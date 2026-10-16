Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Вода в православной традиции — один из главных символов веры. Она очищает, возрождает и освящает. Через воду человек входит в Церковь в таинстве крещения; водой освящаются храмы, дома, поля и сами верующие. Вода присутствует в богослужении — в чине Великого освящения воды на Богоявление, в Малом освящении, в молитвах над водой в самые разные моменты жизни. Но сакральный смысл воды не отменяет ее физической реальности. И именно здесь традиция встречается с современностью.

«ДУХ НАД ВОДОЮ»

В Ветхом Завете, в Книге Бытия, мы читаем о сотворении мира: «Дух Божий, Дух Святой носился над водою». В точном еврейском переводе там стоит слово не «носился», а, если можно так сказать, «сидел, как наседка на яйцах», согревал, вынашивал Собою этот мир. И, безусловно, этот мир произошел, с точки зрения Ветхого Завета и с точки зрения всяких научных изысканий, все-таки из воды. И мы сами состоим из воды на 65–70%. Поэтому вода — основа жизни.

Сегодня, когда заходит речь о полетах в космос, на другие планеты, первым делом определяют, есть ли там вода. Вода — маркер наличия жизни, ее зарождения. Но вода может быть как живительной влагой, обновляющей силой, так и страшной угрозой. В русских сказках упоминается живая и мертвая вода. А из Ветхого Завета мы знаем, что погрязший во грехе первый мир был уничтожен водой, которая стала наказующей стихией.

Ветхий Завет содержит от шестисот до восьмисот заповедей, обязательных к исполнению. И очень многие из них — именно обрядовые, культовые — относятся к омовению. Через воду человек очищается не только физически, но и духовно.

Через таинство крещения происходит буквально перенастройка человеческих основ. Душа человека крещеного отличается от души человека некрещеного. И Христос говорит, что тот, кто не крестится от воды и Духа (опять возвращаемся к этим двум стихиям), не сможет войти в Царствие Небесное. Это не значит, что этот человек не спасется. Потому что Господь говорит, что у Отца Моего «обителей много». И между ними, очевидно, есть определенная градация. И праведники из других религий, и те, кто жил по совести, наследуют, возможно, некий покой. Не все попадают в ад, кто не крещен. Но только тот, кто крещен, может войти именно в Царство Пресвятой Троицы, на самую высоту Рая.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЗНИ

Христианин пытается всячески освятить свою жизнь, в том числе и через воду. Святою водою, которая является очищающей, обновляющей стихией, православные люди кропят свои жилища, автомобили, начатки урожая… Если тебя, например, преследуют какие-то ночные кошмары, мы, священники, советуем: для начала окропить святою водою постель, жилище, пить эту воду…

Крещенская вода, которую мы освящаем на праздник Богоявления Господня, в память о Великом крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах Иордана — особая, Великая святыня. Верующие употребляют ее дома натощак с кусочком освященного хлеба — антидора — круглый год.

ЭКОЛОГИЯ КАК ДУХОВНАЯ ЗАДАЧА

Священнослужители всегда разделяют сакральное и физическое. Но в социальной концепции Русской Православной Церкви есть отдельная статья о том, как мы относимся к экологии, к сохранению мира, данного нам Богом. Церковь делает для этого достаточно много. В разных епархиях существуют волонтерские организации, которые занимаются экологией, отстаивают эти вопросы и перед общественностью, и перед властями. Экологическое движение внутри нашей Церкви поддерживается правящими архиереями, инициативными священниками, молодежью. Мы пытаемся призвать всех быть «садовниками» нашего природного рая: бережно возделывать этот мир, бережно к нему относиться, хранить его ресурсы, которые не бесконечны.

Мы совсем не ретрограды, мы очень внимательно следим за всем, что происходит на земле, и держим руку на пульсе. Я думаю, что человек, который радеет о своей душе и который с любовью относится к другому человеку, ставит экологическую повестку на одно из первых мест. На вопрос о том, что особенно тревожит меня из происходящего в мире, как правило, отвечаю: проблемы, связанные с экологией.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТВОРЕНИЮ

Бережное отношение к природным ресурсам — задача не только хозяйственная, но и духовная. Человек создан по высшему замыслу Бога — для познания, и само наше существование есть познание. Но есть еще и Рай, описанный в Книге Бытия, то место, куда мы хотели бы вернуться. Там человек находится в прямом общении с Богом: видимом, понятном, ощутимом. В Раю мы видим Бога, как Он есть, а не сквозь тусклое стекло, как здесь, в падшем мире, где, чтобы говорить с Богом лицом к лицу, нам приходится пробиваться через плоть, страсти и саму физику. В Раю мы увидим Его воочию.

Забота о Рае — это и забота о первозданной земле, и обладание ею. Ведь первая заповедь, данная Богом Адаму и Еве в Раю, звучит так: «Плодитесь, размножайтесь, наследуйте землю, обладайте ею». Однако обладание здесь — не потребительство, не логика «мне дали во владение, и я буду качать из этого, качать и качать». Нет, обладание — это владение разумное, глубоко ответственное.

Вспомним: после создания первого человека Бог приводит к нему животных Рая, чтобы Адам дал им имена. Это один из высших актов доверия Господа человеку. И именуя Божьи творения, Адам проникает в суть созданий, постигает смысл вещей и существ. Сегодня мы стали больше знать, но меньше понимать. И выявился закономерный процесс: чем дальше человек отпадает от Бога, тем меньше живых организмов остается на Земле. Тем толще наши Красные книги.

Подробнее о цикле лекций «Акватория знаний: вода — код жизни прошлого, настоящего и будущего»: glavnyj-resurs.