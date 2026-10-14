В Москве в Крокус Экспо состоялось открытие InterCHARM — 33-ей по счету Международной выставки парфюмерно-косметической отрасли. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Москве в Крокус Экспо состоялось открытие InterCHARM — 33-ей по счету Международной выставки парфюмерно-косметической отрасли. Мероприятие объединяет производителей косметики, парфюмерии, упаковки, бытовой химии и оборудования с ритейлом, салонами красоты, клиниками и профессионалами индустрии красоты. Выставка будет работать с 14 по 17 октября. Попасть туда можно, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте. А мы побывали на InterCHARM уже в третий раз и можем авторитетно заявить: желающих посетить главное бьюти-событие с каждым годом становится все больше!

Столпотворение

В Москве открылась главная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM Открытие InterCHARM: карамельные блески для незабываемых поцелуев, молочные ванны с шампанским и гурманские ароматы для дома

Выставка по традиции занимает несколько залов в третьем павильоне Крокус Экспо. На этот раз количество людей увеличивалось с какой-то космической скоростью. Уже к обеду посетители создавали настоящие «живые пробки». Дело в том, что многие бренды устраивали розыгрыши и делились продукцией бесплатно. Разумеется, желающих получить подарки было очень много…

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Параллельно проходили лекции и мастер-классы. Визажисты и стилисты наносили макияж и делали укладки. А некоторые бренды устраивали настоящие перформансы с танцами.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Добавим, что InterCHARM — это международная выставка. В этом году в мероприятии принимают участие 30 разных стран. Помимо уже известных марок — таких, как Yamaguchi, Mixit, Luxvisage, в мероприятии представлены и совсем новые бренды, которые только планируют заходить на российский рынок. InterCHARM дает возможность обрасти нужными знакомствами и найти дистрибьютеров.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Бальзамы с ароматом чак-чака и татарского чая

Олеся Мустаева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Первым делом мы заглянули к технологу-разработчику из Казани Олесе Мустаевой, которая 16 лет назад основала бренд «Мастерская Олеси Мустаевой». С тех пор марка обросла преданными поклонниками. У косметики есть разные серии: «Она Иная», Rose, Sensitive и др. Каждый год Олеся придумывает что-то новое. На InterCHARM в 2026 году Мустаева вместе с командой представила блеск для губ.

Олеся Мустаева выпустила блеск с ароматом карамели, который оставляет сладкий шлейф на губах Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Мы давно хотели сделать этот продукт, но проблема натуральных блесков в том, что они уступают по сиянию, по нанесению тем средствам, которые есть на рынке. Мы искали формулу и весь последний год работали над блеском со вкусом карамели. И вот сейчас мы его презентуем. Помимо сияния, этот продукт содержит дополнительный уход. Там присутствуют компоненты с омолаживающим действием. Также они обеспечивают барьерную функцию для кожи. А еще в этом блеске можно почувствовать легкую сладость, которая остаётся на губах. Когда мы дали нашим сотрудникам протестировать формулу, которая была близка к завершению, одна девушка сказала: «Продукт понравился моему мужу. Губы сладкие, целовать их приятно». Таким образом, получается сладкий поцелуй», — рассказала KP.RU Олеся Мустаева.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Помимо блеска, который мы уже успели протестировать (аромат карамели, действительно, остается на губах), в ассортименте бренда можно найти очень вкусные, почти съедобные бальзамы для губ со вкусом чак-чака и татарского чая. Продукты содержат молочные липиды и комплексы экстрактов для смягчения, питания и защиты нежной кожи губ. Цена набора — 500 рублей.

«Если с чак-чаком все понятно, то при чем тут татарский чай? Традиционно татары пьют чай с молоком. Это достаточно необычное сочетание: чайный вкус накладывается на молочный и получается очень приятный, ароматный напиток», — добавила Олеся Мустаева.

