Глава МИД России встретился с главой МИД Китая Ван И. Фото: Владислав ВОРОБЬЕВ.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Баку. В столице Азербайджана в четверг он примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В объединении, в которое входит 28 стран, Россия курирует содействие малому и среднему предпринимательству, а также обеспечение международной информационной безопасности. Но начал Лавров свой визит в Баку с обсуждения украинского вопроса.

Из аэропорта наш министр первым делом отправился в гостиницу «Хайят». И сразу на переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Визит Сергея Лаврова в Баку

- На международной арене стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль, - заметил Лавров в начале встречи. - Наши позиции по большинству региональных, международных проблем совпадают или очень близки.

Сергей Викторович также анонсировал переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре. «С нетерпением ждем очередного разговора», - подчеркнул Лавров.

Фото: Владислав ВОРОБЬЕВ.

Ван И в ответ кивнул: «У них будет возможность лицом к лицу обменяться мнениями. Также считаем, что с вашей поддержкой китайский год в АТЭС обязательно даст плодотворные результаты». Он назвал крайне важной предстоящую встречу лидеров двух стран.

Переговоры Лаврова с Ван И в Баку продолжались около часа. А затем наш МИД сообщил: «Стороны обсудили отношения с США, ситуацию вокруг украинского и иранского кризисов». По словам наших дипломатов, переговоры прошли в доверительном и конструктивом ключе. Очевидно, не случайно озвученные формулировки были столь короткими и тщательно выверенными.

К слову, во время встречи Лавров передал Ван И доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

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