В Гамбурге начался суд над бывшим офицером украинской армии Сергеем Кузнецовым по делу о взрывах на газопроводе «Северный поток» в 2022 году Фото: REUTERS.

Сайт KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 15 октября:

1. Новости с передовой: сбито 1425 дронов за сутки

2. Украинский премьер подтвердил повреждения трех киевских ТЭЦ

3. Центр обработки данных поражен в Киеве

4. Самостийного спецназовца судят в Гамбурге

5. Starlink гадит украинской армии

6. В Храм Рождества прилетел дрон ВСУ

7. Киев не смог продать арестованное Норвегией российское судно

8. Украинский инструкторы советуют мобилизованным сдаваться

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 15 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов ВСУ 225 боевиков. Подбиты 17 автомобилей, РСЗО «Град» и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 240 солдат и офицеров, пять бронемашин, 23 автомобиля и две станции РЭБ.

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли до 155 человек. Поражены две бронемашины, 33 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Войска «Центра» освободили от земных пут до 350 боевиков. Утилизированы бронетранспортер, пять бронемашин и 14 автомобилей.

Бойцы «Востока» вывели из строя свыше 265 военнослужащих. В утиль отправлены две бронемашины, девять автомобилей и станция РЭБ.

«Днепр» уничтожил до 30 националистов. Сожжены 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 1425 дальних дронов.

Силы ПВО сбили 1425 дальних дронов Фото: Минобороны РФ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 15 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинский премьер подтвердил повреждения трех киевских ТЭЦ

Глава кабмина Украины Сергей Корецкий подтвердил: все три ТЭЦ Киева повреждения в результате взрывов прошлой ночью. Он признал и урон для критически важных энергообъектов в Киевской области, которые обеспечивали питание не только столицы, но и других и центральных регионов. Речь о Трипольской тепловой электростанции и электроподстанции «Киевская». Значительная часть столичных и пригородных кварталов оказалась обесточена. Кому-то нужен новый пан ГОЭЛРО?

Центр обработки данных поражен в Киеве

В Минобороны России сообщили: наши войска поразили в украинской столице центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк». Он «осуществлял обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о Вооруженных силах России». Теперь этот трафик скис.

Самостийного спецназовца судят в Гамбурге

В Гамбурге судят украинского спецназовца Сергея Кузнецова. Его обвиняют в том, что он в сентябре 2022 года участвовал в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море. По версии немецкой прокуратуры, офицер украинских сил спецназначения устроив взрыв трубопроводов и нарушил работу коммунальных служб. По мнению следствия, Кузнецов подготовил подрыв четырех зарядов по 27 килограмм каждый на глубине около 80 метров у датского острова Борнхольм. Немецкие сыскари считают, что в операции участвовали еще шесть человек — в том числе, четыре водолаза, сапер и капитан арендованной яхты. Как полагают германские следователи, преступники доставили на место взрывчатку с таймерами, а Кузнецов, который ими руководил, в тот момент был на действительной службе в ВСУ. Три месяца назад немецкая прокуратура обвинила украинские «госструктуры» в заказе атаки: «Целью было прекратить поставки газа по трубопроводам и не позволить РФ использовать доходы от торговли природным газом для финансирования военных действий». Киев и сам Кузнецов отвергают причастность к диверсии. Ну что они, рыжие что ли?

Сергей Куснецов, бывший офицер украинской армии в 2022-м году и во время суда в 2026-м. Фото: СОЦСЕТИ/REUTERS

Starlink с прищуром смотрит на украинскую армию

Сергей Бескрестнов, внештатный советник Владимира Зеленского, заявил, что компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов спутникового интернета Starlink для украинской армии. Он утверждает: «Сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Ограничение касается «военного пакета» услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таких ограничениях, это привело к срыву ряда миссий». Он предположил, что компания ограничила доступ к интернету по запросу Белого дома. А может, просто музыкой навеяло — музыкой высших сфер?

В Храм Рождества прилетел дрон ВСУ

В Храм Рождества Пресвятой Богородицы в херсонском селе Гладковка украинские боевики сбросили боеприпас. Помощник управляющего Скадовской епархией протоиерей Николай Калиниченко сообщил ТАСС об ударе украинским дроном: «Образовалась воронка глубиной до одного метра. Выбиты окна в храме. Слава Богу, все живы». Ранее в Херсонской области при атаке дрона ВСУ два человека получили ранения. Креста на них нет.

Киев не смог продать арестованное Норвегией российское судно

Норвежский суд не разрешил Киеву продать арестованное на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Именно продажи добивалась украинская компания «Нафтогаз», которая и затеяла этот шабаш с задержанием. Суд отложил принудительную продажу до тех пор, пока ответчик не получит возможность представить возражения - а суд не рассмотрит их. Хитрый норвежский премьер Йонас Гар Стере ранее сделал лицо кирпичом, заявив, что арест судна из РФ — это не вопрос взаимоотношений Осло и Москвы. Вы нам еще за атаки на северные конвои ответите...

Норвежский суд не разрешил Киеву продать арестованное на Шпицбергене российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Украинский инструкторы советуют мобилизованным сдаваться

Украинский военнопленный Виктор Волошенюк сообщил, что военные инструкторы в лагерях подготовки советуют насильно мобилизованным при случае не геройствовать, а сдаваться бойцам армии России. Его слова приводят РИА Новости: «Инструкторы, которые побывали на передовой, когда их никто не видел, говорили нам, что жизнь дороже всего. И лучше, когда дело плохо, сдаться в плен». Он признал, что подобные советы эти инструкторы-доброхоты давали в неформальной обстановке. И куда только смотрит украинская контрразведка...

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