Молочные ванны с эффектом кожи Эдварда Каллена

В этом году мы познакомились с новым для нас брендом из Сибири Be.Sage.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

«У нас собственное производство в Новосибирске. Также мы сами разрабатываем составы. Наши флагманы — это твёрдая продукция: шампуни, кондиционеры, гели для душа. Они очень хорошо пенятся. При этом, маленький расход. Их удобно брать в любую ручную кладь», — поделилась с KP.RU инфлюенс-менеджер бренда Анастасия Зингер.

Еще одна гордость сибирской марки — это молочные ванны, которые сделают кожу блестящей и гладкой. Компания даже обыгрывает популярный мем из саги «Сумерки»: «Это кожа убийцы, Белла». Фраза отсылает к знаменитой сцене, где вампир Эдвард Каллен показывает Белле Свон, как его кожа мерцает и искрится на солнце

Анастасия Зингер рассказала об ароматных молочных ваннах Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Мы предлагаем добиться такого эффекта, благодаря нашим молочным ванным — например, с ароматом шампанского или кокосовыми сливками. После приема ванны у вас остается легкий блеск на теле, а сама кожа шелковистая и гладкая», — рассказала представитель марки.

Диффузоры с ароматом табака и ванили

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В последние годы для многих ароматы для дома стали незаменимыми. Диффузоры создают особую атмосферу и настроение. Так, в ассортименте российского парфюмерного бренда Equivalent появилась линия для дома.

Ольга Елагина Фото: Евгения ГУСЕВА.

«В линейку входят четыре парфюмерные свечи и четыре ароматических диффузора для осенне-зимнего периода. Это тренд на гурманику. Особые ароматы, в основе которых лежат «съедобные», гастрономические и десертные ноты», — поделилась представитель бренда Ольга Елагина.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

А еще мы протестировали парфюм «Ванильная кожа» из премиальной линейки Premium Black, и это что-то бомбическое!

Чудо-крем для шеи

Оксана Иванова Фото: Евгения ГУСЕВА.

На InterCHARM бренды стремятся не только познакомить публику со своей продукцией, но и представить интересные новинки. Так, российская марка G.Love презентовала омолаживающий крем для шеи. О продукте рассказала косметический химик Оксана Иванова, работающая в индустрии красоты 23 года.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Шея — это та зона, на которую нечасто обращают внимание, а потом становится поздно. Поэтому мы решили: «Хватит терзать бедное лицо. Надо, чтобы что-то досталось и шее». Что классного в этом креме? Первый компонент — это ДМАЭ (диметиламиноэтанол), оказывает расслабляющее действие. Подтягивает и улучшает качество кожи. Второй — бакучиол, мягкая растительная альтернатива ретинолу. Так как в области шеи нет подкожно-жировой клетчатки, то использовать там ретинол очень опасно. И третье — минипротеины, они оказывают подтягивающее действие», — поделилась с KP.RU Оксана Иванова.

Ароматические масла, помады в кейсе для наушников и уникальное масло от всех бед

На выставке мы нашли целый ряд с корейскими бьюти-брендами, которые славятся яркой упаковкой и необычным дизайном. Так, наше внимание привлекли помады, замаскированные под беспроводные наушники. Если открыть кейс, то там можно обнаружить две помадки. Кстати, можно использовать, как идею для подарка.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Еще мы познакомились со стендом марки Aroma Jazz, которая с 2005 года производит различные масла для косметических целей. В ассортименте есть, как привычные жидкие продукты, так и твердые — например, с липой для лица или с грейпфрутом с антицеллюлитным эффектом.

Журналист KP.RU Ольга Родина послушала аромат масел Фото: Евгения ГУСЕВА.

Обратили внимание на стенд Podofeet professional — бренд производит продукцию для ногтей и стоп. В последнее годы подология набирает обороты, так как многие портят ногти из-за некачественных покрытий и неудобной обуви. Представитель марки Алсу Измайлова рассказала об уникальном продукте от всех бед.

«Это озонированное оливковое масло. Продукт уникален тем, что его можно использовать при самых разных случаях — например, при грибке ногтевой пластины, псориазе кожи. Масло можно наносить и на губы, если выскочил герпес», — поделилась Алсу Измайлова.

Алсу Измайлова рассказала об уникальном масле Фото: Евгения ГУСЕВА.

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