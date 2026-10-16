Фото: Вадим ЗАБИРОВ

Беспилотники уверенно входят в нашу жизнь и применяются в самых разных хозяйственных сферах. Сегодня разговор пойдет о водной отрасли. Роман Воробьев, начальник управления эксплуатации ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов, рассказал, какая современная техника стоит на вооружении у ведомства.

НАД И ПОД ВОДОЙ

Современное водное хозяйство — это отрасль, которая в основном отвечает за состояние водоемов (рек, озер, водохранилищ) и за эксплуатацию гидротехнических сооружений. Для мониторинга водных объектов мы используем надводные дроны и беспилотные воздушные летательные аппараты. С помощью надводных дронов мы можем заглянуть в подводные глубины, выявлять места заиливания, создавать 3D-модели водных объектов, строить прогнозы развития ситуации, оперативно находить ключ к решению имеющихся проблем.

Надводные дроны оборудованы эхолотами, навигационными датчиками. Работает это так: на берегу выстраиваем маршрут следования, и дрон идет строго по заданным точкам. Съемка ведется с частотой примерно 1 кадр в секунду. Таким образом, мы получаем снимок каждого квадратного метра — мозаику дна, собранную кадр за кадром, — что упрощает нам определение и подтверждение объемов работ по расчистке проблемных мест. Это удобно.

В прошлом году мы впервые применили надводный дрон на Иваньковском водохранилище. Перед этим использовали традиционный способ — провели замеры натурно, руками сотрудников, с борта лодки, с помощью эхолота. А потом, в тестовом режиме, исследовали водоем уже с помощью надводного дрона. Второй способ заметно облегчил нашу работу, а результат практически подтвердил предыдущие показания — расхождение было порядка 1% между натурными исследованиями и данными дрона.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы используем надводные дроны в том числе и ради создания безопасных условий работы сотрудников. Ведь непосредственный выход человека на воду — дело потенциально опасное. На сегодня у нас есть небольшой парк надводных дронов. Но он небольшой только потому, что мы их только начали применять. Соответственно, со временем количество техники будет расти. А объем работы по всей России у Росводресурсов огромен. У нас в стране много прекрасных водоемов. Уверен, с помощью современных технических средств уже в ближайшее время мы сможем все их привести в порядок.

В дальнейшем частота и способы использования беспилотников будут только расширяться. Современные дроны укомплектовываются соответствующим навигационным оборудованием, которое имеет очень точную привязку через спутники. Мы видим с точностью до метра, в каком месте находится заиливание или скопление донного мусора. Получается, чем больше мы будем проводить замеров, тем больше будем находить проблемных мест, тем быстрее принимать необходимые меры для наведения порядка. Будем улучшать наши водоемы с их богатой флорой и фауной, создавая красивую и комфортную среду для жизни людей.

Современные дроны уже могут работать в самых непростых условиях. Совсем недавно проводились работы на Цимлянском водохранилище. Там мы столкнулись с тем, что где-то бушевала очень высокая волна, а где-то, наоборот, приходилось применять технику на мелководье. С помощью надводного дрона нам удалось провести все запланированные работы, добиться поставленных целей. Недавно на водном объекте в Тамбове обследование проводилось уже в условиях начавшегося ледостава, когда выходить на водную поверхность небезопасно.

Беспилотными летательными аппаратами мы выполняем обширный круг задач — словно незримые стражи, они облетают водные просторы, замечая то, что не всегда под силу увидеть человеческому глазу. Это предпаводковое и послепаводковое обследование водоемов. Мы идем по следам большой воды: до ее прихода — чтобы заранее увидеть угрозу, после — чтобы оценить, как она прошла и что оставила за собой. Мы выявляем места скопления мусора, которые в дальнейшем могут стать преградой для безопасного прохождения паводка.

НАЦПРОЕКТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Росводресурсы с 2024 года принимают участие в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотники» национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В рамках его реализации приобретен 21 беспилотный летательный аппарат. Все беспилотники нами успешно испытаны и используются. Данный национальный проект будет реализовываться до 2030 года. За этот период, надеюсь, у нас на службе появится не один десяток самых современных беспилотных летательных аппаратов.

Да, пока еще имеются объективные сложности с практическим применением беспилотников. Например, с получением разрешительной документации на их использование. Прежде чем поднять беспилотник в воздух, нужно собрать множество соответствующих документов. Это предусмотрено нашим законодательством в целях безопасности. Пока еще есть определенные сложности с работой беспилотников в ненастную погоду. При тумане, ветре, дожде возникает опасность потери аппарата. А все оборудование дорогостоящее. Поэтому эксплуатировать его желательно в ясную погоду, при минимальном ветре, без дождя.

Тем не менее, за беспилотниками — будущее.

С учетом того, что прогресс не стоит на месте, мы будем модернизировать те беспилотные летательные аппараты и надводные дроны, которые у нас сейчас есть, и закупать новые, более современные. Ведь потенциал их применения поистине огромен.

Подробнее о цикле лекций «Акватория знаний: вода — код жизни прошлого, настоящего и будущего»: glavnyj-resurs.