности прекратить иранский конфликт. Делает все, чтобы представить американского президента лузером перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Так же ведут себя лидеры Европы.

И тут - почему бы? - разведданые Штатов о пусках наших ракет перестают доходить до Киева. А для украинских военных замедляется работа спутниковых терминалов Starlink.

О том, как может развиваться ситуация дальше, как она повлияет на ход СВО, мы поговорили с экспертами - главным научным сотрудником Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД Антоном Гришановым, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгением Семибратовым, американистами Геворгом Мирзаяном, Малеком Дудаковым и Дмитрием Дробницкимм.

- Дональд Трамп ужесточит давление на Украину?

Евгений Семибратов: «Новость об отказе предоставлять разведданные мы пока слышали только от украинской стороны. От США официальных заявлений не было. Киев может включать режим бедного родственника, пытаться для западного обывателя сделать американскую администрацию виновной в своих поражениях.

Что касается Starlink, то, если американцы действительно начали полноценное отключение связи для ВСУ, мы скоро увидим еще более быстрое продвижение Вооруженных Сил России.

Если американцы действительно начали полноценное отключение связи для ВСУ, мы скоро увидим еще более быстрое продвижение Вооруженных Сил России. Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Трамп, конечно, рискует, идя наперекор глубинному государству, по-прежнему желающему поражения нашей стране. Но вряд ли он простит Зеленскому оскорбления в свой адрес.

Если в ближайшие недели стоимость галлона дизеля в США снизится и это окажет влияние на избирателей, поддержка Киева уйдет на второй план».

Геворг Мирзаян: «После нынешней конфронтации с Трампом Зеленский рискует оказаться мальчиком для битья, на примере которого хозяин Белого дома покажет оппонентам, что будет с тем, кто посмеет ему открыто перечить. В этом плане пока фрагментарные отключения американских разведданных для Украины и «Старлинка» – лишь первый сигнал».

«ЕВРОПА ЕГО ПРЕДАЛА»

- После Анкориджа европейцы смогли перетянуть Трампа на свою сторону. Вы исключаете, что это повторится?

Геворг Мирзаян: «Трамп не сдаст назад под давлением Европы, поскольку Евросоюз стал его противником.

После встречи на Аляске ситуация была другой. Тогда европейцы и британский премьер Кир Стармер пытались подольститься к Трампу, сохранить его в качестве союзника Украины и традиционного американского защитника Европы в рамках НАТО.

15 августа 2025 года на Аляске прошла первая за более чем четыре года очная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Фото: REUTERS.

Трамп прекрасно видит эффективность наших ударов по Киеву. При этом он считает, что Европа предала его в иранской истории, а высказывания лидеров Евросоюза перед важными для него ноябрьскими выборами в Конгресс показывают – они стопроцентно стоят за враждебную Трампу Демократическую партию США.

Поэтому я жду намного более благоприятного для нас развития событий, чем то, что мы видели после Анкориджа».

ПРОВОКАЦИЯ НА ПОДХОДЕ?

- Остается еще один фактор влияния на Трампа - ястребы в его окружении. Какую роль они могут сыграть?

Антон Гришанов: «Ястребы в Республиканской партии усилили влияние. Вспомните, как они продавили закон Линдси Грэма* об антироссийских санкциях. Они станут делать все, чтобы развернуть курс Трампа в другую сторону.

Оппоненты президента CША будут манипулировать его настроением, пытаясь убедить, что это Россия отказывается выполнять некие его условия.

Если Трамп сочтет, что Москва не идет ему навстречу, то может снова пойти на ужесточение - с учетом того, что механизм в виде закона об «адских санкциях» у него есть.

И все же сейчас он, думаю, будет более последовательным, поскольку ему важно сохранить дизельную сделку с Россией».

Евгений Семибратов: «Вполне возможно, что Зеленский и его глобалистские хозяева прорабатывают такой сценарий: они срывают очередную мирную инициативу Трампа, но виновной выставляется Москва.

Затем происходит какая-то провокация, например, вокруг Калининградской области. И Трамп под давлением «ястребов» будет вынужден встать на сторону атлантистов».

«ЗИМА БУДЕТ РЕШАЮЩЕЙ»

- Положим, президент США продолжит давить на Киев. Что дальше?

Дмитрий Дробницкий: «Мирное урегулирование достигается не благими пожеланиями. Россия сможет получить твердые гарантии реального нейтралитета Украины только после того, как прекратится внешняя поддержка украинского режима – и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Евросоюза.

ЕС уже испытывает экономические трудности, а в условиях полного истощения он не сможет поддерживать Зеленского. Вот тогда, думаю, мы увидим и настоящие юридические гарантии украинского нейтралитета, и четкий мирный договор, гарантирующий нам безопасность.

А говорить, что достаточно одного окрика из Вашингтона – и враг сдастся, не надо. Это опасная иллюзия, розовый оптимизм»

Малек Дудаков: «Главное - что изменилась ситуация там, где ведутся боевые действия. Российская сторона показала козыри, которые меняют всю игру, возьмите хотя бы масштабы применения реактивных «Гераней», не говоря о ежедневно поражаемых нами целях.

Зима, на мой взгляд, будет решающей».

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Старлинк» на Украине рухнул, разведданые от США пропали: игра Зеленского с Трампом оказалась самоубийственной

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы бегут из крупных городов в село, чтобы пережить зиму