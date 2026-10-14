Зеленский и его команда опровергают удары по российским НПЗ в Саратовской и Рязанской областях Фото: REUTERS.

Это уже становится просто смешно. На Украине, деятелей которой мы долгое время называли необучаемыми, начали не только стремительно обучаться, но и доказывать, что они теперь стали вести себя хорошо, и, вообще, очень послушные мальчики.

Вице-премьер правительства России Александр Новак сегодня заявил, что ВСУ нанесли минувшей ночью удары по двум российским НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях.

Вице-премьер правительства России Александр Новак сегодня заявил, что ВСУ нанесли минувшей ночью удары по двум российским НПЗ. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Украина сегодня атаковала два НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях, - сообщил Александр Новак (цитируем дословно). Новак еще много чего рассказал, но к нашей теме это не относится, хотя там было много чего интересного. Но не успел российский министр завершить свою речь, как из Киева понеслись категорические и в какой-то степени истерические опровержения.

Советник украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин абсолютно не согласился с российским министром.

- Дата-центр был атакован и успешно, еще что-то было атаковано, а НПЗ – нет, - судорожно объявил Литвин и разве что не перекрестился в доказательство своих слов. Еще что-то, он даже не в курсе, что именно, но только не НПЗ! Ни в коем случае! Не подумайте плохого!

Удивительно, еще несколько дней назад в Киеве гордились ударами по НПЗ, частенько даже привирали об успешности таких ударов, а сейчас опровергают, да еще с такой страстью, разве только из штанов не выпрыгивают. Но, судя по всему, готовы сделать и такой рискованный шаг.

Прямо как в анекдоте: «Я не обделаюсь, я не обделаюсь… это не я, это не я». Поздно, хлопцы, уже обделались. И суть не в том, что наш Сбер признал, что его центр обработки данных в Саратовской области подвергся атаке, но ни один сервис не пострадал. И даже не о том, что пытались атаковать еще что-то… Вы показали, как вам страшно от неудовольствия Трампа.

Почему Киев так открещивается от ударов по российским НПЗ? Потому что Трамп им приказал не бить по ним. А когда они решили ослушаться, да еще их этот неадекватный наркоман, которого они зовут своим президентом, начал издеваться над американским президентом, Дональд показал, кто в доме настоящий хозяин. Ну чуть-чуть показал, как бы выразился радикал и признанный в России террористом гомосексуалист** Олег Ляшко* (представителей идеологии ЛГБТ** как-то подозрительно много в украинской власти, не находите - ?), «на пол-шишечки». А у персонажей в Киеве уже глаза на лоб, извините за слово, повылазили.

А тут, понимаете ли, Москва вдруг говорит, что они бомбят НПЗ! Нет, нет, только не это!

Страшно. Очень страшно. Если Трампу доложат, что удары по НПЗ в России продолжаются, он же может окончательно рассердиться! Надо срочно опровергать.

- Дядя Дональд, это не мы!

Смешные ублюдочные и ничтожные мрази.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** - идеология движения признана экстремистской и запрещена в России.

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