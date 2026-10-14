Разрыв с Россией и курс на войну убили социальное государство в Финляндии: бедные беднеют, богатые - жиреют

Финляндия променяла благополучие своих граждан на членство в НАТО и подготовку к войне. Фото: Tomas Ragina/shutterstock/fotodom

Финляндия - самая скромная из северных стран - отстает даже от медленно растущей Европы. Последние четыре года она практически топчется на месте: темпы роста ниже среднеевропейских почти в 6 раз!

УВЯДШИЕ ОТРАСЛИ И ОШИБКИ ПОЛИТИКОВ

Проблемы начались давно - еще в нулевых. Сначала рухнул мобильный бизнес Nokia, проигравшей смартфонам Apple. Потом традиционная печатная пресса стала все больше уходить в интернет, что подкосило бумажную промышленность. Две опоры национального экспорта ослабли, а полноценной замены им страна за почти два десятилетия так и не нашла.

Затем добавились ошибки политиков. Все эти годы финские правительства экономили на образовании и исследованиях, подрывая основу будущего роста и возможность технологических прорывов. Нынешний кабинет Петтери Орпо снижает налоги и одновременно сокращает пособия. Беднейшие финны теряют на этом почти тысячу евро в год, зато богатейшие экономят больше двух тысяч!

МОГЛИ ОБОГАТИТЬСЯ БЛАГОДАРЯ РОССИИ

В бюджете, несмотря на все ухищрения, сохраняется огромная дыра. И вот из-за чего.

- Вступление в НАТО подтолкнуло рост военных расходов, которые к 2029 году должны достичь не менее 3% ВВП. В пересчете на каждого жителя это больше ста евро в месяц сейчас и €128 - через три года.

- Политически мотивированный разрыв экономических связей с Россией обходится среднему финну до €35 в месяц. В масштабах страны немного, но для ее восточных регионов - настоящий нокаут. Безработица там растет как снежный ком.

Сегодня власти Финляндии призывают лишить россиян туристических виз, хотя еще недавно сами выдавали нам до полутора миллионов шенгенских виз в год. В доковидном 2019 году российские туристы оставили в стране €632 млн. Теперь границы наглухо закрыты, гостиницы пустуют, рабочие места исчезают. Где раньше широко гулял русский турист, теперь гуляет ветер. А построенный для российских покупателей аутлет «Царь», стоивший десятки миллионов евро, недавно продали по цене питерской квартиры - всего за €70 тысяч. Гости из России могли заменить Восточной Финляндии былые доходы от "Нокии" и целлюлозы. Но, увы...

- Зато средств на помощь киевскому режиму Хельсинки не жалеет. С начала конфликта на Украине она составила около €3,6 млрд (по данным Минобороны Финляндии на октябрь 2026 года).

БЕДНЯКИ - В ОЧЕРЕДЬ!

Из-за сокращения социальных выплат и налоговых изменений число малообеспеченных в стране оказалось почти на 100 тысяч больше, чем прежде. И удивительное совпадение: оборонные расходы в пересчете на одного жителя составят почти столько же, сколько теряет работающий получатель пособий.

Знакомый финн недавно жаловался: максимальный срок ожидания приема у врача в государственной поликлинике увеличили с двух недель до трех месяцев! Потому что это экономит целых €97 млн. Это показались чиновникам важнее долгого ожидания квалифицированной врачебной помощи! Понятно, говорит знакомый, богатые пойдут к частному врачу, а бедные и безработные - в очередь.

Для обычного финна закат социального государства становится все заметнее. Конечно, полного демонтажа системы соцзащиты не будет, но и улучшений ждать точно не приходится. Экономический рост не вернется, поэтому следующему правительству снова придется выбирать между повышением налогов, сокращением соцвыплат и ростом госдолга. А урезать социальные пособия, как показали последние три года, проще всего.

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